Binances Gambaryan løsladt efter 8 måneder i nigeriansk fængsel

Binances leder af finansiel kriminalitet har forladt Nigeria efter at have tilbragt næsten otte måneder i det berygtede Kuje-fængsel under anklager for hvidvaskning af penge.

Den 23. oktober frafaldt den niegrianske regering alle anklager mod Tigran Gambaryan efter måneders opkald fra amerikanske lovgivere og deltagere i kryptoindustrien.

Ifølge lokale medierapporter trak den føderale højesteret i Abuja beklagelser tilbage mod Binance-direktøren, da han ikke havde en nøglerolle i firmaet.

Anklagerne blev frafaldet to dage før en planlagt høring den 25. oktober, angiveligt for at undgå at tiltrække offentlighedens opmærksomhed.

I en erklæring til Invezz hilste Binance CEO Richard Teng nyheden om Gambaryans udgivelse velkommen, hvori han sagde:

Vi er dybt lettede og taknemmelige over, at Tigran Gambaryan endelig er blevet løsladt efter at have udholdt næsten otte måneders tilbageholdelse i Nigeria. Igennem denne svære periode har Tigran vist enorm styrke, og vi roser hans modstandsdygtighed over for så alvorlig modgang. Vi er dybt taknemmelige for alle, der dedikerede utallige timer til at støtte Tigrans frigivelse.

Med hensyn til Binances fremtid i Nigeria tilføjede Teng, at virksomheden “forbliver forpligtet til at samarbejde med globale regulatorer” og er “ivrig efter at lægge denne episode bag os og fortsætte med at arbejde hen imod en lysere fremtid for blockchain-industrien rundt om i verden.”

Gambrayaner løsladt på sundhedsgrund?

Mens Nigerias statsanklager, Kommissionen for Økonomisk og Finansiel Kriminalitet, hævder, at anklagerne blev frafaldet på grund af Gambaryans begrænsede involvering i Binances daglige aktiviteter, som var i fokus for anklagemyndigheden, tyder nogle rapporter på, at direktionens forværrede helbred kan have bidraget til hans løsladelse.

Efter sigende blev Gambaryan tilbageholdt under umenneskelige forhold, hvilket resulterede i adskillige helbredskomplikationer, herunder malaria og problemer relateret til en diskusprolaps, der krævede operation. Hans tilstand forværredes på grund af manglen på tilstrækkelig lægehjælp, som rapporteret flere gange.

Som tidligere rapporteret af Invezz dukkede en video op i begyndelsen af september, hvori Gambaryan dukkede op til retssag, ude af stand til at gå efter at være blevet nægtet kørestol. Optagelserne viste endda en vagt, der nægtede at hjælpe ham, hvilket efterlod Gambaryan til at stole på en enkelt krykke.

En bedrøvet Gambaryaner kunne høres sige: “Han fik besked på ikke at hjælpe mig. Han sagde, at der er instruktion… Hvorfor kunne jeg ikke bruge en forbandet kørestol? Det her er et show.”

Opfordrer til Gambaryans løsladelse

På det tidspunkt, hvor videoen dukkede op, kritiserede Teng, hvordan Gambarayan blev behandlet, og kaldte situationen “umenneskelig” og krævede hans øjeblikkelige løsladelse, så han kan forfølge ordentlig medicinsk behandling i USA.

Forinden havde direktørens igangværende tilbageholdelse allerede trukket international opmærksomhed med opkald fra amerikanske lovgivere, der bad om præsident Joe Bidens indgriben.

I juni besøgte lovgiverne Chrissy Houlahan og French Hill Gambrayan i fængslet og opfordrede til hans øjeblikkelige løsladelse, idet de hævdede, at han havde tabt sig og led af malaria og dobbelt lungebetændelse.

Efterfølgende i september dukkede rapporter op om, at medlemmer af den amerikanske regering angiveligt havde holdt private samtaler med Nigerias præsident, finansminister, justitsminister og handelsminister, hvor de talte for Gambaryans løsladelse.

Nigerias sag mod Binance

Binances problemer i Nigeria begyndte i september 2023, efter Nigerias Securities and Exchange Commission udstedte en ansvarsfraskrivelse, hvori det anførte, at Binance Nigeria Limited “hverken var registreret eller reguleret af Kommissionen”, hvilket gjorde dets aktiviteter i Nigeria ulovlige.

I februar 2024 udtrykte Central Bank of Nigeria bekymring over usporbare midler, der strømmer gennem Binance.

CBN-guvernør Olayemi Cardoso afslørede, at omkring 26 milliarder dollars var blevet behandlet gennem Binance Nigeria inden for et år, hvor kilderne til disse midler forblev uidentificerede.

Gambaryan blev arresteret sammen med sin kollega og Binance regionschef, Nadeem Anjarwalla, den 26. februar, efter at lederne besøgte Nigeria for at hjælpe Binances forsvar mod skatteunddragelse og anklager om hvidvaskning af penge.

Mens Anjarwalla med succes undgik tilbageholdelse med et falsk pas i marts, forblev Gambaryan varetægtsfængslet i Kuje-fængslet anklaget for skatteunddragelse og hvidvaskning af penge.

I maj afslørede Binances administrerende direktør Richard Teng, at nigerianske embedsmænd havde henvendt sig til børsens hold og foreslået et hemmeligt kryptoforlig før mødet, der førte til Gambaryans arrestation, et tilbud som Binance i sidste ende afviste.

Under hele sagen blev Gambaryan nægtet kaution to gange – en gang i maj, hvor retten anså ham for en flyverisiko, og igen i oktober, da hans anmodning om kaution af medicinske grunde blev afvist.

Dommeren afgjorde, at helbredsmæssige forhold ikke automatisk berettiger en fange til at blive løsladt fra varetægtsfængslet.

Som pressetid står Binance stadig over for fire anklager om skatteunddragelse, herunder manglende registrering hos Nigerias føderale skattemyndighed.