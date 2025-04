Det amerikanske dollarindeks (DXY) faldt med mere end 2 % torsdag til 101,41, dets skarpeste fald på én dag i mere end to år.

Faldet sendte dollaren til et lavpunkt i seks måneder, da handlende væltede frapræsident Donald Trumps gennemgribende nye toldplan, hvori han annoncerede en basistold på 10 % på al import, med hårdere afgifter rettet mod store handelspartnere – Kina (54 %), EU (20 %) og Vietnam (46 %).

Det overraskende træk ansporede til en skarp reaktion på de globale markeder, gav næring til recessionsfrygt og øgede inflationsbekymringer i USA.

Efter takstmeddelelsen øgede handlende også deres indsats på Federal Reserves rentenedsættelser.

Markedsforventningerne skiftede mod tre eller fire kvartpoints reduktioner i 2025, op fra tre forventet tidligere.

Den første rentenedsættelse er nu almindeligt forventet i juni, da investorer bekymrer sig om aftagende vækst og stigende omkostninger.

USD mister sine safe haven-ejendomme

Ray Attrill, leder af valutastrategi hos National Australia Bank, sagde, at dollaren ikke kunne drage fordel af sin sædvanlige status som et sikkert tilflugtssted.

“Forværringen af ​​amerikansk vækstbekymringer på toldnyheder og relaterede yderligere fald i amerikanske aktier har betydet, at dollaren ikke nyder sin traditionelle sikre havn, reservevalutastatusstøtte,” bemærkede han.

George Saravelos, leder af valutaanalyse hos Deutsche Bank, advarede om, at tarifferne risikerer at underminere tilliden til både den amerikanske økonomi og dens valuta.

“Dollerens sikre havns egenskaber er ved at blive udhulet, hvilket pålægger uafdækkede dollarbeholdninger betydelige omkostninger,” sagde han.

Saravelos advarede om, at et kraftigt fald i dollaren, kombineret med faldende amerikanske aktier og stigende amerikanske statsrenter, kunne signalere en accelererende kapitaludstrømning.

“I sidste ende har USA et stort underskud på de løbende poster, og valutaen er afhængig af kapitaltilstrømning for stabilitet,” tilføjede han.

Et uordentligt fald i dollaren, hævdede han, kunne forstyrre de globale markeder og udløse intervention fra centralbankerne.

JPY og EUR styrkes

Den japanske yen steg næsten 2 % over for dollaren, hvilket afspejler øget efterspørgsel efter sikrere aktiver.

Amerikanske statsobligationers 10-årige renter faldt også til det laveste niveau siden oktober, hvilket tilføjede yderligere pres på dollaren.

I mellemtiden steg euroen mere end 2 % over for dollaren og steg til 1,1145 i torsdagens europæiske session.

En svagere dollar udgør bredere udfordringer for de globale markeder.

Analytikere advarer om, at hvis dollarens fald accelererer, kan det udløse intervention fra store centralbanker, især Den Europæiske Centralbank (ECB).

“Det sidste, ECB ønsker, er et eksternt pålagt desinflationschok fra et tab i dollartilliden og en kraftig appreciering af euroen oven i tolden,” bemærkede Saravelos.

US Dollar Index teknisk analyse

Ifølge FXStreet, når 101,90-niveauet går i stykker, vil et andet “chunky-område” åbne op for yderligere devaluering af Greenback, med 100,00-runde-niveauet som et downside-mål.

“På den negative side er 101,90 den første forsvarslinje, og det burde kunne udløse et opspring, da Relative Strength Index (RSI) momentum-indikatoren udsender advarsler om oversolgte forhold i det daglige diagram. Måske ikke denne torsdag, men i de kommende dage kan et brud under 101,90 se et ben lavere mod 1000,” sagde den.

Kilde: FXStreet



Fokus skifter til amerikanske jobdata

Med stigende recessionsrisici retter markedsdeltagerne deres opmærksomhed mod den amerikanske nonfarm payrolls (NFP) rapport for marts, der skal offentliggøres på fredag.

Beskæftigelsesdata vil være afgørende for at forme forventningerne til Feds næste træk.

Den seneste ADP-beskæftigelsesændringsrapport viste, at lønningerne i den private sektor steg med 155.000 i marts, et godt stykke over de forventede 105.000.

Stærke arbejdsmarkedsdata kan komplicere Feds beslutningsproces, da politiske beslutningstagere vejer risikoen for inflation mod truslen om en økonomisk afmatning.

Mens markederne fordøjer Trumps aggressive handelspolitiske skift, forbereder investorerne sig på yderligere volatilitet, hvor global økonomisk stabilitet hænger i en balance.