SoundHound AI Inc (NASDAQ: SOUN) er steget omkring 20% i denne uge, selvom der ikke har været nogen særlige nyheder, der kunne have katalyseret en sådan prishandling.

Og mens den berømte investor Jim Cramer siger, at ” aktier, der stiger med ingenting, er meget farligt “, er der grund til at tro, at SOUN kunne fastholde sine seneste gevinster og måske endda skubbe yderligere op i de kommende måneder.

Så investering i SoundHound-aktier på nuværende niveau er måske ikke den værste idé, især hvis du er en af de super aggressive investorer, der er på udkig efter forhøjede afkast.

SoundHound kan opnå rentabilitet i 2025

SoundHound kan være en lukrativ investering, da den tilbyder eksponering for fortsat vækst inden for kunstig intelligens.

Alligevel har der været en masse negativitet omkring dette navn.

Hvorfor? Primært fordi det er at tabe penge.

Men virksomhedens ledelse er nu fuldt ud forpligtet til at fjerne det enorme overhæng inden 2025.

Det er hengivenhed til at opnå rentabilitet til næste år, hvilket gør det til et passende tidspunkt at opbygge en position i SOUN, da aktier typisk har en tendens til at se fremad.

At investere i SoundHound, efter at det giver overskud, er måske ikke så lukrativt, da meget af de gode nyheder måske allerede er indbagt i aktiekursen på det tidspunkt.

Derudover har den californiske virksomhed en gældfri balance, der skulle gøre det muligt for investorer at parkere en del af deres kapital i SoundHound-aktier med en vis tillid.

SoundHound AI Inc udbetaler dog ikke i øjeblikket udbytte.

SoundHound foretager spændende opkøb

SoundHound-aktien er værd at investere ved at skrive, også fordi den foretager strategiske opkøb for at låse op for sin næste vækstfase.

For eksempel brugte det Nasdaq-noterede firma omkring 80 millioner dollars i august på at erhverve Amelia – en virksomhedssoftwarevirksomhed, som den forventer vil bidrage med mere end 45 millioner dollars i tilbagevendende AI-indtægter fra 2025.

Købet af Amelia hjalp SOUN med at udvide sine tjenester til finansielle tjenester, forsikring, sundhedspleje og detailhandel.

Tilsammen betjener det fusionerede selskab nu omkring 200 kunder, herunder Fortune 500-virksomheder og top 15 globale banker.

SoundHound AI Inc har for nylig indgået et samarbejde med Perplexity og Connex2X for også at forbedre deres chat- og forbundne køretøjsfunktioner.

Andre bemærkelsesværdige opkøb, som dette stemme-AI-firma har foretaget i år, inkluderer Allset (madbestillingsplatform).

Bemærk, at SOUNs tilbud er spændende nok til at have tiltrukket $3,7 millioner i investeringer fra AI-lederen Nvidia Corp.

Det er en del af grunden til, at Wall Street i øjeblikket ser en 30% opside i SoundHound-aktiekursen til $7,80 i gennemsnit.