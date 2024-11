Korrektion ‘sund’, FII strømmer ud en ‘taktisk omjustering’: markedsveteraner på Indiens markedsdip

Det indiske aktiemarked har stået over for bemærkelsesværdige omvæltninger for nylig på grund af en kombination af geopolitisk usikkerhed, vurderingsproblemer og udenlandske investorers udstrømning, som har tynget markedsstemningen.

Nifty50, Indiens benchmark-indeks, ramte rekordhøje 26.277 den 27. september 2024, men det lykkedes ikke at fastholde sit momentum og lukkede på 24.399 onsdag – et fald på over 7%.

Den globale investeringsbank Goldman Sachs nedjusterede sine udsigter til indiske aktier og skiftede fra en “overvægtig” til en “neutral” holdning.

Banken nævnte en afmatning i Indiens økonomiske vækst og dens potentielle indvirkning på virksomhedernes indtjening som nøgleårsagerne til denne beslutning.

Ifølge Goldman Sachs kan markedet stå over for en periode med “tidskorrektion” i løbet af de næste tre til seks måneder, hvilket tyder på, at aktiekurserne kan stagnere i stedet for stærkt faldende.

En del af markedsveteraner afholder sig dog fra at læse meget i rettelsen og kalder den “sund” og endda “forsinket”.

Sund korrektion eller grund til bekymring?

På trods af den seneste tilbagetrækning mener mange analytikere, at korrektionen ikke kun er sund, men forsinket.

Navneet Munhot, administrerende direktør og administrerende direktør for HDFC Asset Management Company, delte sine synspunkter om sagen med CNBC TV-18.

“Dette var forventet. Dette er en sund korrektion. Jeg tror, der var et punkt, hvor momentum havde taget over, hvor folk ikke skelnede mellem gode nyheder og dårlige nyheder, og aktierne måtte stige hver dag. Dette kan ikke fortsætte,” sagde Munhot .

Han tilføjede, at et “sundhedstjek” var nødvendigt for at bringe markedet tilbage til et mere bæredygtigt niveau, med forventninger om både tids- og priskorrektioner fremadrettet, før tingene ser godt ud igen.

Ramdeo Agarwal, formand for Motilal Oswal Financial Services, gentog Munhots følelser og kaldte det den “sundest mulige korrektion” og understregede, at det var længe ventet.

Agarwal bemærkede, at forventningerne til markedsafkast havde været urealistiske, hvor nogle investorer forventede et sammensat månedligt afkast på 2-3 %, hvilket efter hans mening er uholdbart.

Han mindede investorerne om det langsigtede gennemsnitlige årlige afkast på omkring 14-15 % på det indiske marked og advarede nye investorer mod at stille urealistisk høje forventninger, der kunne føre til skuffelse.

Hvad med de stejle korrektioner i mellem og små bogstaver?

Mens det bredere marked er faldet, er mid- og smallcap-aktier blevet ramt særligt hårdt.

Nogle aktier i disse kategorier er faldet med 25-30 %, hvilket fører til bekymring for, at korrektionen kan være for alvorlig.

Gautam Shah, grundlægger af Goldilocks Premium Research, opfordrede dog investorer til at holde det større billede i tankerne.

I et interview med ET Now påpegede han, at mange af disse aktier havde oplevet betydelige gevinster i løbet af det seneste år, med en vis fordobling eller endda tredobling i værdi.

Ifølge Shah er en korrektion på 25-30 % helt normal efter sådanne betydelige stævner.

Shah opfordrede også langsigtede investorer til at se disse korrektioner som en mulighed for at købe kvalitetsaktier til lavere priser.

Hold dig til large caps, og hvis du investerer i midcaps og small caps, skal du fokusere på virksomheder af topkvalitet.

Han understregede vigtigheden af at skelne mellem kvalitetsaktier og spekulative aktier i perioder med markedsvolatilitet.

Er de høje FII-udstrømme blot “justering”?

En af de største bidragsydere til den seneste markedsvolatilitet har været den store udstrømning af midler fra udenlandske institutionelle investorer (FII’er).

I oktober trak oversøiske fonde netto $7,8 milliarder tilbage fra indiske aktier ifølge Bloomberg-data, hvilket markerer den største månedlige udstrømning siden marts 2020.

Dette skarpe tilbageslag kommer, efterhånden som udenlandske investorer reagerer på Indiens svækkede økonomiske data og stigende inflationspres.

Manish Chokhani, direktør for Enam Holdings, gav en vis kontekst for de seneste FII-udstrømme.

I en tale til CNBC TV-18 forklarede han, at udenlandske investorer ejer omkring 15-16% af det indiske marked, i alt cirka 800 milliarder dollars.

Han nedtonede betydningen af udstrømningen og bemærkede, at selvom FII’er har taget $10 milliarder hjem, forlader de ikke markedet helt.

“De tilpasser sig taktisk,” sagde Chokhani.

Ramdeo Agarwal delte en lignende holdning og udtalte, at meget af salget er drevet af taktiske justeringer, da investorer rebalancerer deres porteføljer mellem Kina og Indien.

De sælger primært til justering. De fyre, der er undervægtige på Kina og overvægtige på Indien, de forsøger at balancere det, og de vender tilbage til Kina på en neutral måde og vender tilbage til Indien også på en neutral måde.

Han tilføjede, at størstedelen af disse udstrømninger allerede har fundet sted, med kun yderligere 2-3 milliarder dollar tilbage.

Agarwal forudser ikke en krise, medmindre udstrømningen relateret til Kina når op på 25-30 milliarder dollars, et scenarie, som han anser for usandsynligt på nuværende tidspunkt.

Analytikere føler også, at entusiasmen for de kinesiske markeder sandsynligvis vil være kortvarig på grund af de strukturelle problemer i økonomien.

“FPI-salget kan fortsætte i noget mere tid. Det er dog usandsynligt, at dette vil vare længe. Denne entusiasme for kinesisk genoplivning vil næppe vare længe, fordi Kina har nogle strukturelle problemer. Selv deres finanspolitiske stimulans vil næppe fortsætte længere end et punkt, fordi gælden i forhold til BNP er høj, og regeringen har ikke penge til at stimulere økonomien ud over pointen,” sagde VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Financial Services.