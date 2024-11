Japan får ikke Bitcoin ETF’er snart: her er hvorfor

Japanske kryptoinvestorer bliver nødt til at vente med at få fingrene i kryptovaluta-baserede børshandlede fonde, da regulatorer udviser tøven.

Denne modvilje fortsætter, selvom andre markeder omfavner lignende produkter.

Regulatorer i Japan er ikke klar til at godkende cryptocurrency-baserede ETF’er, ifølge Oki Shiozawa, en investeringsdirektør hos Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

I et interview med Financial Times forklarede Shiozawa, at Financial Services Agency (FSA) forbliver “konservativ” omkring sådanne produkter.

Han foreslog, at det ville være svært at overbevise myndighederne om at godkende krypto-ETF’er under de nuværende omstændigheder, selvom han ikke helt udelukkede muligheden.

Keisuke Kimura, vicepræsident for Japan Crypto Asset Business Association, tilføjede, at regulatoriske begrænsninger er en stor barriere for bredere kryptoadoption i Japan.

Han kædede disse begrænsninger sammen med landets tidligere skandaler, såsom Mt. Gox-kollapset og DMM-hacket, som har forårsaget betydelige tab for investorer.

Kimura tilføjede, at Japans love i øjeblikket ikke tillader, at kryptoaktiver inkluderes i investeringsforeninger som ETF’er på grund af disse bekymringer.

Japan, på trods af sit kryptovenlige image, fortsætter med at pålægge høje skatter på digitale aktiver, hvilket virker som en stor afskrækkelse.

Nationen beskatter i øjeblikket overskud fra kryptoinvesteringer under “diverse indkomst” med satser så høje som 55%.

Dette står i kontrast til traditionelle investeringer som ETF’er, som beskattes med en meget lavere kapitalgevinstsats på 20 %.

For nylig foreslog Yuichiro Tamaki, lederen af Japans Demokratiske Parti for Folket, at reducere skattesatsen på kryptoprofitter til 20 %, hvis han bliver valgt, for at bringe den på linje med skatter på traditionelle investeringer.

I mellemtiden har både USA og Hong Kong godkendt spot Bitcoin og Ether ETF’er, som allerede har tiltrukket betydelig investorinteresse.

US Securities and Exchange Commission (SEC) godkendte spot Bitcoin ETF’er i januar og Ether ETF’er i juli.

Hong Kong fulgte trop i april.

Til dato er over $21,15 milliarder fløjet ind i 12-spot Bitcoin ETF-tilbud i USA.

Japan er fortsat pro-crypto

Ikke desto mindre, på trods af den forsigtige holdning, har japanske regulatorer vist interesse for at forbedre det regulatoriske miljø for krypto.

Som tidligere rapporteret af Invezz, har Finanstilsynet vist sin vilje til at revurdere sine nuværende rammer for digitale aktiver, som i øjeblikket er reguleret under betalingsloven.

Eksperter mener, at det potentielt kan sænke skattesatsen på kryptoinvesteringer til 20%, hvilket ville tilpasse den til skattesatsen for traditionelle aktiver.

Japans nyvalgte premierminister, Shigeru Ishiba, er angiveligt også åben for at udforske blockchain-teknologi og Web3-innovationer, som kan være gavnlige for den videre udvikling i sektoren.

I mellemtiden har japanske firmaer fortsat med at investere i krypto. For eksempel har Metaplanet aggressivt akkumuleret Bitcoin.

Den 7. oktober købte virksomheden 108,78 BTC til en værdi af cirka 6,92 millioner dollars, hvilket bringer dens samlede Bitcoin-beholdning til næsten 640 BTC.

I juni viste en undersøgelse foretaget af Nomura og Laser Digital, at over 500 investeringsforvaltere i Japan overvejede at investere i kryptoaktiver, hvilket yderligere afspejler nationens voksende appetit på den nye aktivklasse.