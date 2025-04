De globale aktiemarkeder faldt i mandags, hvilket forværrede sidste uges store tab, da eskalerende handelsspændinger udløste fornyet frygt for en verdensomspændende recession.

Londons FTSE 100 bar hovedparten og faldt med 488 point, eller 6%, til 7566 – det laveste niveau siden februar 2024.

Den nye rute overskyggede endda fredagens næsten 5%-glidning, som fulgte efter Kinas gengældelse mod amerikanske toldsatser med egne afgifter.

Stemningen blandt investorer formørkede yderligere i weekenden, da præsident Donald Trump forsvarede sin aggressive toldpolitik og kaldte den “medicin” for økonomien.

Hver aktie i FTSE 100-indekset endte i negativt territorium, hvor den industrielle trofaste Rolls-Royce faldt med 13 %.

Minearbejdere, banker og investeringsselskaber befandt sig også i den skarpe ende af frasalget, hvilket afspejler bredt funderede bekymringer om de globale økonomiske udsigter.

Barclays og Lloyds-aktier dykker, mens banker og råvarer rammer hårdt

Banksektoren, der allerede var presset af forventninger om lavere renter, oplevede nogle af de kraftigste fald.

Barclays faldt med 7%, Lloyds Banking Group faldt 5%, og NatWest faldt 7%.

Asien-fokuserede långivere var på samme måde ramponerede, hvor HSBC faldt 5 % og Standard Chartered faldt 7 %.

Der blev ikke sparet på råvarer. Minegiganterne Glencore og Anglo American oplevede hver især tab på henholdsvis 7 % og 8 %.

Energiaktier fulgte trop, da priserne på Brent-råolie faldt til under $64 pr. tønde, hvilket trak BP og Shell ned med 7%.

Kathleen Brooks, forskningsdirektør hos XTB, bemærkede, at markederne søger efter endelig handling frem for retorik.

“Det bedste universalmiddel for de finansielle markeder lige nu ville være en pause eller vending fra USA på deres tarifprogram,” sagde hun.

DAX dykker 10 %, efterhånden som Europa og Asien falder

Uroen spredte sig over hele Europa, hvor Tysklands DAX-indeks faldt 10 % i tidlig handel, Frankrigs CAC tabte 6,6 %, og Italiens FTSE MIB faldt 5,7 %.

Den regionale Stoxx 600, der allerede var på vej efter sin værste uge i fem år, gled yderligere ind i negativt territorium.

I Asien fortsatte aktierne med at bløde, med Kina i spidsen for frasalget.

Trumps omfattende toldsatser ramte ikke kun Kina med 34 % told, men strakte sig også til Vietnam, Cambodja og Sri Lanka, hvilket øgede frygten for globale forsyningskæder.

Richard Hunter, chef for markeder hos Interactive Investor, sagde: “Kina er helt klart i humør til kampen, og med verdens to største økonomier i strid med hinanden, har resultatet været grimt for investorerne.

På Wall Street forberedte investorerne sig på yderligere volatilitet, efter at “Magnificent Seven”-teknologigiganterne så en svimlende $1 billion i markedsværdi slettet på kun én dag i sidste uge.

På trods af markedets blodbad er præsident Trump fortsat resolut.

Da han talte til journalister i søndags, insisterede han: “Nogle gange er du nødt til at tage medicin for at ordne noget”, hvilket tyder på, at der ikke er nogen forestående kursændring.

Futuresmarkedet indikerer, at den amerikanske S&P 500 vil falde med yderligere 3,5 %, når handel begynder senere i dag, med det teknologifokuserede Nasdaq-indeks på vej mod et fald på 4,5 %.