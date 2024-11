Boeing-strejken fortsætter, da arbejdere afviser forslaget om en lønstigning på 35 %

Boeings strejkende arbejdere har stemt for at afvise et revideret tilbud fra rumfartsgiganten, hvilket forlænger arbejdsnedlæggelsen, der begyndte den 13. september.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Forslaget, som omfattede en lønstigning på 35 % over fire år, blev afvist af 64 % af medlemmerne fra fagforeningen International Association of Machinists Aerospace Workers (IAM).

Advertisement

Andet tilbud vinder ikke strejkende arbejdere

Copy link to section

Det seneste afslag er anden gang, Boeing-arbejdere har afvist en foreslået aftale.

I sidste måned stemte 95 % af fagforeningsmedlemmerne imod virksomhedens oprindelige tilbud, hvilket forstærkede frustrationer i arbejdsstyrken.

Mere end 30.000 Boeing-ansatte deltager i strejken, som har forårsaget betydelige produktionsforsinkelser på tværs af virksomhedens aktiviteter.

Tillidsrepræsentanter understregede i en udtalelse arbejdernes utilfredshed.

“Efter 10 års ofre har vi stadig jord at gøre op, og vi håber på at gøre det ved at genoptage forhandlingerne omgående,” sagde IAM.

Dette er demokrati på arbejdspladsen – og også et klart bevis på, at der er konsekvenser, når en virksomhed mishandler sine medarbejdere år efter år.

Boeing står over for et tab på 6 milliarder dollars på grund af nedgang i produktionen

Copy link to section

Boeings administrerende direktør Kelly Ortberg, som overtog ledelsen i august, advarede om, at selskabet befinder sig på et kritisk tidspunkt.

Boeing har rapporteret eskalerende tab, med i alt 6 milliarder dollar tabt på tværs af divisioner.

Dens kommercielle flyforretning led driftstab på 4 milliarder dollars i sidste kvartal, mens forsvarsdivisionen havde et tab på 2,4 milliarder dollars.

Ortberg anerkendte virksomhedens kampe under en nylig erklæring og sagde,

Dette er et stort skib, der vil tage noget tid at dreje, men når det gør det, har det kapacitet til at blive fantastisk igen.

Operationelle tilbageslag og rumprogramudfordringer

Copy link to section

Strejken føjer til Boeings voksende udfordringer, som begyndte tidligere i år, da en luftblæsning på et passagerfly fremhævede produktionsproblemer.

Dets rumoperationer oplevede også tilbageslag, da Starliner-rumfartøjet måtte vende tilbage til Jorden for tidligt uden at medbringe astronauter, hvilket gav anledning til bekymringer om kvalitet og sikkerhed.

Ortberg indrømmede, at Boeings omdømme er blevet skadet og understregede behovet for interne ændringer.

“Vi er nødt til at forhindre, at problemer ophører og arbejde bedre sammen for at identificere, rette og forstå de grundlæggende årsager,” sagde han.

Reduktion af arbejdsstyrke og forsyningskædeforstyrrelser

Copy link to section

For at komplicere vanskelighederne annoncerede Boeing tidligere på måneden planer om at skære omkring 10% af sin arbejdsstyrke.

Mange andre ansatte er på rullende orlov, da strejken forstyrrer produktionen.

Virksomheden arbejder også tæt sammen med leverandører for at håndtere virkningen af frafaldet.

Ortberg fortalte investorer, at når strejken er afsluttet, vil det være en udfordring at genoptage driften.

“Det er meget sværere at tænde for det, end det er at slukke for det. Så det er afgørende, absolut kritisk, at vi gør det her rigtigt,” sagde han.

Virksomheden har en detaljeret plan for tilbagevenden til arbejde klar til implementering, men understregede vigtigheden af omhyggelig udførelse.

Ordrebeholdning giver Boeing et glimt af håb

Copy link to section

På trods af de økonomiske udfordringer har Boeing en betydelig ordrebeholdning på cirka 5.400 flyordrer, hvilket Ortberg mener positionerer selskabet godt til genopretning.

Analytikere advarer dog om, at vejen til stabilitet ikke bliver let.

“De har helt klart meget at komme sig efter, både operationelt og økonomisk,” sagde Ben Toscanos fra S&P Ratings. “

Det første skridt vil være at løse strejken… så vi får se, hvordan det udspiller sig.”

Ortberg har skitseret en strategi fokuseret på at ændre Boeings interne kultur med vægt på samarbejde og ansvarlighed.

“Prioriteten nu er at genoprette tilliden i vores arbejdsstyrke og til vores kunder,” sagde han.