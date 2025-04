De globale finansmarkeder er i uro her til morgen, efter at den amerikanske præsident annoncerede omfattende toldsatser på flere lande i et skub for at sænke landets handelsunderskud.

Trumps nye tariffer forventes især at skade europæiske virksomheder med betydelig indtægtseksponering mod USA.

To af disse virksomheder er den danske medicinalgigant Novo Nordisk og den britiske medicinsk udstyrsproducent Smith & Nephew, ifølge analytikere hos Bank of America Securities.

Novo Nordisk A/S (NYSE: NVO)

BofA forventer, at Trumps tariffer vil presse Novo Nordisk-aktien markant, da vægttabsmedicingiganten driver mere end halvdelen af ​​sin omsætning fra USA.

Novo Nordisks topchef Lars Fruergaard Jørgensen havde tidligere advaret om højere priser og endda medicinmangel, hvis den republikanske leder gik videre med betydelige toldsatser på Europa.

Frygten for højere tariffer resulterede i et fald på mere end 20 % i de amerikanske børsnoterede aktier i Novo Nordisk i marts, selv om medicinalfirmaet rapporterede et overskud, der var bedre end forventet for sit 4. kvartal.

På det tidspunkt udtrykte Jørgensen tillid til, at Novo Nordisk var rimeligt positioneret til at konkurrere med Lilly i USA med en “tabletbaseret behandling” for vægttab.

Men det kan der være tale om, nu hvor Trump har varslet nye toldsatser på Danmark.

Plus, Det Hvide Hus-initiativ kan forhindre Novo Nordisk i at opnå en stigning på 21 % år-til-år i nettoresultatet til omkring 101 milliarder kroner også i 2025.

Men på vej ind i torsdag var Wall Street super bullish på Novo Nordisk-aktien.

Analytikere har i øjeblikket en konsensus “køb”-rating på pharma-aktien med det gennemsnitlige mål på omkring $102, hvilket indikerer potentiale for en mere end 50% opside fra det nuværende niveau.

Smith & Nephew plc (NYSE: SNN)

BofA forventer også, at den britiske producent af medicinsk udstyr, Smith & Nephew, bliver hårdt ramt i kølvandet på højere tariffer.

Ligesom Novo Nordisk, genererer London-hovedkvarteret i øjeblikket mere end halvdelen af ​​sin omsætning fra USA.

Siden begyndelsen af ​​marts har SNN-aktier tabt næsten 10 %, da investorerne fordøjer, hvad det nye tariffermiljø kan betyde for Smith & Nephew.

Bemærk, at Deepak Nath, administrerende direktør for Smith & Nephew, for nylig bekræftede, at firmaet også har en meningsfuld eksponering mod Kina, især i dets sårsegment.

Wall Street har i øjeblikket en konsensus “moderat køb” rating på Smith & Nephew aktier.

Det gennemsnitlige kursmål på omkring $28 er dog nogenlunde det samme som SNN’s aktiekurs i skrivende stund.

Når det er sagt, er Smith & Nephew en udbytteaktie, der i øjeblikket giver sunde 2,67 %, hvilket gør det noget mere attraktivt at eje midt i den udfordrende makroøkonomiske baggrund.