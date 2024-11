Hvad kan man forvente af indiske markeder forud for Diwali-festugen

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Efterhånden som festugen nærmer sig, viser de indiske aktiemarkeder tegn på bedring efter fem dage i træk med fald.

Mandag steg BSE Sensex 856 point (1,08 %) til 80.258.63, mens Nifty50 steg 236 point (0.98 %) til 24.417 kl. 10.40.

Disse gevinster giver en vis lettelse for investorerne, primært drevet af ICICI Bank, som rapporterede stærkere end forventet overskud for septemberkvartalet på grund af robust låneefterspørgsel.

Det er dog vigtigt at bemærke, at Nifty50 har oplevet et fald på næsten 8 % fra rekordhøjden i slutningen af september, hovedsageligt på grund af vedvarende udenlandske investorers udstrømning.

Investorer omdirigerer midler til Kina, hvor de seneste stimuleringsforanstaltninger har gjort markedet mere attraktivt.

Festuge: et afgørende tidspunkt for markedsstemning

Den seneste nedtur på de indiske markeder er blevet forværret af vedvarende udenlandsk salg, hvor udenlandske institutionelle investorer (FII’er) har været nettosælgere i de sidste 20 sessioner.

Analytikere tilskriver dette skift et fokus på Kinas økonomiske stimulans, som har trukket investorernes interesse væk fra indiske aktier.

Derudover har skuffende virksomheders indtjening yderligere dæmpet markedsstemningen.

Med Diwali, den mest lovende festival for hinduer, lige rundt om hjørnet, vil markedsdeltagere nøje overvåge indikatorer for et potentielt opsving.

Sameet Chavan, forskningschef hos Angel One, fremhæver vigtigheden af denne festlige uge for at måle markedsstemningen.

Han bemærker, at selvom daglige diagrammer muligvis ikke afspejler det fulde omfang af markedets udfordringer, viser ugentlige og månedlige tendenser betydelige forvridninger, hvilket tyder på, at yderligere rettelser kan følge.

Vigtige supportniveauer at se inkluderer august-lavene tæt på 23.900, med yderligere understøttelser på 23.750 og 23.400.

Banksektoren skinner midt i markedsvolatiliteten

I modsætning til de bredere markedskampe giver banksektoren et glimt af håb.

ICICI Banks robuste præstation har overgået forventningerne til resultatet, hjulpet af stærk udlånsvækst. HDFC Banks solide indtjening styrker tilliden til denne sektor yderligere.

Dr. VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist hos Geojit Financial Services, bemærker, at flugten til kvalitet sandsynligvis vil fortsætte, hvor store banker som ICICI Bank og HDFC Bank præsenterer et gunstigt risiko-belønningsscenarie for investorer, der søger stabilitet i turbulente tider.

På verdensplan kan faldet i råoliepriserne på grund af de seneste israelske luftangreb, som undgik vigtige iranske oliefelter, give en vis lettelse for den indiske økonomi.

Imidlertid vil usikkerheden omkring det kommende amerikanske præsidentvalg sandsynligvis tynge den globale stemning og tilføje kompleksitet til markedsudsigterne.

Hardik Matalia, derivatanalytiker hos Choice Broking, foreslår, at Nifty kunne finde øjeblikkelig støtte ved 24.150, med modstandsniveauer på 24.300, 24.400 og 24.500. Han understreger behovet for en forsigtig tilgang, da volatiliteten kan fortsætte.

Når vi går ind i Diwali-festugen, vil investorer nøje følge markedsbevægelser for tegn på bedring midt i udenlandsk udstrømning og blandet virksomhedsindtjening.

Banksektorens præstationer, kombineret med globale økonomiske faktorer, vil spille en afgørende rolle i udformningen af markedets bane i de kommende dage.