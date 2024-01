Eksklusivt interview med Charles Adkins, den nye Hedera-præsident

Blockchain-industrien vokser hurtigt. I de sidste par måneder har vi set projekter som Sui, Sei, Manta og Celestia gå live og tiltrække tusindvis af brugere. I dette eksklusive interview får vi selskab af Charles Adkins, den nyligt udnævnte præsident for Hedera, en af de førende aktører i branchen. Han deler ud af sine erfaringer og sine forventninger til organisationen.

Tillykke med din nylige udnævnelse. Hvordan går det indtil videre?

Tak, indtil videre har det været en vidunderlig oplevelse. Hedera er en virkelig interessant platform med sit brede og ekspansive økosystem af forskellige projekter, der bygger på netværket. Ud over selve netværket er der flere nøgleenheder, som jeg er spændt på at arbejde tættere sammen med:

The Hedera Council, en gruppe på op til 39 af verdens førende organisationer, som er forpligtet til netværksinnovation, stabilitet og den fortsatte decentralisering af Hedera.

Swirlds Labs, holdet, der grundlagde og byggede Hedera ud, som nu leverer udvikling og support til netværket;

HBAR Foundation, der fungerer som en integreret kraftmultiplikator for at hjælpe bygherrer og skabere med at overvinde udfordringerne med at bringe ideer til markedet, mens de understøtter deres brug af Hedera-netværket;

The Hashgraph Association, som er en uafhængig non-profit organisation fokuseret på at opbygge et levende, innovativt økosystem for startups, virksomheder og statslige institutioner rundt om i verden, ved at udnytte Hederas muligheder.

DLT Science Foundation, som er et videndelingssamarbejde mellem den akademiske verden, industrien, udviklere og regeringen for at fremme distribueret hovedbogsteknologi i erhvervslivet og samfundet.

Kan du kort fortælle om Hedera og hvordan du finder din nye arbejdsplads?

Hedera er et fuldt open source, proof-of-stake, offentligt netværk og styrende organ til opbygning og implementering af decentrale applikationer. Netværket tilbyder udviklere tre primære tjenester: Smart kontrakter, konsensus og token-tjenester. Hedera er unik ved, at den er utrolig hurtig, energieffektiv (kulstofnegativ) og sikker, alle fordele, der kan tilskrives dens underliggende hashgraph-konsensusalgoritme.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Hederas fællesskab og de enheder, der er forbundet med det, er fyldt med talentfulde og dedikerede mennesker og lederskab, som tror på den stadigt voksende fremtid for decentraliseret hovedbogsteknologi (DLT). Arbejder sammen med Dr. Leemon Baird, medstifter af Hedera og Co-CEO af Swirlds Labs; Mance Harmon, Co-founder & Co-CEO, Brett McDowell, Chair of Hedera, Andrew Aitken, Chief Open Source Officer, samt rådsmedlemmer fra f.eks. Dell Technologies, abrdn, Google, IBM og vores seneste tilføjelse Hitachi, betyder, at jeg er omgivet af de bedste hjerner i branchen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

1/ We are excited to announce that @Hitachi_US has joined the #Hedera Council, bringing with it industrial solutions expertise and the aim to begin creating proof-of-concepts for end-to-end #SupplyChain and #sustainability solutions in the next year.https://t.co/0cVAer75ua — Hedera (@hedera) January 15, 2024

Tillykke med at tilføje Hitachi som medlem af bestyrelsen. Hvordan opstod partnerskabet?

Samarbejdet med Hitachi er vigtigt for netværket. Gennem dette nye partnerskab vil Hitachi udnytte Hederas distribuerede ledger-teknologi (DLT) til at skabe proof-of-concepts for end-to-end-forsyningskædens synlighed. Hitachi bringer afgørende ekspertise inden for maskinlæring og generativ AI til Hedera-økosystemet, efter at have allerede brugt sin teknologiske ekspertise til at udvikle værdifulde blockchain-teknologiløsninger inden for betalingssystemer, forsyningskæder, forudsigelig vedligeholdelse og minedrift.

Mangfoldigheden af Hedera Council og omfanget af de involverede medlemmer bekræfter Hedera som førende i sektoren, der udvider DLT på globalt plan og fungerer som planen for fremtiden for decentral teknologi. Når det er sagt, så ser Hedera altid fremad, og vi er ivrige efter at få flere enheder til at slutte sig til Rådet og sikre, at netværket er så effektfuldt som muligt. Disse velkendte navne, såsom Hitachi, giver yderligere troværdighed og genkendelig branding til folk over hele verden, som stadig er på hegnet omkring DLT. Forhåbentlig fremhæver disse udnævnelser andre måder, hvorpå DLT kan udnyttes, og giver yderligere tryghed til dem, der overvejer adoption.

Hvordan vil Hitachi hjælpe Hederas økosystem?

Hitachi bringer nye kapaciteter til Rådet og styrker netværket gennem dets tekniske og forskningsmæssige kapaciteter. Dets lederskab inden for innovationsledede industrielle use cases gør Hitachi til en unik og værdifuld tilføjelse til Rådet. Hitachi og dets datterselskaber har allerede brugt deres teknologiske ekspertise til at udvikle værdifulde blockchain-teknologiske løsninger inden for betalingssystemer, forsyningskæder, forudsigelig vedligeholdelse og minedrift. Hitachi bringer også yderligere ekspertise og innovation inden for maskinlæring og generative AI-teknologier til rådet, hvilket øger den omfattende, varierede ekspertise, der udgør dets vidensbase.

Hitachi har en historie med at udvikle fremadskuende teknologi til industri-, energi-, infrastruktur- og mobilitetsløsninger, og Web3-infrastruktur er i stigende grad attraktiv for store virksomheder, som aldrig før har været i stand til at demonstrere gennemsigtigheden og ansvarligheden af forsyningskæden og andre systemer, der er så hårdt tiltrængt i nutidens tid.

Hvorfor tror du, at så mange store virksomheder vælger Hedera vs andre blockchains?

Hedera er unik ved, at den er utrolig hurtig, energieffektiv (carbon-negativ) og sikker sammenlignet med andre netværk. Alle disse fordele kan tilskrives dens underliggende hashgraph-konsensusalgoritme. Hedera står som et fyrtårn for innovation inden for digital teknologi. Denne platform er ikke bare endnu en blockchain; det er en ny form for DLT. Med sin unikke tilgang sætter Hedera nye standarder for dApps og DLT use cases.

Ved at bruge en unik konsensusalgoritme giver Hedera en mere sikker, hurtigere og mere effektiv platform end traditionelle blockchains. Med sine højhastighedstransaktioner, uovertruffen sikkerhed, forudsigelighed af transaktionsgebyrer og fair konsensusmekanisme er Hedera en game-changer i DLT og har givet mulighed for betydelig skalerbarhed og vækst for enheder over hele verden, der fungerer som en katalysator for decentraliseret finansteknologi. Virksomheder som Atma.io, TOKO og ServiceNow er blot nogle af de succeshistorier, der er tiltrukket af Hedera.

Hvordan fungerer Hedera Styrelsesråd, og hvilken slags virksomheder ønsker du at tilføje i fremtiden?

Hederas styrelsesråd arbejder sammen med peers for at fremme og styre et stabilt, decentraliseret netværk designet til applikationer i den virkelige verden. Rådsmedlemmer kører det indledende sæt af noder på Hedera-netværket. Alle medlemmer har en maksimal periode på tre år med op til to på hinanden følgende valgperioder og lige stemme om netværks- og platformsbeslutninger. Swirlds, skaberen af hashgraph, har en permanent plads og lige stemme.

Hederarådet består af op til 39 forskelligartede, samarbejdsresistente organisationer og virksomheder med en forpligtelse til netværksinnovation og den fortsatte decentralisering af Hedera-netværket. Rådet omfatter allerede forskellige brancheførende organisationer såsom abrdn, Avery Dennison, Boeing, Chainlink Labs, COFRA Holdings, DBS Bank, Dell, Dentons, Deutsche Telekom, DLA Piper, EDF (Électricité de France), eftpos, FIS (WorldPay), Google, Hitachi America. Ltd., IBM, Indian Institute of Technology (IIT), LG Electronics, London School of Economics (LSE), Magalu, Nomura Holdings, ServiceNow, Shinhan Bank, Standard Bank Group, Swirlds, Tata Communications, Ubisoft, University College London (UCL), Wipro og Zain Group.

Hedera ser altid fremad mod fremtiden. Rådet er ivrig efter at få flere enheder involveret for at sikre, at alle alliancer er så virkningsfulde som muligt.

Blockchain-industrien er ved at blive meget konkurrencedygtig. Hvad adskiller dig fra f.eks. Ethereum, Solana og Avalanche?

Hedera skiller sig ud i landskabet gennem sin unikke kombination af hastighed, sikkerhed og bæredygtighed. Hedera muliggør høj gennemstrømning og lave, forudsigelige transaktionsgebyrer. Hederas styrelsesråd sikrer decentralisering, mens dets robuste sikkerhedsforanstaltninger gør det modstandsdygtigt over for almindelige angreb. Ydermere adskiller Hederas forpligtelse til bæredygtighed det, da det anvender en energieffektiv proof-of-stake-mekanisme. Forskning fra University College London (UCL) viste, at Hedera er netværket med det laveste samlede energiforbrug, der bruger mere end fem millioner gange mindre energi end andre netværk. Forskningen fandt også, at Hedera er den mest innovative, bæredygtige offentlige bog for den decentraliserede økonomi, der er i stand til at drive mindre energi end den, der bruges af et almindeligt hus.

Til sidst, med fokus på at opnå mainstream-adoption, adskiller Hederas innovative funktioner og strategiske partnerskaber det og tilbyder en pålidelig og skalerbar løsning til virksomheder, der søger en banebrydende decentraliseret finansteknologiplatform.

Hedera lancerede Stablecoin Studio i september. Hvordan går det indtil videre?

Stablecoin Studio, der stilles til rådighed af Hedera, The HBAR Foundation, Swirlds Labs og ioBuilders, er et open source-SDK, der gør det nemt for Web3 stablecoin-platforme, institutionelle udstedere, virksomheder og betalingsudbydere at bygge stablecoin-applikationer på Hedera-netværket. Siden lanceringen er værktøjskassen blevet indarbejdet af mange enheder, herunder et offentligt delt pilotprogram ledet af Shinhan Bank, der involverer flere andre banker i APAC, og gør det muligt for organisationer nemt at bygge stablecoin-applikationer.

Hvad er jeres udsigter for 2024? Med hensyn til Hedera og blockchain-industrien generelt?

Med et voksende økosystem og strategiske partnerskaber er Hedera klar til øget adoption. Industrien som helhed vil sandsynligvis opleve øget integration af blockchain-løsninger på tværs af sektorer med fokus på skalerbarhed og bæredygtighed. Efterhånden som decentraliseret teknologi modnes, positionerer Hederas forpligtelse til innovation, sikkerhed og effektivitet det positivt. Samlet set lover 2024 både Hedera og det bredere landskab, hvilket udvider mainstream-accepten og udviklingen af decentraliserede teknologier.

Du har godkendt en økosystemfond på 408 millioner dollars. Hvad er dit mål med dette? Hvilke sektorer vil du finansiere?

Hedera-rådet godkendte en betydelig tildeling på 4,86 milliarder HBAR, som i øjeblikket er vurderet til cirka 408 millioner dollars til dets økosystemfond. Dette strategiske træk er rettet mod at styrke netværkets udvikling og forbedre dets decentraliserede styringsstruktur. Denne fond vil blive brugt til at udvikle Hederas økosystem og hjælpe startups og virksomhedsbyggere, der opererer på Hedera. Det vil blive fordelt af Hedera-bestyrelsen blandt eksisterende initiativer, herunder The HBAR Foundation, The Hashgraph Association og The DLT Science Foundation. Fra 2023, hvor netværket gennemførte over 33 milliarder transaktioner i den virkelige verden, betyder denne fondsallokering Hedera Councils dedikation til dets vision for en fremtid med decentraliserede digitale transaktioner.

Vi har set aktiviteten i nogle populære blockchains aftage. Hvordan vil du hjælpe Hedera med at undgå denne skæbne?

Jeg håber at kunne bringe min erfaring og ekspertise inden for finansielle tjenesteydelser, offentlig administration, go-to-market strategi og Web3-teknologi til rollen. Jeg har været involveret i disse rum i temmelig lang tid og har masser af læring at anvende for at understøtte Hederas fortsatte vækst. Jeg tror, at netværket er attraktivt for mange applikationer og udviklere, især på grund af dets hastighed, energieffektivitet og sikkerhed. Hedera har eksisteret i ret lang tid allerede, og flere og flere projekter udnytter Hederas teknologi.

Hvor ønsker du, at Hedera skal være i de næste fem år?

Mit håb er, at alle om fem år vil bruge det underliggende Hedera-netværk uden at vide det. Ideelt set kører mange distribuerede applikationer på Hedera og giver den ansvarlighed og gennemsigtighed, som web 3 tilbyder i en problemfri brugeroplevelse, på tværs af alt fra finansielle tjenester, til sundhedspleje, til AI-ansvarlighed, til uddannelse, til forbrugerprodukter og -tjenester og mere. Målet er ikke teknologi for teknologiens skyld. Målet er, at denne teknologi skal forbedre livet for alle ved at levere lavere omkostninger ved at drive forretning og større gennemsigtighed for alle.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.