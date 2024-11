Med investeringer for næsten 10 milliarder dollars, der er blevet trukket ud, har oktober vist sig som den værste måned nogensinde for udenlandske institutionelle investorer (FII’er), der trækker sig fra Indiens aktiemarked.

Udstrømningen har overgået det tidligere højdepunkt på 7,9 milliarder dollars set under COVID-19-markedskrakket i marts 2020 og er blevet tilskrevet en kombination af faktorer, herunder et skift i den globale investorsentiment over for Kina og bekymringer om overvurdering af indiske aktier.

På trods af frasalget er Nifty dog kun faldet med 4 % i denne måned, væsentligt mindre end faldet på 23 % under krakket i marts 2020, hvor hjemmemarkedet var i uro, delvist hjulpet af indenlandske institutionelle investorer, der har investeret over Rs 74.200 crore indtil videre i oktober.

Ligesom under markedskrakket i 2020 har Domestic Institutional Investors (DII’er), primært investeringsforeninger, fungeret som en modvægt til FII’ers store salg.

Dette følger en bredere tendens i 2024, hvor DII’er har foretaget rekordinvesteringer på Rs 4 lakh crore på det indiske marked.

Detailinvestorer har, i modsætning til tidligere markedsnedgange, vist modstandskraft og afholdt sig fra paniksalg, selv når udenlandske fonde forlader.

‘Køb Kina, sælg Indien’ handel driver FII-stemningen…

En af de vigtigste drivkræfter bag FII-udstrømningen i oktober er den voksende “Køb Kina, Sælg Indien” handel.

Investorer er mere og mere optimistiske med hensyn til Kinas økonomiske udsigter, hvor Hang Seng-indekset er steget 14 % og Shanghai Composite-indekset er steget 22 % i den sidste måned.

Dette står i kontrast til faldet på 4 % i Nifty, som afspejler bekymringer om Indiens markedsvurderinger og virksomhedernes indtjening.

“Investorer forventer, at Kina i sidste ende vil gå i gang med meningsfulde stimuli, som ikke kun vil garantere væksten i ’24, men strække sig ind i ’25-26,” sagde Viktor Shvets, en strateg hos Macquarie.

Han tilføjede, at investorer mener, at den kinesiske regering nu er fokuseret på økonomien og kan nedtone politiske og geopolitiske spørgsmål.

…men Kina er godt for handlende, ikke langsigtede investorer, siger økonomer

Investeringssamfundet er dog fortsat uenigt om , hvorvidt Kinas opsving er holdbart. Den kendte økonom og investeringsstrateg Ed Yardeni rådede til forsigtighed med hensyn til handelen “Køb Kina, sælg Indien”. Yardeni fortalte Invezz,

Jeg vil ikke anbefale at sælge Indien og købe Kina, medmindre det igen kan være en god handel, men det er ikke en god langsigtet investering. Og Indien har haft et enormt tyremarked, så det er ikke ligefrem billigt. Men jeg ville forblive investeret i Indien.

På samme måde afspejler Chris Wood fra Jefferies, som for nylig øgede sin vægt i Kina på bekostning af Indien, en voksende følelse af taktiske ændringer blandt globale fondsforvaltere.

Mens nogle investorer bundfisker på kinesiske markeder i forventning om stimulans, ser andre flytningen som en midlertidig handel snarere end et tegn på en strukturel vending.

Macquarie advarede også om, at dette mere er en handelsmulighed end en langsigtet investeringsstrategi.

“Det er meget muligt, at yderligere meddelelser kan drive Kinas aktier frem, selv når strukturelle problemer vokser. Men dette er for det meste en handel, ikke en investeringsopfordring, som stadig i høj grad favoriserer Indien,” sagde firmaet i en rapport i sidste uge.

Overvurderingsbekymringer tårner sig op over Indien

Udsalget fra FII’er handler ikke kun om Kina. Bekymringer over Indiens markedsvurderinger, som er steget i vejret efter et længerevarende bullrun, tynger investorernes stemning.

Analytikere advarer om, at de indiske markeder handles til historisk høje værdiansættelser, som virker alt for optimistiske i betragtning af den nuværende økonomiske baggrund.

Faktorer som aftagende vækst, vedvarende inflation, høje skatter og forhøjede renter har rejst tvivl om holdbarheden af disse værdiansættelser.

Ajay Bagga, en markedsveteran, bemærkede, at investortolerance over for manglende indtjening er minimal i et sådant miljø.

“Når markederne er på så høje niveauer, er der meget lidt tolerance for manglende indtjening og dårlige nyheder,” sagde han og tilføjede, at det stigende dollarindeks, som nu er over 103, presser vækstmarkeder som Indien yderligere.

Svag virksomhedsindtjening og makroøkonomiske udfordringer

Indiske virksomheders indtjening for det seneste kvartal har været svage på tværs af forskellige sektorer, hvilket øger bekymringerne hos udenlandske investorer.

Kranthi Bathini, direktør for Equity Strategy hos WealthMills Securities, påpegede, at spekulativ kapital var strømmet ind i Indien, hvor FII’er forblev nettokøbere så sent som i september.

Fortællingen har dog siden ændret sig, og investorer retter nu opmærksomheden mod de kinesiske markeder, som tilbyder mere attraktive kort- og mellemfristede værdiansættelser.

“Med valg forude i USA, menes det, at handelskrigen med Kina vil blive mere aggressiv, og de samme faktorer vil fortsætte med at være gældende, uanset hvem der kommer til magten,” siger Narender Singh, smallcase Manager og grundlægger hos Growth Investing.