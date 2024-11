David Einhorn siger, at Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON) er “betydeligt undervurderet” på nuværende niveauer.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

Greenlight Capital – hedgefonden, han grundlagde i 1996, fyldte endda op på 6,8 millioner aktier i det tilsluttede fitnessfirma for at afspejle den følelse i august.

Advertisement

Alligevel er jeg ikke helt overbevist om, at Peloton-aktien er et navn, jeg gerne vil investere i, når jeg skriver.

Hvorfor? Fordi en masse udfordringer fortsætter med at hjemsøge denne træningsudstyrsproducent.

Her er grunden til, at jeg er forsigtig med Peloton-aktier

Copy link to section

Peloton-aktien er mere end fordoblet siden den seneste indtjeningsmeddelelse i midten af august.

Det Nasdaq-noterede firma kom foran Street-estimaterne, men jeg vil stadig give dets finansielle rapport et solidt “B” i bedste fald.

Det skyldes, at den positive EBITDA og det frie cash flow, som investorerne er så begejstrede for, var tal uden GAAP.

Så jeg forbliver forsigtig med, hvor meget det egentlig betyder for PTON i det lange løb.

Peloton har presset kraftigt op i de seneste uger, også fordi det lykkedes at refinansiere gæld, der snart skulle forfalde.

Men så igen måtte den gå fra ekstrem lav rente på sin gæld til hele 5,5 % for at styrke balancen på kort sigt.

På længere sigt vil højere rente på dets gæld dog resultere i højere omkostninger.

Så hvordan ville refinansieringen hjælpe PTON aktiekursen i det lange løb?

Gode nyheder er muligvis allerede indbagt i Peloton-aktier

Copy link to section

Peloton Interactive, der for nylig underskrev en aftale med Costco, udnyttede omkostningsbesparelser for at forbedre sit tab pr. aktie i fjerde kvartal til kun 8 cents fra 68 cents for et år siden.

Men lad os se det i øjnene, der er kun så mange omkostninger, det kan skære ned for at skabe langsigtede gevinster.

Derudover bliver træningsudstyrsproducenten i øjeblikket drevet af fungerende topchefer.

Så der er usikkerhed om dens fremtidige forretningsretning.

Selvom det måske aftager, når PTON udnævner en ny permanent administrerende direktør – er det tænkeligt, at den nye ledelse vil vælge at investere i forretningen for at drive abonnentvækst, der faldt 1,0 % i 4. kvartal.

Desværre ville det dog også øge udgifterne igen.

Endelig er Peloton-aktien langt over fordoblet siden midten af august.

Det får mig til at spekulere på, om mange af de gode nyheder allerede er prissat i aktierne i dette forbundne fitnessfirma.

Når alt kommer til alt, ligger Street-low-prismålet på PTON i øjeblikket på $2,0, kun det advarer om en potentiel 65% downside herfra.

Alt i alt ser jeg Peloton-aktien som kun egnet til investorer med en ret stor risikovillighed til at skrive.