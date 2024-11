Vitalik Buterin diskuterede for nylig Ethereums “The Splurge”-opgradering, som han hævder vil gøre netværket modstandsdygtigt over for Quantum-computertrusler.

Advertisement Er du på udkig efter signaler og advarsler fra professionelle handlere? Tilmeld dig Invezz Signals™ GRATIS. Det tager 2 minutter.

I et blogindlæg dateret 29. oktober diskuterede Buterin det omfattende arbejde, der stadig er nødvendigt for at nå dette mål, og forklarede, at The Splurge-fasen vil fokusere på at forbedre Ethereums sikkerhed, transaktionseffektivitet og kryptografiske modstandsdygtighed.

Advertisement

I sit indlæg bemærkede Buterin, at “kvantecomputere eksisterer ikke engang” i en form, der er kraftig nok til at udgøre en ægte trussel mod blockchain-kryptering.

Ifølge ham er nuværende kvantecomputere som enten tidlige prototyper eller enheder “ikke ægte” i deres evner, idet de bemærker, at de endnu ikke kan håndtere meningsfulde beregninger, der ville udgøre en risiko for Ethereums sikkerhed.

Buterin tilføjede, at tidslinjen for, hvornår kvanteberegning ville være tilgængelig for masserne, ville komme “årtier” efter, at “kraftfulde institutioner får en, der kan knække elliptisk kurvekryptografi.”

Denne Splurge er en del af Ethereums flerfasede køreplan, som inkluderer The Merge, The Surge, The Scourge, The Verge, The Purge og The Splurge, der hver sigter mod at styrke forskellige dele af blockchain.

Splurge har til hensigt at stabilisere slutspilstilstanden for Ethereum Virtual Machine (EVM), introducere “kontoabstraktion” og udforske “avanceret kryptografi” for at sikre langsigtet netværkssikkerhed.

For at forbedre Ethereums kvantemodstand vil Spkurge-fasen gradvist integrere kvanteresistent kryptografi gennem kontoabstraktion og avancerede kryptografiske primitiver, som zk-STARKs.

Andre taktikker omfatter tilføjelse af støtte til kvanteresistente algoritmer, såsom hash-baserede kryptografiske teknikker, og tillade fleksibel kontosikkerhed, herunder roterende kryptografiske nøgler.

Derudover kan fremtidige fremskridt som fuldstændig homomorf kryptering (FHE) og ukendelighedsforvirring – skitseret i Splurge – yderligere styrke Ethereums forsvar ved at muliggøre sikre beregninger uden at afsløre følsomme data, hvilket gør kvanteangreb mere udfordrende.

Splurge vil også “optimere” Ethereums transaktionsgebyrmodel gennem et koncept, Buterin udtrykker “multidimensionel gas.”

Målet er at forbedre skalerbarheden “og samtidig reducere risici.”



Ifølge Ethereum-medstifteren har tilgangen til formål at indføre separate priser og grænser for separate ressourcer, hvilket kan reducere “worst-case” ressourceforbrug og derved reducere “behovet for at optimere ydeevnen for at understøtte f.eks. STARKED hash-baserede binære træer.”

Randen

Copy link to section

Dette koncept er ikke nyt; Buterin havde tidligere diskuteret det i et andet blogindlæg, hvor han adresserede planerne for Ethereums “The Verge”-fase.

Under The Verge er fokus på at forbedre nodeoperationer for at være mere ressourceeffektive.

En større ændring, der forventes fra denne fase, er introduktionen af “statsløs verifikation”, som ville gøre det muligt for noder at validere blokke uden at kræve store mængder lager.

Denne opgradering kan gøre Ethereum-knudeoperationer mere tilgængelige og overkommelige, hvilket potentielt gør lettere enheder i stand til at udføre verifikationsopgaver.

For at opnå dette udforsker Ethereum-udviklere brugen af STARK-baserede binære hash-træer, som giver en mere kvantebestandig og skalerbar mulighed, men som også kræver flere ressourcer som regnekraft og hukommelse.

Ifølge Buterin kan implementering af multidimensionelle gasmodeller hjælpe med at reducere ressourcebelastningen ved at tildele specifikke gasomkostninger til forskellige ressourcetyper.

Svøbe

Copy link to section

I et blogindlæg den 21. oktober afslørede Ethereum-medstifteren detaljer om “Scourge”-fasen, som vil tackle nogle nøgleproblemer som at reducere centraliseringen af Ethereum Staking, hvilket ifølge Buterin kan føre til en højere risiko for 51% angreb og transaktionscensur.

For at løse problemet foreslog Buterin en to-lags indsatsmodel: en tier til “risikobærende” (slashbar) indsats og en anden til “risikofri” (unslashable) indsats.

Denne opsætning har til formål at balancere belønninger og risici, og hjælper med at forhindre nogle få store spillere i at få for meget kontrol over netværket.