Hong Kong har øget sin indsats omkring kryptovalutaer og kunstig intelligens i et forsøg på at modernisere og styrke sin finansielle servicesektor.

Hongkongs finansielle tjenester og finansbureau (FSTB) planlægger at foreslå lovgivning inden udgangen af dette år, der udvider skattelettelser til også at omfatte investeringer i digitale aktiver såsom kryptovalutaer.

Ifølge en Bloomberg- rapport har forslaget, der skal indføres som lovgivning ved årets udgang, til formål at udvide eksisterende skattelettelser for private fonde og familiekontorer til at omfatte investeringer i virtuelle aktiver.

Christopher Hui, Hongkongs sekretær for finansielle tjenester og finansministeriet, forklarede, at dette skridt er en del af en større strategi for at styrke Hongkongs position som et knudepunkt for styring og allokering af forskellige typer finansielle aktiver, herunder kryptovalutaer.

AI i finans

Med hensyn til kunstig intelligens (AI) introducerer Hongkong også nye politikker for at lette ansvarlig brug af AI i finansielle tjenester.

I en udgivelse den 28. oktober skitserede FSTB en “dobbeltsporet tilgang”, der fokuserer på at fremme AI-adoption og samtidig styre tilknyttede risici.

Disse politikker har til formål at øge den operationelle effektivitet, forbedre kundeservicen og sikre sikker brug af AI-teknologier i den finansielle sektor.

Denne vægt på kunstig intelligens kommer, efterhånden som de geopolitiske spændinger stiger mellem USA og Kina, hvilket fører til, at virksomheder som OpenAI og Googles Gemini begrænser deres tjenester i Hong Kong.

For at reducere afhængigheden af disse udenlandske teknologier fokuserer Hong Kong nu på at udvikle og integrere sine egne AI-løsninger.

Hui påpegede, at Hong Kongs “store markeder og rige scenarier” tilbyder et ideelt miljø for AI-integration.

Hongkongs regering planlægger at arbejde tæt sammen med finansielle regulatorer og tjenesteudbydere for at udvikle ansvarlige AI-integrationsstrategier.

Dette inkluderer oprettelse af en tilsynsramme til at håndtere risici som tab af job og problemer med intellektuel ejendomsret forbundet med AI-adoption.

Som tidligere rapporteret af Invezz, har Hong Kongs Securities and Futures Commission (SFC) konsulteret industriens interessenter for at forme deres AI-retningslinjer.

SFC forventes at udgive et omfattende cirkulære i november, der beskriver reglerne, standarderne og potentielle risici forbundet med AI-integration i den finansielle sektor.

Fokus på kryptomarkederne

Blandt andre udviklinger har Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) annonceret planer om at lancere en Virtual Asset Index Series den 15. november, som ifølge organisationens administrerende direktør Bonnie Y. Chan vil levere “gennemsigtige og pålidelige realtidsbenchmarks” “, for Bitcoin og Ether.

Flytningen kommer som en del af jurisdiktionens bestræbelser på at styrke sin rolle som et globalt kryptoknudepunkt.

En yderligere styrkelse af denne indsats er SFC’s nylige forpligtelse til at licensere flere kryptoudvekslinger inden udgangen af 2024.

I øjeblikket er der to licenserede børser, der henvender sig til både detail- og institutionelle investorer.

Men den 28. oktober, under Hong Kong FinTech Week, bekræftede Eric Yip, SFC’s administrerende direktør for mellemmænd, at en endelig liste over fuldt licenserede kryptobørser vil blive frigivet ved årets udgang.

Han nævnte også, at et høringspanel vil blive nedsat i begyndelsen af 2025 for at sikre et ordentligt samarbejde mellem disse licenserede platforme.

Efterhånden som disse foranstaltninger udfolder sig, positionerer Hong Kong sig for at tiltrække både lokale og internationale investorer, hvilket styrker sin konkurrenceevne over for andre krypto-hubs som Dubai.