Goldman Sachs har revideret sin prognose for Brent-råolies gennemsnitlige pris for året og sænket den med 5,5 % til 69 USD pr. tønde.

Tilsvarende er prognosen for West Texas Intermediate råoliepriser blevet reduceret med 4,3% til $66 per tønde, ifølge en Reuters-rapport.

Investeringsbanken nævner to primære årsager til denne nedadgående revision: potentialet for øget forsyning fra Organisationen af ​​olieeksporterende lande og allierede, og den truende trussel om en global recession udløst af den igangværende handelskrig.

Wall Street-mæglerfirmaet reducerede også sin gennemsnitlige prisprognose for Brent med 9% til $62 og for WTI med 6,3% til $59 for 2026. Det advarede også om, at disse nye estimater kunne sænkes yderligere.

Mulighed for recession og større udbud

“Risiciene for vores reducerede olieprisprognose er til nedadgående, især for 2026, givet voksende risici for recession og i mindre grad af højere OPEC+-udbud,” blev Goldman-analytikere citeret i rapporten.

Det øgede udbud fra OPEC+-landene kan føre til et overskud på det globale oliemarked og lægge et nedadgående pres på priserne.

I mellemtiden kan den eskalerende handelskrig mellem store økonomier dæmpe den globale økonomiske vækst og føre til en recession. En recession vil sandsynligvis reducere efterspørgslen efter olie, hvilket vil presse priserne yderligere.

OPEC hæver produktionen i maj

Otte medlemmer af OPEC+-alliancen besluttede på et ministermøde torsdag at øge olieproduktionen med 411.000 tønder om dagen i maj, ifølge en officiel erklæring.

Flytningen er en del af kartellets bredere plan om at afvikle de 2,2 millioner tønder om dagen af ​​frivillige produktionsnedskæringer, som bæres af otte OPEC+-medlemmer, herunder Saudi-Arabien og Rusland.

I april forventes OPEC-medlemmerne at øge olieproduktionen med 135.000 tønder om dagen.

OPEC sagde torsdag:

De gradvise stigninger kan blive sat på pause eller tilbageført afhængigt af skiftende markedsforhold.

Oliepriserne falder

Prisen på Brent-råolie faldt med over 6 % mod 70 USD pr. tønde efter OPEC’s seneste meddelelse torsdag.

Fredag ​​faldt Brent-priserne yderligere med 1 % under $70 pr. tønde.

Kontrakten var på 69,45 dollar per tønde.

WTI-råolie var på $66,26 per tønde, også et fald på 1% i forhold til forrige lukning.

Råoliepriserne oplevede et betydeligt fald i torsdags, hvilket markerede deres mest betydelige procentvise fald siden 2022.

Faldet i oliepriserne blev yderligere forstærket af den amerikanske præsident Donald Trumps gensidige toldsatser torsdag.

OPECs overraskende beslutning om at øge produktionen i maj øgede også bekymring blandt investorerne.

Disse to faktorer skabte sammen en bearish stemning på oliemarkedet, hvilket førte til et kraftigt frasalg og et betydeligt fald i råoliepriserne.

Efterspørgselsprognoser

Goldman Sachs udtalte, at OPEC’s evne til hurtigt at udføre væsentlige produktionsstigninger indikerede fleksibilitet, og derved reducerede sandsynligheden for en kortsigtet prisstigning på grund af nedsat udbud.

Mæglerfirmaet har revideret sin vækstprognose for olieefterspørgsel for i år nedad fra 900.000 tønder om dagen til 600.000 tønder om dagen.

Den forventer også en vækst på 700.000 bpd i 2026.