USA sanktionerer Houthi-tilknyttede crypto wallets på grund af undertrykkelse af terrorfinansiering

Adskillige kryptovaluta wallets knyttet til den Yemen-baserede Houthi-bevægelse er blevet sanktioneret af det amerikanske finansministerium.

Ifølge en pressemeddelelse den 2. april har finansministeriets kontor for kontrol med udenlandske aktiver (OFAC) sortlistet otte kryptoadresser, der er knyttet til Houthi-udenlandske terrororganisationens fundraising-indsats, som omfatter våbenindsamling og sanktionsunddragelse.

Houthierne, formelt kendt som Ansar Allah, er en væbnet politisk og religiøs gruppe baseret i det nordlige Yemen.

Gruppen blev genudpeget som en udenlandsk terrororganisation af den amerikanske regering den 16. februar 2024.

Sanktionerne er en del af de igangværende bestræbelser på at blokere finansielle kanaler, der støtter Houthi-angreb i Yemen og Rødehavsregionen.

Blockchain retsmedicinske firma TRM Labs, som arbejdede sammen med myndighederne, afslørede, at on-chain aktivitet fra de sanktionerede tegnebøger viste, at millioner af dollars strømmede til andre OFAC-noterede enheder.

Disse omfatter adresser knyttet til Sa’id al-Jamal, en kendt finansiel facilitator med forbindelser til militante grupper, og flere sælgere af droneudstyr. Firmaet bemærkede, at de israelske myndigheder tidligere har identificeret nogle af de flagede tegnebøger for involvering i terrorfinansiering.

TRM bekræftede også, at houthierne har udvindet kryptovalutaer siden mindst 2017 for at støtte deres finanser, selvom virkningen forbliver lille.

De otte udpegede tegnebøger er nu markeret i TRMs blockchain-efterretningsværktøj, som bruges af amerikanske, israelske og globale retshåndhævende partnere til at overvåge højrisikoaktivitet.

I en separat rapport bekræftede blockchain-analysefirmaet Chainalysis, at de otte adresser tilsammen havde behandlet næsten 1 milliard dollars i ulovlig krypto.

Omkring 45 millioner dollars gik gennem Garantex, en sanktioneret russisk børs, som houthierne brugte til at flytte midler.

I mellemtiden gik yderligere 2,5 millioner dollars gennem adresser, der tidligere var markeret for bånd til Hamas.

I begyndelsen af ​​marts sagde Garantex, at det ville lukke driften, kort efter at Tether frøs tæt på $30 millioner i stablecoins knyttet til mistænkelig aktivitet.

Platformens medstifter, Aleksej Besciokov, blev arresteret to uger senere af indisk politi efter en kendelse udstedt af Patiala House Court i New Delhi.

OFAC slår ned på ulovlig brug af krypto

Copy link to section

De seneste Houthi-betegnelser følger en række nylige OFAC-handlinger, der har til formål at forstyrre brugen af ​​digitale aktiver i kriminelle og terrorfinansieringsnetværk.



Sidste måned slog OFAC ned på et bredere netværk, der støttede grupper som IRGC-QF, Hizbollah og Houthis, som omfattede seks selskaber, to tankskibe og en libanesisk pengeveksler, Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law, som angiveligt forsynede Hizbollah med kryptovaluta wallets for at modtage midler fra IRGCmodity-linked salg.

Den 5. marts sanktionerede agenturet en iransk statsborger for at drive Nemesis, en darknet narkotikamarkedsplads, og sortlistede 49 kryptoadresser knyttet til den.

Ifølge OFAC havde Nemesis over 30.000 aktive brugere og 1.000 leverandører og faciliterede salget af stoffer til en værdi af næsten 30 millioner dollars over hele verden mellem 2021 og 2024, inklusive til USA, afhængigt af Bitcoin og Monero.