Markedsanalytiker forklarer, hvad der adskiller Floki Inu fra DOGE, SHIB og PEPE

Den kendte markedsanalytiker Scofield har udløst røre i meme-kryptovaluta-området og afsløret, hvordan Floki Inu (FLOKI) adskiller sig fra andre mønter med top-tema.

Det kommer efter, at Floki lancerede sin seneste auto-burn-mekanisme, og Scofield mener, at det gav aktiverne pralerettigheder over Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) og PepeCoin (PEPE).

Analytikeren fremhævede Flokis pengeprinter, som gør det muligt for netværket (automatisk) at købe og ødelægge FLOKI-tokens. Det sigter mod forbedrede deflationsmekanismer.

Floki-udviklere afslørede især en væsentlig milepæl i projektets burn-initiativ den 18. oktober.

Flokis buy-burn-initiativ

FLOKI-teamet afslørede, at handelsbotens buy-burn-funktion, som gik på pause efter ikke at fungere effektivt efter en mainnet-lancering, genoptog driften fredag.

I mellemtiden indsamler og ødelægger autobrændingsfunktionen 50 % af handelsgebyrer, der er akkumuleret fra Flokis handelsbot.

I meddelelsen stod der:

Som en del af denne opgradering vil 50 % af de $1 million+ i gebyrer, der er påløbet fra tidligere handler, blive anvendt til at købe og brænde FLOKI, i overensstemmelse med vores oprindelige forpligtelse, da vi annoncerede Floki Trading Bot.

Navnlig opkræver den Telegram-baserede bot et gebyr på 1 % for hver handel og giver enkeltpersoner mulighed for at købe og sælge mønter på tværs af Binance Chain, Ethereum og Base-platformene.

I mellemtiden er Floki ikke det eneste meme-token, der fokuserer på token-forbrændinger. De fleste tematiske kryptovalutaer udnytter disse mekanismer til at reducere deres samlede udbud for øget knaphed og efterspørgsel.

Shiba Inu har en auto-burn-mekanisme, som ødelægger 70 % af transaktionsgebyrerne på L2-platformen Shibarium – som har oplevet skyrocket aktivitet for nylig.

Ikke desto mindre har den originale Dogecoin med hundetema ikke almindelige token-forbrændinger.

Det bruger en inflationær tilgang, der tilføjer faste mængder af tokens til det samlede udbud årligt.

I mellemtiden stemmer Flokis automatiske brænding overens med projektets mål om at cementere meme-aktivets tilstedeværelse i det finansielle rum.

Holdet gik ind i den almindelige sportsverden i august 2024 for at hæve tokenets status ud over et meme-aktiv.

FLOKI prisudsigt

Meme-tokenet svævede på $0,0001458 efter at have tabt over 3% den foregående dag.

Den synlige bearishness kommer, når det brede marked trækker sig tilbage efter Bitcoins nylige forsøg på at genvinde $70K-mærket.

I mellemtiden har tematiske aktiver klaret sig bedre det seneste døgn, hvor markedsværdien af top memes hoppede næsten 20% til $74,80 milliarder, ifølge Coingecko.

GOAT (+73%), Simon’s Cat (+14%) og SPX (+7%) holdt sektoren flydende i de sidste 24 timer.

FLOKI-købere bør vende den nuværende kurs og skubbe alt mod den nærmeste modstand på $0,00017480.

At ramme denne hindring ville betyde en gevinst på 20 % fra de nuværende priser.

FLOKIs fremherskende bane signalerer imidlertid svaghed, og faldet på 30 % i daglig handelsvolumen tyder på flere fald før mulige rebounds.