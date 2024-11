Olielagrene oplever et fald efter et angreb fra Israel, der dræbte fire iranske soldater i weekenden.

Investorernes bekymringer om global geopolitisk ustabilitet og de bredere konsekvenser for oliepriserne pressede Occidental Petroleum Corp (NYSE: OXY) yderligere ned til omkring $50 mandag.

Aktierne i kulbrinteefterforskningsselskabet har nu tabt mere end 25% siden begyndelsen af april.

Men har den fundet en bund endnu? Er det nu et passende tidspunkt at opbygge en position i Occidental-aktier? Lad os udforske.

OXY har reduceret sin gæld

Occidental Petroleum kan være et rimeligt valg til at skrive, da det er følsomt over for ændringer i oliepriser, som historisk vinder i krigstider.

Ligesom i 2022, da Rusland lancerede en militær aktion mod Ukraine, rapporterede Occidental Petroleum rekordoverskud, som det brugte til at sænke sin gæld med hele 10 milliarder dollars.

Firmaet med hovedkontor i Houston fortsatte med at styrke sin balance i år og reducerede yderligere 3,0 milliarder dollars i gæld.

Alt i alt har OXY med succes trimmet sin gæld med spændende 60% i de seneste år.

Det udgør den første store grund til at overveje at investere i Occidental-aktier efter frasalget i løbet af de sidste seks måneder.

Aktier i oliegiganten er positioneret til sunde samlede afkast, da de også betaler et udbytte på 1,74 %.

Wall Street ser i øjeblikket opside i Occidental Petroleum-aktier til $65 i gennemsnit, hvilket indikerer en potentiel 30% opside herfra.

Egen Occidental-aktie for sine DAC-investeringer

En interessant grund til at lade op på Occidental-aktier er selskabets investeringer i direct-air-capture (DAC) teknologi.

DAC gør det muligt for dette New York-børsnoterede firma at fjerne kuldioxid fra luften ved at indfange og derefter opbevare det under jorden.

Direct-air-capture-teknologi har påkaldt sig betydelig interesse for teknologiske titaner, da de fortsætter med at lede efter måder at leve op til deres CO2-neutrale forpligtelser.

Tidligere i år annoncerede 1PointFive en aftale med Microsoft om at “sælge 500.000 tons CO2-fjernelseskreditter over seks år.”

OXY forventer, at udnyttelse og binding af kulstoffangst (CCUS) i sidste ende vil være et marked på $3 til $5 billioner.

Det forventer endda i sidste ende at begynde at indbringe lige så mange indtægter fra dette segment, som det i øjeblikket gør fra olie- og gasproduktion.

Endelig er Occidental-aktien værd at overveje, da den legendariske investor Warren Buffett satser stort på den.

Trods svaghed i løbet af de sidste seks måneder har hans konglomerat Berkshire Hathaway fortsat med at øge sin ejerandel i energiselskabet.

Berkshire ejer i øjeblikket 255 millioner aktier i Occidental Petroleum i alt, hvilket gør oliegiganten til sin sjettestørste aktiepost.