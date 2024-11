Ethereums ‘Verge’-opgradering kan aktivere noder på smartwatches

Vitalik Buterin hævder, at Ethereum-noder snart kan fungere på smartwatches og blive mere tilgængelige for solo-aktører, takket være netværkets næste opgradering, “The Verge.”

The Verge sigter mod at gøre Ethereum mere sikkert og tilgængeligt ved at reducere hardwarekravene til noder.

I sin seneste blog sagde Vitalik, at opgraderingen vil give enheder så små som en smartphone eller smartwatch mulighed for at køre Ethereum-noder.

Gør knudepunkter mindre ressourcekrævende

Ethereum-noder er computere, der deltager i Ethereum-netværket ved at validere, verificere og dele data relateret til blockchain-transaktioner og smarte kontrakter.

Disse noder opretholder en kopi af Ethereum blockchain, hvilket sikrer netværkets decentralisering, sikkerhed og gennemsigtighed.

I øjeblikket kræver drift af en Ethereum-node hundredvis af gigabyte statsdata, hvilket gør det ressourcekrævende for mange enheder.

Det forventes dog at ændre sig med introduktionen af “statsløs verifikation”, som gør det muligt for noder at verificere blokke uden at lagre store mængder data.

Statsløs verifikation vil eliminere behovet for noder til at gemme hele blockchain, hvilket gør fuld verifikation af kæden overkommelig.

Dette kunne sænke de tekniske barrierer for solo-aktører og andre interesserede i at deltage i netværket.

Ifølge Buterin vil denne opgradering gøre nodedrift mere overkommelig og tilgængelig, hvilket potentielt giver “enhver mobil tegnebog, browser-pung og endda smartwatch” mulighed for at verificere blockchain som standard.

På nuværende tidspunkt tillader blockchain-netværk som Celo at betjene noder på smartphones, mens Ethereums direkte konkurrent Solana har introduceret lite noder, der fungerer på mindre kraftfulde enheder.

En vigtig del af The Verge er implementeringen af Verkle-træer, en kryptografisk struktur, der reducerer bevisstørrelser og derved muliggør statsløs validering.

Verkle-træer har dog en kendt sårbarhed over for kvanteberegning, hvilket kan blive et problem i fremtiden.

Ethereum-medstifteren anerkendte dette og tilføjede, at hvis Verkle-træer erstatter de nuværende KECCAK Merkle Patricia-træer, vil de i sidste ende skulle udskiftes igen på grund af kvanteberegningsrisici.

For at imødegå dette, udforsker Ethereum-udviklere brugen af STARK-baserede binære hash-træer, som giver en mere sikker og skalerbar mulighed.

Dette anses for at være en bedre langsigtet løsning til at adressere kvantecomputertrusler og samtidig bevare Ethereum-netværkets integritet.

Blandt andre ændringer søger Verge også at ændre Ethereums gassystem, skitseret i Ethereum Improvement Proposal (EIP)-4762.

Disse ændringer fokuserer på at justere gasgebyrer for ressourcetunge kryptografiske operationer for at sikre netværkets skalerbarhed og sikkerhed.

Buterin, der kaldes “multidimensionel gas”, hævder, at tilgangen vil adskille gasomkostninger for opkaldsdata, beregning og statsadgang, hvilket hjælper til bedre at styre Ethereums ressourcer, efterhånden som netværket tilpasser sig disse nye verifikationsmetoder.

Løsning af Ethereums centraliseringsproblem

I en tidligere blog behandlede Buterin spørgsmålet om at satse centralisering, som har været en voksende bekymring for Ethereum.

Han identificerede centralisering som en af netværkets “største risici,” og bemærkede, at det kunne føre til øget censur og endda netværkskriser.

For at afbøde dette, foreslog Buterin at begrænse mængden af Ether, som enkeltpersoner kan satse, og begrænsning af straffe for stakers til 12,5% af deres indsatsbeløb.

Yderligere foreslog han en to-lags model for staking.

Denne model vil opdele indsatser i to kategorier: “risikobærende” (slashbar) indsats og “risikofri” (unslashable) indsats, som Buterin mener vil balancere risici og fordele ved indsatser og samtidig forhindre store enheder i at dominere netværket.

Buterin foreslog yderligere ændringer til Ethereums blokforslagsproces, som han sagde har bidraget til centralisering.

I øjeblikket er blokbyggere ansvarlige for at skabe blokke, som derefter gennemgås af forslagsstillere, der vælger de mest profitable, hvilket resulterer i, at få bygherrer dominerer processen.

For at imødegå dette foreslog Buterin “fork-choice-forced inclusion lists”, som ville flytte transaktionsudvælgelsesansvaret tilbage til forslagsstilleren og lade blokproducenterne fokusere på transaktionsbestilling i stedet.