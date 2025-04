Wall Street stod over for endnu et brutalt frasalg i fredags, hvor store amerikanske aktieindekser led deres værste to-dages fald siden pandemien, da Kina skød tilbage med omfattende gengældelsestariffer mod amerikanske varer.

Investorer forbereder sig nu på en potentiel global recession udløst af eskalerende handelsspændinger under præsident Donald Trumps administration.

Dow Jones Industrial Average sank med svimlende 2.011 point, eller 4,98 %, hvilket markerer det stejleste endagstab siden juni 2020.

Kombineret med torsdagens dyk på 1.679 point, er blue-chip-indekset nu faldet 14 % fra dets seneste rekordhøjde, efterhånden som frygten for en fuldstændig handelskrig med Kina intensiveres.

S&P 500-indekset fulgte trop og faldt 5,4 % fredag ​​efter at have faldet 4,84 % dagen før.

Benchmark-indekset er nu faldet med 17 % fra toppunktet, og kanter tættere på bjørnemarkedets territorium.

I mellemtiden styrtede det teknologitunge Nasdaq Composite med 5,5 %, baseret på torsdagens tab på 6 %, og er nu 22 % under det højeste i december – et officielt bjørnemarked efter Wall Street-standarder.

Investor-angsten steg efter, at Kinas handelsministerium annoncerede en heftig told på 34 % på alle amerikanske varer, et skridt, der knuste håbet om diplomatiske forhandlinger og i stedet bekræftede en økonomisk eskalering, der er ligefrem.

De aggressive modforanstaltninger udløste bekymring for, at globale forsyningskæder og eksportafhængige industrier ville blive alvorligt forstyrret.

Teknologiaktier bar hovedparten af ​​fredagens markedsnedgang, hvor nogle af de største amerikanske virksomheder led store tab på grund af deres afhængighed af kinesiske markeder.

Apple-aktien faldt med 7%, hvilket øger et ugentligt tab på 13%. Nvidia, en nøglespiller inden for kunstig intelligens og halvledermarkeder, faldt 8%. Tesla fik også tæsk og sank 10 % midt i stigende handelsrelateret usikkerhed.

Store industrieksportører blev heller ikke sparet. Boeing og Caterpillar, der begge er stærkt afhængige af international efterspørgsel, faldt med henholdsvis 9% og 6%, hvilket trak Dow ned.

Ud over tarifferne øgede Beijing presset på amerikanske virksomheder ved at udvide sin liste over “upålidelige enheder”, som er rettet mod virksomheder, der er anklaget for at overtræde markedsregler. Derudover lancerede kinesiske tilsynsmyndigheder en antitrust-undersøgelse i kemigiganten DuPont, hvilket fik dens aktie til at dykke 12%.

I en klassisk flugt til sikkerhed strømmede investorer ind i statsobligationer. Renten på den 10-årige amerikanske statsobligation faldt til under 4 %, hvilket signalerede et hastværk ind i sikre aktiver, da aktier smuldrede.

I mellemtiden steg CBOE Volatility Index (VIX) – almindeligvis kendt som Wall Streets “frygtmåler” – over 40, et niveau, der typisk er forbundet med intens markedspanik.

Midt i markedskaosset tegnede jobrapporten fra marts et blandet billede.

Den amerikanske økonomi tilføjede 228.000 non-farm lønningslister, men arbejdsløsheden steg op til 4,2%.

Præsident Trump hyldede imidlertid dataene på sin Truth Social-platform og hævdede, at hans takststrategi allerede var ved at betale sig.

Efterhånden som handelskrigen bliver dybere, holder markedsdeltagerne nu nøje øje med yderligere gengældelsesskridt fra Beijing og potentielle politiske reaktioner fra Federal Reserve, som allerede kæmper med inflationspres og aftagende vækst.