Den samlede markedsværdi for kryptovaluta er faldet kraftigt til 2,4 billioner dollars, ned fra dens top i december 2024 på 3,9 billioner dollars.

Denne nedgang på tæt på 40 % over cirka fire måneder afspejler voksende investorutryghed midt i eskalerende geopolitiske og økonomiske spændinger.

Salget kommer parallelt med et stejlt fald på de globale aktiemarkeder, udløst af præsident Donald Trumps meddelelse den 2. april om at feje nye tariffer.

Trump erklærede det som “Befrielsesdag” for USA og skitserede pligter rettet mod nøglehandelspartnere – inklusive Kina, EU, Indien og Japan – med rater så høje som 54 %.

Efterhånden som disse foranstaltninger nærmer sig implementering, har investorer i store træk skiftet til risiko-off-positionering og trukket sig tilbage fra både aktier og kryptoaktiver i forventning om øget volatilitet og økonomisk nedfald.

Men for investorer på jagt efter en købsmulighed i dette blodbad. Der er nogle muligheder. Et af dem er et tidligt projekt, CartelFi.

Hvorfor købe ETH og OP?

Copy link to section

På trods af en udbredt markedskorrektion oplever Ethereum (ETH) og Optimisme (OP) en stille, men bemærkelsesværdig akkumulering af kryptohvaler – store ejere, hvis aktivitet ofte varsler store markedsændringer.

Mellem 4. og 6. april steg antallet af Ethereum-punge med mellem 1.000 og 10.000 ETH fra 5.340 til 5.388.

Denne stigning på 48 tegnebøger, selvom den er beskeden i absolutte tal, signalerer et bevidst træk fra store investorer for at opbygge positioner under en nedtur.

ETH har været under hårdt pres, og hvis den nedadgående tendens fortsætter, risikerer den at falde til under $1.400 – et niveau, der ikke er blevet overtrådt siden januar 2023.

Men hvis det genvinder momentum og genvinder $1.748, tyder tekniske diagrammer på en mulig stigning mod $1.938 og endda en gentest af $2.000-tærsklen.

Optimisme har vist en lignende tendens. Fra 4. til 6. april steg tegnebøger med mellem 10.000 og 1.000.000 OP fra 4.138 til 4.151.

Denne stigning i store indehavere tyder på tillid til Layer 2-protokollens langsigtede fundamentale faktorer, selv da bredere stemning på tværs af kryptomarkeder forbliver skrøbelig.

Hvalakkumulering midt i volatilitet indikerer ofte, at institutionelle aktører eller aktører med høj nettoværdi positionerer sig for et opsving forud for detaildeltagelse.

Hvis denne adfærd fortsætter, kan det markere de tidlige stadier af en bundningsproces for udvalgte altcoins, startende med ETH og OP.

Hvorfor er CartelFi den man skal holde øje med?

Copy link to section

Med etablerede kryptovalutaer under pres, flytter investorer ofte fokus til projekter i tidlige stadier, der viser potentiale for stærke afkast.

Et sådant projekt, der stille fanger øjet, er CartelFi.

CartelFi positionerer sig selv som en forstyrrende aktør ved krydsfeltet mellem memekultur og decentraliseret finansiering, med det formål at løse et langvarigt dilemma inden for krypto: afvejningen mellem den spekulative opside af meme-mønter og stabiliteten af ​​udbyttefokuserede DeFi-protokoller.

Ved at tilbyde specialiserede likviditetspuljer til meme-tokens, konverterer CartelFi inaktive spekulative aktiver til afkastgenererende kapital, hvilket giver investorer mulighed for at bevare eksponeringen mod et højt vækstpotentiale, mens de tjener afkast, der typisk er forbundet med mere traditionelle DeFi-platforme.

Et centralt træk ved protokollen er dens deflationsmekanisme, som bruger op til 100% af de indsamlede gebyrer til automatiske token-tilbagekøb og forbrændinger, hvilket lægger et vedvarende opadgående pres på tokenværdien.

Med en stor mængde meme-mønter siddende inaktive i tegnebøger, ser CartelFi et uudnyttet potentiale.

Dens kerneforudsætning er ligetil: mememønter behøver ikke kun at være et måneskud; de kan også generere et ensartet udbytte.

CartelFi starter sit presale senere i dag og giver tidlige investorer en chance for at udnytte en struktureret 30-trins salgsmodel.