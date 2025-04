Filippinerne presser på for amerikansk frihandelsaftale efter 17% told på eksport

Filippinerne prioriterer en frihandelsaftale (FTA) med USA, efter at Washington har indført en told på 17 % på filippinske varer.

Taksten, som er en del af en nygensidig toldramme, annonceret af præsident Donald Trump den 2. april, påvirker direkte filippinsk eksport til en værdi af over 12 milliarder dollars i 2024.

Manila håber, at det nye toldregime vil tjene som en åbning til at forhandle forbedret markedsadgang og beskytte dets største handelsforhold.

Handelssekretær Cristina Aldeguer-Roque bekræftede planerne om at møde den amerikanske handelsminister Howard Lutnick for at forfølge frihandelsaftalen.

Filippinske embedsmænd sagde, at aftalen ville dække nøgleeksport, herunder elektronik, mejeriprodukter, frosset kød, sojabønner og biler.

Regeringen har også signaleret, at den er parat til at tilbyde bedre vilkår for amerikansk import under en “gensidigt fordelagtig” aftale.

De amerikanske toldsatser træder i kraft den 9. april

Copy link to section

Toldsatsen på 17 % på filippinske varer er en del af en bredere amerikansk politik, der anvender gensidige tariffer baseret på hvert lands egne takster.

Ifølge amerikanske data opkræver Filippinerne i gennemsnit 34 % told på import fra USA.

Som svar pålagde Det Hvide Hus en afgift på 17 % på filippinske produkter med virkning fra den 9. april.

Satsen kan sammenlignes med 46%-tolden på Vietnam og 32% på Indonesien.

Andre sydøstasiatiske nationer som Cambodja og Thailand står over for henholdsvis 49 % og 37 % told.

Filippinske embedsmænd har beskrevet satsen på 17 % som mindre alvorlig end forventet og fremhæver, at nogle produkter er undtaget.

Disse omfatter kobbermalm, integrerede kredsløb, lægemidler og guld.

Eksportører forbereder sig på højere omkostninger

Copy link to section

På trods af undtagelserne truer de nye toldsatser stadig en bred vifte af filippinsk eksport.

Elektronik udgør 53 % af alle forsendelser til USA, og selvom nogle komponenter som integrerede kredsløb forbliver toldfrie, vil andre få ekstra omkostninger.

USA tegnede sig for 17% af Filippinernes eksport i 2024, med halvledere, ledningssæt, kokosolie, maskiner og beklædningsgenstande blandt topkategorierne.

Landbrugseksporten er særligt udsat. Produkter som ananas på dåse, kokosolie og skaldyr vil nu være underlagt den fulde told på 17 %, hvilket potentielt reducerer efterspørgslen.

Branchegrupper har advaret om, at amerikanske købere kan skifte til alternative leverandører, hvis priserne stiger, hvilket påvirker landdistrikternes levebrød derhjemme.

Finansminister Ralph Recto påpegede, at lavere takster sammenlignet med andre sydøstasiatiske lande kunne tiltrække investorer til Filippinerne.

Han bemærkede, at landets relativt mindre toldbyrde kunne tilskynde virksomheder, der ønsker at få adgang til det amerikanske marked, til at flytte aktiviteter til Filippinerne.

Investering og handelsomlægning

Copy link to section

Embedsmænd promoverer Filippinerne som en konkurrencebase for udenlandsk produktion.

Med lande som Vietnam og Kina, der står over for højere amerikanske toldsatser, ser regeringen en chance for at trække nye investeringer ind.

Producenter af elektronik, bildele og solpaneler viser allerede interesse.

Department of Trade and Industry mener, at takstmiljøet understøtter sagen om en frihandelsaftale mellem USA og Filippinerne.

Den hævder, at en formalisering af handelsvilkårene vil give eksportører langsigtet beskyttelse mod bratte politiske ændringer, især for følsomme sektorer som landbrug og beklædningsgenstande.

Regeringen opfordrer også eksportører til at øge forsendelserne af toldfrie produkter, mens forhandlingerne fortsætter.

Ved at udnytte sin lavere rate sammenlignet med naboer håber Filippinerne at bevare sin tilstedeværelse på det amerikanske marked og positionere sig som en foretrukken leverandør.

Mens den amerikanske administration endnu ikke har reageret på frihandelsforslaget, siger filippinske embedsmænd, at de er forpligtet til at gå i dialog og fremlægge en stærk sag.

De sigter mod at styrke de bilaterale bånd og sikre landets eksportresultater under et foranderligt globalt handelslandskab.