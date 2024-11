SAFE token springer 16%, da Binance viser en evig kontrakt

Den sikre pris er steget i vejret i de sidste 24 timer, da samfundet jubler over støtten til den decentraliserede forvaringsprotokols SAFE-token.

Den 25. oktober annoncerede kryptobørsen Binance sine planer om at tilføje SAFEUSDT evigvarende kontrakt på sin platform.

Kontrakten er sat til at træde i kraft fredag den 25. oktober 2024 kl. 12:30 UTC, og giver handlende adgang til op til 75x gearing.

Binance-notering har ofte givet et markedsboost for tokens med øget synlighed og træknøgle.

På samme måde, som det skete med REEF token for nylig, kan afnoteringer bidrage til negativ stemning.

SAFE token-prisen hopper 16 %

Safe (tidligere Gnosis Safe) er en smart kontraktsprotokol, der giver brugerne mulighed for at administrere digitale aktiver via en multi-sig tegnebogsarkitektur.

Protokollen var en del af Gnosis (GNO), en Ethereum-infrastrukturbygger.

En afstemning om regeringsførelse i april 2022 fik imidlertid Gnosis Safe til at blive afbrudt.

Projektets governance-token SAFE handlede til tops på $3,56 i april i år, og steg sammen med det bredere marked til et rekordhøjt niveau.

En nedadgående trend pressede altcoinens pris ned, indtil tyre ramte et lavpunkt på $0,64 i begyndelsen af august midt i kryptomarkedets krak, der også decimerede Bitcoin-tyre.

SAFE handlede varierede i store dele af de sidste to måneder.

Et udbrud i denne uge hjalp dog købere med at gennembore det psykologiske $1-niveau.

Navnlig er SAFE/USD steget mere end 75 % i den seneste uge, delvist drevet af positive nyheder på tværs af økosystemet.

Det brød $1,75 i fredags, og det nuværende prisniveau er det højeste siden juni 2024.

SAFE price 1 day chart. CoinMarketCap

Åbne interessespidser

Ifølge data fra CoinGecko svævede SAFE-prisen nær $1,65 fra kl.

Andre steder kan erhvervsdrivendes tillid til SAFE observeres via futures open interest metric. Coinglass-data viser, at interessen for sikker åben er steget med mere end 12 % i de seneste 24 timer til over 19 millioner dollars.

Det er det højeste, det nogensinde har været.

Navnlig var OI i denne altcoin kun $885k i begyndelsen af oktober 24.

Hvad næste for SAFE?

Mens Binance endnu ikke har tilføjet spothandel for SAFE, har meddelelsen om en evig kontrakt vakt ny købsinteresse.

Protokollens samlede værdi låst er steget i vejret midt i en ny vedtagelse.

I et nyligt indlæg på X påpegede Safe-teamet over for projektets TVL som meget højere end for nogle af de øverste centraliserede børser på markedet.

Fra den 2. oktober havde handelsappen Robinhood en TVL på 13 milliarder dollars og OKX 18 milliarder dollars.

Til sammenligning stod Safes TVL på omkring 69 milliarder dollars. Binance, verdens største kryptobørs, havde en TVL på 110 milliarder dollars.

Sikre planer om at bygge bro mellem on-chain og off-chain likviditet.

Vækstmålinger plus bredere markedsdynamik kunne kombineres for at give opadgående boost til SIKKER pris.

Analytikers forudsigelser for kryptovalutaer tyder også på, at SAFE kunne køre medvind for at målrette sin all-time high.