Prove AI lancerer virksomhedsfokuseret AI-styringsløsning på Hedera blockchain

Prove AI AG, kendt for sine avancerede AI-styringsløsninger, lancerer sit kunstige intelligens-produkt på Hedera blockchain.

Med dette træk prioriterer Prove AI virksomhedsfokuserede løsninger.

I mellemtiden vil Hederas lukrative netværksinfrastruktur også hjælpe Prove AI med at tilbyde styringsløsninger til virksomheder, der interagerer med AI-fremskridt og -regulering.

Forståelse af bevis AI

Prove AI, tidligere Casper Labs, havde lanceret sit netværk på Casper blockchain for at fokusere på gennemsigtig styring og manipulationssikker revision af kunstig intelligens-modeller.

Imidlertid har firmaet besluttet at migrere til Hedera for at tilbyde virksomheder decentraliseret styring og løsninger i virksomhedskvalitet. Ifølge direktør for Prove AI, Mrinal Manohar,

Hederas dokumenterede forpligtelse til at levere et ægte blockchain-miljø i virksomhedskvalitet afspejler vores eget, hvilket gør dem til en naturlig partner, når vi introducerer Prove AI til den bredere markedsplads.

Hvorfor Hedera?

Hedera Hashgraph er blandt de mest populære netværk i blockchain-industrien.

Høj gennemstrømning, decentral styring, faste transaktioner og lave omkostninger gør den perfekt til globale virksomheder.

Med Hederas muligheder kan Prove AI tilbyde manipulationssikker, pålidelig revision af kunstig intelligens-data.

Det er fortsat afgørende for virksomheder i brancher, der kræver uovertruffen ansvarlighed.

Hederas konsensus gør enhver data om blockchain irreversibel. Således kan virksomheder, der bruger Prove AI, stole på pålideligheden af deres AI-træningsstatistikker.

Hedera-præsident Charles Adkins kommenterede Prove AI’s alliance:

Bevis AI, som en uforanderlig, manipulationssikker database, bringer et niveau af tillid til risikostyring i AI-systemer, som passer perfekt til vores mission om at levere et sikkert, skalerbart grundlag for både bygherrer og virksomheder.

I et eksklusivt interview med invezz.com erklærede Charles Adkins, at hastighed, energieffektivitet og sikkerhed har øget Hederas appel til mange store virksomheder.

I mellemtiden vil Prove AI udnytte Hederas infrastruktur til at garantere sikkerhed og overholdelse for sine kunder. Det vil gøre det muligt for virksomheder at opfylde regulatoriske krav, mens de interagerer med deres AI-systemer.

Påvirkning af Hederas økosystem

Det strategiske træk er en gevinst for Prove AI og Hedera-netværket. Skiftet vil sandsynligvis cementere HBARs position i kryptoområdet og gøre det til en go-to blockchain for skalerbar, betroet AI-styring.

I mellemtiden kan AI-fokuserede virksomheder skalere deres kunstige intelligenssystemer på et netværk designet til virksomheder.

Hederas effektive blockchain og Prove AIs avancerede styringsværktøjer vil hjælpe med at løse AI-udfordringer såsom compliance, gennemsigtighed og sikkerhed.

HBAR prisbevægelse

Altcoinen udviste en nedadgående holdning efter at have tabt 2% i de sidste 24 timer for at handle til $0,05169.

HBARs præstation afspejler det brede marked, hvor bjørne har domineret, siden Bitcoin ikke formåede at genvinde $70.000 i det seneste rally.

I mellemtiden forbliver Hedera Hashgraph klar til imponerende præstationer i de kommende tider.

Alliancen med Prove AI vil sandsynligvis tiltrække flere AI-centrerede virksomheder og projekter, hvilket vil oversætte til massiv vækst for blockchain og den oprindelige HBAR.