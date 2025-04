‘Kina spillede det forkert’: Præsident Trump om toldrepressalier

Præsident Donald Trump lovede fredag, at hans økonomiske politik “aldrig vil ændre sig” og slog ud mod Kina for at gengælde sit nye toldregime, hvilket øgede indsatsen i en eskalerende handelsstandoff , der har sendt chokbølger gennem de globale markeder.

“KINA SPILLEDE DET FORKERT, DE PANIKKEDE – DEN ENE TING, DE IKKE HAR RÅD AT GØRE!” Trump skrev på sociale medier, få timer efter, at Beijing annoncerede en told på 34 % på alle amerikanske varer som svar på Washingtons egen omfattende toldforhøjelse.

Selvom præsidenten ikke annoncerede nogen nye modforanstaltninger, har han tidligere advaret om, at han ville eskalere yderligere, hvis andre lande reagerer med deres egne toldsatser.

“TIL DE MANGE INVESTORER, DER KOMMER IND I USA OG INVESTERER MASSIVE MÆNGDE PENGE, VIL MIN POLITIK ALDRIG ÆNDRES. DETTE ER ET GODT TID TIL AT BLIVER RIG, RIGE END NOGENSINDE FØR!!!” sagde han i et separat indlæg.

Trumps tone stod i kontrast til de seneste udtalelser fra topadministrationens embedsmænd, hvoraf nogle har indikeret, at Washington kunne være åben for forhandlinger med handelspartnere.

Men præsidentens erklæringer tyder på ringe appetit på kompromis. Sent torsdag sagde han, at han kunne reducere toldsatserne, hvis andre nationer tilbød noget “fænomenalt”.

Markederne reagerede skarpt. Globale aktier faldt, oliepriserne faldt til det laveste niveau i fire år, og obligationer steg, da investorerne flygtede fra risiko.

Salget kom på baggrund af fornyet frygt for, at told-for-tat-krigen kunne skubbe større økonomier mod recession.

Amerikanske aktier tager et dyk

Copy link to section

Aktiemarkedet forlængede sine tab fredag, efter at Kina annoncerede nye toldsatser på amerikanske varer, hvilket forstærkede bekymringen for, at en handelskrig kunne skubbe den globale økonomi ud i recession.

Dow Jones Industrial Average faldt 1.130 point eller 2,8 % efter et fald på 1.679,39 point torsdag.

S&P 500 faldt 3,2 % og bygger på torsdagens 4,84 % fald.

Nasdaq Composite faldt 3,5 % efter et fald på 6 % den foregående session, da tech-virksomheder med betydelig eksponering mod Kina fortsat var udsat for pres.

Teknologiaktier førte igen faldet.

Apple faldt mere end 3 % fredag. Nvidia faldt 5%, mens Tesla tabte 6%.

Alle tre har en betydelig forretning i Kina og er blandt de mest berørte af Beijings gengældelsestakster.

Bankaktier svækkedes også på grund af stigende bekymring over en potentiel amerikansk økonomisk afmatning.

Morgan Stanley faldt 6%, Goldman Sachs faldt 5,7%, Citigroup faldt 8%, JPMorgan Chase tabte 6%, og Wells Fargo faldt 5%.

Trump fejrer jobdata

Copy link to section

Trump så ud til at være opmuntret af nye amerikanske jobdata offentliggjort tidligere på dagen.

Ikke- landbrugslønerne steg med 228.000 i marts, hvilket slog prognoserne og gav Det Hvide Hus endnu et diskussionspunkt, da det forsvarer sin aggressive handelsstilling.

“FANTASTISKE JOBTAL, LANGT BEDRE END FORVENTET. DET VIRKER ALLEREDE,” skrev Trump.