Chainlink (LINK) og Raydium (RAY) signalerer et potentielt udbrud, da tyre ser efter at genvinde kontrollen.

En anden altcoin, der viser betydelige bevægelser, på trods af at de seneste gevinster er blevet reduceret, er Pendle (PENDLE), som har tiltrukket hvaler midt i voksende trækkraft for decentraliserede finansprotokoller.

Chainlink-pris: Kan tyre opretholde opadgående momentum?

Da Bitcoin, Ethereum og Solana har oplevet små fald i de sidste 24 timer, er LINK steget næsten 4% for at nå højder på $12,06.

Mens Chainlink-prisen er trukket tilbage fra dette niveau og svæver nær $11,59, forbliver tyre tæt på en vigtig vandret modstandslinje.

Området markerer $12,00 som et vigtigt forsyningsvægområde, over hvilket købere kan ramme vigtige mål.

LINK chart: Source: TradingView

Nedgangspres i september fik bjørne til at begrænse et potentielt kanaludbrud.

Prisloftet så LINK falde til det kritiske støtteniveau på $11,00, hvor købere har vist en bemærkelsesværdig styrke, da prisgulvet gav en mulighed.

Hvis tyre genvinder en overhånd med nyt momentum, kan en gentest af den øvre modstandslinje føre til et nyt multi-måneders højdepunkt.

Nøglemål er $14 og derefter et år-til-dato-top over $22 på opsiden.

I mellemtiden kan Chainlink gense lavpunkter på $8 eller lavere, hvis bjørne overmander tyre med et potentielt bearish flagmønster.

Raydium-pris: Hvad er det næste for RAY efter en gevinst på 30 %?

Raydium (RAY) nåede sit højeste prisniveau siden april 2022 med en stigning til $3,15 i tidlig handel fredag.

På trods af at nogle af gevinsterne er blevet reduceret, er den decentraliserede børs native token fortsat næsten 30 % højere i den seneste uge. Tokenets værdi er tæt på 80 % op på 30 dage.

Vanvittig aktivitet har, at handelsvolumen er steget med over 54 % i løbet af de sidste 24 timer, og RAY-prisen handler et godt stykke over et nyligt udbrudspunkt.

Dette fulgte et symmetrisk trekantmønsterudbrud, som fangede flere handlende uvidende.

Tyre vil sandsynligvis fortsætte højere midt i en genopblussen af meme-møntaktivitet.

Et sammenbrud ville dog bringe det primære støtteområde nær $2 i spil. På opsiden kan Raydium-prisen målrette kortsigtet stigning til nye multi-årige højder.

PENDLE-prisen falder 6 %: Hvad nu?

Pendle (PENDLE) er faldet med 6 % i de sidste 24 timer for at rangere blandt de bedste tabere i de 100 bedste kategorier efter markedsværdi.

Altcoinen kæmpede også i september midt i Arthur Hayes’ dumping.

På trods af faldet er PENDLE stadig mere end 9% oppe i den seneste uge og er blandt de mønter, der er steget højere i det seneste år på grund af en ny interesse for DeFi.

Som en tokeniseringsprotokol for topudbytte har Pendle nydt bemærkelsesværdig vækst inden for DeFi, da brugere ser efter at udnytte udbyttehandel.

Dette har oversat til opadrettet potentiale for PENDLE. Tokenens pris det seneste år er +496% i skrivende stund.

PENDLE chart. Source: TradingView

I henhold til diagrammet ovenfor svæver Pendle-prisen i den kritiske zone, hvorunder sælgere kan se $3,67.

På den positive side kunne et breakout over $5,13 give tyre mulighed for at målrette YTD-højder omkring $7,50.