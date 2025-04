Hvor afhængig er Nvidia af Kina for omsætning?

Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) kæmper fortsat med at få opadgående momentum, efter at præsident Trump annoncerede nye gensidige tariffer på snesevis af lande, inklusive Kina, den 2. april.

Kina har allerede signaleret planer om at smække gengældelsestold på amerikanske varer som reaktion på Trumps politikændring, som kan udløse en handelskrig mellem verdens to største økonomier.

En sådan baggrund kan skade amerikanske virksomheder med betydelig indtægtseksponering mod Kina. Interessant nok er et sådant navn AI-darlingen, Nvidia Corp, ifølge Goldman Sachs.

Kinas bidrag til Nvidias omsætning

Goldman Sachs forventer, at handelsspændinger mellem Kina og USA vil være en meningsfuld modvind for NVDA, da Greater China-regionen i øjeblikket driver omkring 39% af dens årlige omsætning.

Nvidias H20-chips, designet til eksport til Kina, har oplevet stor efterspørgsel, især fra landets store teknologivirksomheder som ByteDance, Tencent og Alibaba.

Trump-administrationen fortsætter dog med at stramme restriktionerne for chipeksport til Beijing, hvilket også kan skade titanens forretning fremad.

Derudover er Kina begyndt at rådgive sine virksomheder om at undgå at bruge Nvidia-chips, da de efter sigende ikke overholder landets seneste energieffektivitetskrav.

Sammenlagt kan disse faktorer relateret til kinesisk-amerikanske handelsspændinger tynge væsentligt på NVDAs fremtidige omsætning, tilføjede Goldman Sachs-strateger i deres seneste rapport.

NVDA er fortsat en Wall Street-favorit

På trods af nye toldsatser på Kina og muligheden for, at præsident Xi annoncerer gengældelsesafgifter på amerikanske varer, er Wall Street fortsat positivt på Nvidia-aktien.

Konsensusvurderingen på NVDA-aktier ligger i øjeblikket på “køb” med det gennemsnitlige mål på omkring $176, hvilket indikerer potentiale for omkring 70% opside fra det nuværende niveau.

Det skyldes, at mange mener, at Nvidia stadig er et bundsolidt navn på AI-markedet, som Statista forudser vil vokse med en sammensat årlig hastighed på mere end 26% i slutningen af ​​dette årti.

Plus, Nvidia betaler nu et udbytte på 0,036%, hvilket gør det attraktivt for indkomstinvestorer også.

LVS har også stor omsætningseksponering mod Kina

Bortset fra Nvidia ser Goldman Sachs kasinoaktier, især Las Vegas Sands Corp (NYSE: LVS), som mest udsat for de kinesisk-amerikanske handelsspændinger i 2025.

LVS har et betydeligt fodaftryk i Macao, også kendt som “Las Vegas of Asia”, på grund af dets popularitet som gambling-destination. Det amerikanske kasino- og resortselskab har i øjeblikket mere end 60 % af sin omsætning eksponeret til Macao.

Ligesom Nvidia, er analytikere dog også positive på Las Vegas Sands-aktier.

Konsensus “køb”-vurderingen på LVS er kombineret med et gennemsnitligt mål på omkring $59 i skrivende stund.

Det svarer til et potentiale for næsten 50 % opside i udbytteaktien, der i øjeblikket giver 2,56 %.