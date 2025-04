Hvorfor Wedbushs Dan Ives mener, at Trumps seneste tariffer kan sætte den amerikanske teknologisektor et årti tilbage

Den seneste runde af gengældelsestakster annonceret af USA har trukket skarpe reaktioner fra analytikere, som advarer om betydelige konsekvenser for landets teknologisektor og dets position i det globale kunstig intelligens (AI) kapløb.

Wedbush Securities-analytiker Dan Ives kritiserede i et kundenotat udstedt fredag ​​den politiske retning og sagde, at den kunne sætte den amerikanske teknologiindustri tilbage med et årti.

“Konceptet med at tage USA tilbage til 1980’ernes ‘produktionsdage’ med disse tariffer er et dårligt videnskabeligt eksperiment, der i processen vil forårsage et økonomisk Armageddon efter vores opfattelse og knuse teknologihandelen, AI-revolutionstemaet og den overordnede industri i processen,” skrev han.

USAs teknologiforsyningskæde truet?

De pågældende tariffer inkluderer en afgift på 50 % på import fra Kina, 32 % på Taiwan og 46 % på Vietnam – som alle er centrale i den globale teknologiforsyningskæde.

Ives advarede om, at disse foranstaltninger risikerer at afskære adgangen til kritiske produktionsregioner og derved forstyrre driften for amerikanske teknologivirksomheder.

Som et eksempel påpegede han, at produktion af iPhones i USA i stedet for deres nuværende placeringer i Kina, Vietnam og Indien ville øge deres pris fra omkring $1.000 til $3.500.

Han vurderede også, at bredere elektronikpriser for forbrugere kunne stige mellem 40 % og 50 %.

Ives udtrykte særlig bekymring over implikationerne for AI-sektoren, idet han udtalte, at de nuværende tariffer ville bremse den såkaldte AI-revolution betydeligt.

Analytikeren tilføjede:

Den økonomiske smerte, som disse tariffer vil medføre, er svære at beskrive og kan i bund og grund tage den amerikanske teknologiindustri et årti tilbage i processen, mens Kina damper frem.”

“AI-revolutionens handel ville blive betydeligt bremset af disse hovedskrabetariffer, som SKAL forhandles til realistiske niveauer.”

Han bemærkede endvidere, at ethvert forsøg på at flytte produktionen tilbage til USA ville stå over for lange leveringstider og høje omkostninger.

“Omkostningerne til arbejdskraft er urealistiske i USA til nogensinde at have semi fabs i skala,” sagde Ives med henvisning til halvlederfabrikationsfaciliteter.

Han vurderede, at den nuværende tarifstruktur kunne sænke teknologisektorens indtjening med omkring 15 %.

Amerikanske teknologiaktier falder fra en klippe

Nasdaq Composite faldt omkring 3,5 % fredag ​​efter et fald på 6 % dagen før, da teknologiaktier med stor eksponering mod Kina forblev under pres.

Indekset faldt over 5% i dag for at nå et intradag-lavpunkt på 17.514,97.

Apple faldt mere end 3%, Nvidia faldt 5%, og Tesla faldt 6%.

Alle tre har betydelige operationer i Kina og er blandt de hårdest ramt af landets gengældelsestakster.

De massive smerter startede torsdag.

Teknologiaktier oplevede deres værste dag siden COVID-19-pandemien i torsdags.

Apple førte tabene blandt “Magnificent Seven”, med et fald på mere end 9% i sit kraftigste fald siden 2020.

Virksomheden fremstiller sine enheder i Kina og andre dele af Asien.

Meta Platforms og Amazon faldt hver omkring 9%, mens Nvidia faldt næsten 8%.

Nvidia producerer sine seneste chips i Taiwan og samler sine AI-systemer i Mexico.

Tesla tabte mere end 5%, og Microsoft og Alphabet faldt henholdsvis omkring 2% og 4%.