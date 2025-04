Kryptoindpakning: ETH, XRP stiger, da Michael Saylor siger, at Bitcoin tilbyder modstandskraft

Kryptovalutamarkedet viste bemærkelsesværdig modstandsdygtighed den 4. april 2025, da Bitcoin (BTC) hoppede midt i et bredere fald for aktier og guld.

Ethereum (ETH) og XRP viste også fremgang på trods af globalt makroøkonomisk pres, især midt i toldrystelser siden den amerikanske præsident Donald Trumps rystelser tidligere på ugen.

Michael Saylor om Bitcoin

Copy link to section

Da kryptosamfundet reagerede positivt midt i Kinas gengældelsestakster, fortsatte Michael Saylor, den fremtrædende Bitcoin-fortaler og medstifter af Strategy (tidligere MicroStrategy), sin bullish prognose for BTC ved at sige, at det digitale aktiv viser betydelig modstandskraft.

“Dagens markedsreaktion på tariffer er en påmindelse: Inflationen er kun toppen af ​​isbjerget. Kapital står over for udvanding fra skatter, regulering, konkurrence, forældelse og uforudsete begivenheder. Bitcoin tilbyder modstandskraft i en verden fuld af skjulte risici,” bemærkede han.

Hans kommentarer kom, da BTC-prisen holdt over 80.000 $ og hoppede til over 83.000 $, selv da aktierne styrtdykkede.

James Seyffart understregede Bitcoins appel som en sikring mod økonomisk usikkerhed, da han pegede på, at benchmark-kryptoaktivet havde overgået guldet på dagen.

“Virkelig chokeret en smule over Bitcoins modstandsdygtighed,”skrev han på X. “Ville ikke have gættet, at det ville holde over 80.000 $ i denne type bredere markedsudsalg af risikoaktiver… For helvede – selv guld er faldet?”

Markedsstemningen forblev et omdrejningspunkt, hvor Santiment på X bemærkede, at Bitcoins modstandsdygtighed har gjort, at investorerne er klar til en optur.

Altcoins ser gevinster

Copy link to section

Den globale markedsværdi for kryptovaluta var på 2,69 billioner dollars, en stigning på 2,57% i løbet af de seneste 24 timer.

Mens Bitcoin fastholdt sin dominans på 62%, og Ethereum faldt til 8%, var de generelle udsigter et med flere altcoins, der handlede i grønt.

Alle top 10-mønterne steg mellem 3% og 8%, hvor Dogecoin oplevede den største volatilitet i 24-timers tidsrammen.

XRP, Solana, BNB, Cardano og Tron søgte også at køre på optimismen.

Ethereum, som har oplevet et vist købspres i de sidste par dage fra hvaler, ser også ud til at hoppe til det vigtigste $2k niveau.

Nyheder om, at den forventede Pectra-opgradering kommer den 7. maj, har investorer i en optimistisk tilstand.

Top vindere og tabere

Copy link to section

Cosmos (ATOM), Pendle (PENDLE) og Sonic (S) var de bedste vindere med mellem 10 % og 14 % gevinster inden for de seneste 24 timer.

I mellemtiden inkluderede de største tabere på dagen Toncoin (TON), Pi Network (PI) og DeXe (DEXE).

Altcoins faldt mellem 5% og 4%. Mange af kryptovalutaerne, der faldt, da BTC steg, steg i de seneste uger, og profittagningen er fortsat bemærkelsesværdig.