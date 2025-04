Stigende konkurrence, nye tariffer, brandkrise og frygt for en recession forude – der er ikke meget, der går særligt godt for Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) i 2025.

Alligevel er den indflydelsesrige investor Cathie Wood fortsat super bullish på EV-aktien, som hun mener vil nå $2.600 inden udgangen af ​​dette årti.

Men hendes seneste køb var ikke af TSLA. I stedet parkerede Ark Invests grundlægger og administrerende direktør mere end 9,0 millioner dollars i en anden “Magnificent 7”-aktie den 4. april.

Indtast Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN).

Hvor meget investerede Cathie Wood i Amazon-aktier?

Wood brugte 9,3 millioner dollars på at indlæse mere end 54.000 aktier i Amazon den 4. april, hvilket indikerer, at hun læser et fald på 30 % i AMZN som en mulighed for at købe et kvalitetsnavn med stor rabat.

Den berømte investor er fortsat positiv over for Amazon-aktier, da Seattle-giganten med hovedkvarter har investeret ret aggressivt for at udvide sit fodaftryk inden for kunstig intelligens.

Bortset fra sit fortsatte engagement med Anthropic, har tech titan for nylig lanceret Alexa+.

Alexa+ er firmaets opgraderede AI-assistent, der er i stand til at administrere smarte hjemmeenheder, bestille mad online og håndtere en hel masse andre opgaver.

Investering i kunstig intelligens forventes generelt at hjælpe Amazon med at diversificere sin omsætning ud over detailhandel og cloud.

AMZN handler til en attraktiv værdiansættelse

Wood har tillid til Amazons evne til at udnytte sin globale skala og diversificerede indtægtsstrøm for at navigere i handelskrigen, der er ved at opstå som reaktion på Trumps nye toldsatser.

Derudover er værdiansættelsen knyttet til teknologiaktien alt for attraktiv til at ignorere ved skrivning.

AMZN går i øjeblikket efter kun 30 gange sin estimerede næste års indtjening, markant under sit historiske gennemsnit på omkring 55.

Wall Street ser ud til at være enig med Cathie Wood på Amazon-aktier.

Konsensusvurderingen på AMZN ligger i øjeblikket på “køb” med det gennemsnitlige mål på $267, hvilket indikerer en potentiel opside på godt over 50% herfra.

Hvorfor jeg er uenig i Woods syn på TSLA-aktier

Cathie Wood kan have haft ret eller i det mindste praktisk med sin investering i Amazon-aktier, men hendes opfordring til TSLA på $2.600 inden for de næste fem år lyder mere som en dagdrøm, i det mindste for nu.

Det skyldes, at Tesla i øjeblikket kæmper med en leveringsopbremsning midt i stigende konkurrence fra sine kinesiske rivaler.

Plus, EV-producenten har også været en efternøler med at lancere nye produkter.

I 2024 oplevede det multinationale med base i Austin, Texas, sin nettoindkomst styrte med alarmerende 52 %, og svagheden forventes stort set at fortsætte i år.

Det gør Tesla til et lavvækstfirma, der stadig handler til en urimelig pris-til-indtjening-multipel på omkring 117 ved skrivning.

Hvis der er noget, tyder TSLAs nuværende værdiansættelse på, at EV-aktien kan falde yderligere herfra, i stedet for at klatre til en værdi på 10 billioner dollars, som Wood forudser.