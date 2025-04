Analytikere ser “forbedret købsmulighed”, efterhånden som Apple vender tilbage, men kæmper for at stabilisere sig

Apple-aktierne iscenesatte et opsving tirsdag, efter dage med ubønhørligt salg, hvor teknologigigantens markedsværdi faldt med 638 milliarder dollars, da investorer så ud til at finde trøst i antydninger af potentielle handelsforhandlinger, der kunne lette spændingen.

Aktien steg med 4,5 % i tidlig handel; senere på dagen opgav den dog de fleste af stigningerne og sås kun at stige med over 1,7 %.

Stigningen kom, da bredere amerikanske markeder også fandt lettelse, med forhåbninger knyttet til yderligere diplomatiske tilkendegivelser med det formål at afkøle den stadig mere aggressive retorik fra Trump-administrationen.

Apples fremspring er dog stadig sat på baggrund af en bredere baggrund af igangværende udfordringer.

Aktien er stadig faldet næsten 14 % i løbet af de seneste fem dage og tæt på 17 % i løbet af den seneste måned.

Apples eksponering for Kina sætter det i trådkorset i handelskonflikten, hvor analytikere advarer om, at virksomhedens sårbarheder i forsyningskæden er blandt de højeste i teknologisektoren.

Kina har også gengældt amerikanske toldsatser med 34 % afgifter på amerikanske varer, hvilket yderligere har eskaleret handelsspændinger, selv om andre lande har nået ud til USA for forhandlinger.

Udskydelsen af ​​visse Siri-funktioner inden for Apples intelligens har også tynget Apple-aktien.

Analytikere ser sølv i Apples mishandlede værdiansættelse

På trods af turbulensen forbliver nogle Wall Street-stemmer bullish på Apple.

Bank of America Securities gentog tirsdag sin købsvurdering af Apple-aktier og fastholdt et kursmål på $250.

Firmaet hævdede, at det skarpe tilbageslag præsenterer en “særlig forbedret købsmulighed” for investorer, da aktiens pris-til-indtjening-multipel er faldet til omkring 21 gange forward-indtjening – under tærsklen på 25 gange, som banken anser for gunstig.

“Den stejle tilbagegang i Apples aktiekurs giver “en særlig forbedret købsmulighed for investorer til at eje et navn af høj kvalitet,” siger Bank of America.

BofA understregede Apples robuste pengestrømme, indtjeningsmodstandsdygtighed og den potentielle fordel ved at integrere kunstig intelligens i sine enheder.

Disse faktorer, mener firmaet, understøtter en positiv risiko-belønningsbalance for aktien på nuværende niveauer.

“Selvom den kortsigtede volatilitet sandsynligvis vil fortsætte, giver Apples grundlæggende styrker og attraktive værdiansættelse en overbevisende sag for langsigtede investorer,” bemærkede BofA.

Apple-aktier: forsyningskæderisici og prispres

Alligevel er ikke alle analytikere lige gode.

Daniel Ives fra Wedbush Securities, en mangeårig Apple-tyr, trimmede sit kursmål fra $325 til $250 under henvisning til, hvad han kaldte præsident Trumps “tarif Armageddon”.

Han anerkendte Apples bestræbelser på at diversificere produktionen til lande som Indien, Vietnam og Thailand, men advarede om, at over 50 % af dets Macs og så meget som 80 % af iPads stadig kommer fra Kina.

“Virkeligheden er, at det ville tage tre år og 30 milliarder dollars at flytte selv 10% af Apples forsyningskæde ud af Asien,” advarede Ives og fremhævede de logistiske og økonomiske udfordringer, som teknologigiganten står over for.

Ben Reitzes fra Melius Research lavede sammenligninger mellem tarifchokket og tidligere markedskriser, såsom den finansielle nedsmeltning i 2008 og Covid-pandemien.

Han advarede om, at hardwarevirksomheder kan blive nødt til at hæve amerikanske priser med så meget som 20% for at kompensere for tarifvirkninger, et skridt, der risikerer at fremmedgøre prisfølsomme kunder.

“Apple kunne se et kæmpe margin hit på flere hundrede basispoint i USA,” advarede Reitzes, mens han fastholdt en købsvurdering med et kursmål på $226.

“De er næsten sikre på at hæve priserne, hvis taksterne fortsætter.”