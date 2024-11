Bitcoin, verdens største og ældste kryptovaluta, handlede sidelæns gennem ugen, da handlende spændt ventede på de amerikanske valgresultater og kommende økonomiske data som den næste katalysator, der ville drive priserne højere.

I mellemtiden oplevede flere altcoins bemærkelsesværdige gevinster, da noget likviditet flyttede ind på altcoin-markedet.

I skrivende stund havde mange af de 99 bedste altcoins tocifrede gevinster, hvor APE, RAY og SPX6900 sikrede de øverste rækker.

Kryptovalutahandlere formåede at presse den samlede markedsværdi tilbage til over 2,4 billioner dollars, efter at den var dykket under dette niveau tidligere på ugen.

Bitcoin vendte tilbage over $68.000 efter at være faldet til et ugentligt lavpunkt på $65.441 den 23. oktober, men det holdt sig for det meste stabilt inden for et snævert interval på $66.000 til $69.000 i løbet af ugen.

Bulls pressede kortvarigt prisen for at teste $70.000-mærket igen, men det er siden faldet tilbage, og svæver nu over $68.400, hvilket markerer en beskeden stigning på 1 % i løbet af de sidste 24 timer.

Markedseksperter er enige om, at de næste nøglebegivenheder, der sandsynligvis vil sætte gang i Bitcoins rally, er den kommende rapport om personlige forbrug, der udgives den 31. oktober, og jobrapporten den 1. november.

Ud over disse er alle øjne rettet mod Federal Reserves næste rentebeslutning den 7. november, blot to dage efter præsidentvalget.

På trods af Bitcoins træge bevægelse fortsatte både hvaler og detailhandlere med at akkumulere.

Data fra IntoTheBlock viste negative udvekslingsnetstrømme, hvilket indikerer, at mere Bitcoin blev trukket tilbage fra børser end deponeret i løbet af den sidste uge.

Derudover refererede André Dragosch, direktør og forskningschef for Europa hos Bitwise, til Glassnode-data, der viser en stigning i adresser, der falder ind under kategorien “hval” i løbet af de sidste par måneder.

Dragosch foreslog, at denne stigning kunne afspejle forventningen om et nyt rekord for Bitcoin.

De fleste af analytikerne på X pegede på det større billede, hvilket tyder på, at flagskibets kryptovaluta var klar til at gå i prisopdagelsestilstand snart.

På en kortere tidsramme observerede den pseudonyme analytiker “Unknown Trader” stærk modstand omkring $69.000-mærket.

Baseret på deres indsigt, hvis BTC formår at bryde forbi modstanden og holde over $69350, kan prisen bevæge sig højere mod $71300.

Men hvis Bitcoin ikke holder sit nuværende støtteniveau over $68.000, forventer flere analytikere et potentielt fald mod $65.000.

Ifølge et diagram delt af analytikeren “Mexican Whale” stødte Bitcoin på stærk modstand efter kortvarigt at have lukket over $68.000-niveauet, hvilket viste sig at være et falsk udbrud.

Analytikeren antyder, at denne falske opadgående bevægelse kan føre til en aggressiv nedadgående tendens, hvis Bitcoin ikke formår at opretholde støtten over $68.000.

Skulle salgspresset stige, kan prisen falde mod $63.000 til $62.000, hvilket signalerer en potentiel bearish vending på kort sigt.

Den fremtrædende analytiker Rekt Capital fremhævede, at hvis Bitcoin formår at lukke det ugentlige diagram over $66.300, ville det signalere, at det bredere bullrun forbliver intakt, hvilket forstærker potentialet for fortsat opadgående momentum.

Her er, hvordan ugens bedste vindere klarede sig:

ApeCoin

ApeCoin (APE) førte til, at de ugentlige vindere steg med 69 % i løbet af de sidste 7 dage, med markedsværdien på $881,5 millioner, når den skrevs.

Dens daglige handelsvolumen svævede over $669 millioner på pressetidspunktet.

Kilde: CoinMarketCap

De fleste af disse gevinster kom den 20. oktober efter lanceringen af det længe ventede Layer-3 blockchain-netværk ApeChain.

Efter nyheden steg altcoinen 132% fra $0,75 til $1,74.

En anden udvikling, der føjede til rallyet, var interoperabilitetsprotokol LayerZero, der blev lanceret på ApeChain, efter at mainnettet gik live.

Med denne integration er APE-tokens nu interoperable på tværs af flere blockchain, hvilket yderligere tilføjer dens nytte.

Raydium

I løbet af den seneste uge forblev Raydium (RAY) på en optrend og steg fra $2,36 mandag til $2,95 i skrivende stund, efter at have vundet over 42%. Tokenet steg 83 % fra denne måneds laveste, mens markedsværdien var på $764 millioner.

Kilde: CoinMarketCap

Det største skub for RAY kom, da nyheden brød ud om, at den Solana-baserede decentraliserede børs havde overgået Ethereum med hensyn til daglig indtjening, en stor bedrift ifølge mange i betragtning af størrelsen på verdens største altcoin. Per DeFiLlama genererede Raydium $3,4 millioner i gebyrer, hvilket oversteg Ethereums $3,35 millioner den 21. oktober.

En anden sandsynlig katalysator kunne være lanceringen af Circles euro-støttede stablecoin EURC på DEX, der tilfører en betydelig mængde likviditet.

SPX6900

SPX6900 (SPX) steg 23,2% i løbet af de seneste 7 dage og 470% siden starten af oktober med prisen på $0,814 ved pressetidspunktet. Altcoins markedsværdi lå på $756 millioner, mens dens daglige handelsvolumen var omkring $27,8 millioner.

Kilde: CoinMarketCap

SPX’s prisstigning kan tilskrives dets seneste notering på decentraliserede børser LogX’ evige handelsmarked.

Ydermere blev meme-mønten også føjet til Wormhole, en crosschain-protokol, som vil give handlende mulighed for at bygge bro mellem SPX på tværs af flere blockchains, hvilket øger dens likviditet og åbner op for potentielle handels- og indsatsmuligheder.

Ud over denne udvikling nød tokenet også den bredere hype omkring meme-mønter, selvom nogle af dem som MOODENG og GME havde en gevinst på over 100 % i den seneste uge.