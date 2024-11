Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheder for de seneste opdateringer >

Med det amerikanske præsidentvalg kun få dage væk, forbereder producenter sig på potentielle politiske ændringer, der kan omforme industriens bane i årevis.

Mens de er på vej til et af deres bedste år, forbliver mange firmaer forsigtige med det ukendte, især omkring handelspolitikker under potentielle Trump-toldsatser.

En demokratisk sejr kan på den anden side opretholde status quo.

Indtil videre er industriaktierne i Russell 1000, eksklusive Boeing, steget med omkring 22 % i 2024, hvilket tæt afspejler S&P 500’s stigning.

De handler for omkring 25 gange den anslåede indtjening i 2025, en præmie til markedets 21 gange multiple.

“Efterspørgslen er fortsat afdæmpet, da virksomheder viste en uvilje til at investere i kapital og varelager på grund af føderal pengepolitik… og valgusikkerhed,” sagde Timothy Fiore, formand for Institute for Supply Managements (ISM) PMI-undersøgelse i deres oktoberrapport, som rapporteret. af Barron’s.

Efterspørgslen efter kunstig intelligens og rumfart forventes at holde sig stabil

Producenter har i år nydt godt af betydelige udgifter til elektrificering og kunstig intelligens-infrastruktur.

Efterhånden som store teknologivirksomheder hælder milliarder ind i AI-datacentre, er efterspørgslen efter udstyr steget, og der er derfor brug for flydele og nye jetfly, hvilket driver væksten for leverandører til rumfart.

På trods af en bredere industriel træghed forventes efterspørgslen efter kunstig intelligens og rumfart at holde sig stabil ind i 2025.

Boeing har dog haft et stensikkert år. Dens aktie er faldet med omkring 41 % år-til-dato, i modsætning til bredere industrigevinster, da produktions- og kvalitetsproblemer fortsætter, kombineret med en strejke fra dens maskinmesterforening.

Selvom efterspørgslen fortsat er høj, står virksomheden over for sit eget sæt af forhindringer, herunder tilføjet reguleringskontrol og produktionsbegrænsninger.

Potentielle toldændringer kan udløse handelskrig

Skulle Donald Trump vinde valget, kan hans planer om toldforhøjelser give nye udfordringer.

Hans strategi for at bringe mere produktion tilbage til USA gennem told kan virke fordelagtig på overfladen.

Men øgede toldsatser udløser ofte gengældelse, og en ny handelskrig kan påvirke nogle af USAs største producenter, især inden for rumfartsindustrien.

Kina er for eksempel en stor kunde hos Boeing med omkring 200 Boeing 737-jetfly, der drives af China Southern Airlines.

Men Beijing kan standse fremtidige Boeing-ordrer, hvis nye toldsatser rammer forholdet mellem USA og Kina.

Tariffer, der opkræves mod europæiske producenter, kan også påvirke Boeing, som ikke laver fly i Europa.

Airbus, der fremstiller jetfly i Mobile, Alabama, kan drage fordel på grund af sine USA-baserede operationer, hvilket giver det en potentiel fordel i et sådant scenarie.

Leverandører som GE Aerospace, der betjener både Airbus og Boeing, kan være mindre direkte påvirket af taksterne, selvom de også ønsker at undgå forstyrrelser knyttet til Boeings produktion og geopolitiske usikkerheder.

Reshoring bringer job, men det industrielle momentum er fortsat svagt

Bestræbelser på at øge amerikansk produktion gennem tariffer og regeringspolitikker har givet resultater i løbet af de sidste par år.

Siden Trumps første valgperiode er beskæftigelsen i sektoren steget, efterhånden som virksomheder øgede den indenlandske produktion af halvledere, batterier og biler.

Beskæftigelsen i amerikansk fremstilling voksede fra 12,4 millioner arbejdere ved udgangen af 2016 til 12,9 millioner i september 2024, hvilket markerer en konstant vækst gennem både Trump- og Biden-administrationerne.

Men reshoring alene har ikke løst sektorens større udfordringer.

Denne begrænsning afspejles i præstationerne for store aktører som Rockwell Automation og Honeywell, som har været bagud i forhold til S&P 500 i præstationer i løbet af de sidste to år med et gennemsnitligt afkast på kun 8 %.

Derudover har ISM’s månedlige PMI-indeks, som indikerer vækst i fremstillingen, kun været over 50 én gang i de seneste to år, hvilket fremhæver en dyb industriel svaghed.

Lavere renter for at være en kortsigtet medvind

Valget kan løse nogle usikkerheder, men producenterne er fortsat forsigtige.

En medvind kan dog komme i form af lavere renter, der forventes i 2025, hvilket sandsynligvis vil hjælpe med at øge investeringsudgifter og ordremomentum på tværs af branchen.

“Ordremomentum forventes at accelerere i slutningen af 2024 og ind i 2025 efter det amerikanske valg og rentenedsættelser givet historisk forhøjede kapacitetsudnyttelsesrater på tværs af varige godsproduktion,” skrev Jefferies-analytiker Saree Boroditsky i en nylig rapport.

Mens producenterne forbereder sig på et nyt år, håber de på politisk stabilitet og fortsat støtte fra rentenedsættelser.

Men alle øjne er rettet mod valgresultaterne, vel vidende at de enten kan fremdrive eller hindre vækst afhængigt af resultatet.