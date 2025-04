Elon Musks sammenstød med præsident Donald Trump om nye 50 % told på kinesisk import har sat teknologiindustrien i høj beredskab.

Verdens rigeste mand trækker sig tilbage, da omfattende protektionistiske foranstaltninger truer forsyningskæderne mellem USA og Kina, hvilket øger omkostningerne for både producenter og forbrugere.

Tesla, som har mistet mere end 38% af sin værdi i år, står nu over for et forværret efterspørgselsudsigt i Kina, et nøglemarked.

Efterhånden som presset stiger, danner teknologiske ledere efter sigende uformelle lobbyindsatser bag lukkede døre og forsøger at overtale administrationen til at indtage en blødere holdning.

Men interne opdelinger og nøglepersonaleskift komplicerer vejen frem.

Tesla falder 38%, da efterspørgslen falder

Tesla-aktierne faldt over 2,5 % mandag til 233,29 USD, et markant fald, der afspejler stigende investorbekymringer.

Analytikere har reduceret Teslas prismål fra $550 til $315, med henvisning til faldende efterspørgsel og voksende omdømmeproblemer i Kina.

Virksomhedens afhængighed af kinesisk produktion og salg gør det særligt sårbart over for den seneste bølge af tariffer, som direkte kan påvirke priser og rentabilitet.

Teslas markedskampe kommer parallelt med CEO Elon Musks stigende politiske aktivitet.

Musk, som engang var en højprofileret tilhænger af deregulering, har brugt sin platform til at kritisere Trumps seneste toldforanstaltninger, samtidig med at han har forsøgt at påvirke politiske beslutninger.

Hans dobbeltrolle som forretningsmagnat og politisk samtalepartner har placeret Tesla i centrum af en bredere geopolitisk og økonomisk strid mellem Washington og Beijing.

Tekniske ledere lobbyer for at lette taksterne

Bag kulisserne lobbyer flere prominente erhvervsledere angiveligt for mere moderate handelspolitikker.

Ifølge The Washington Post har der været bestræbelser på at danne en uformel koalition, der har til formål at påvirke Trumps beslutningstagning.

Investor Joe Lonsdale og andre Musk-allierede siges at have nået ud til embedsmænd i administrationen, herunder vicepræsident JD Vance.

Den interne dynamik i Trump-administrationen ændrer sig dog. Handelsminister Howard Lutnick, der tidligere blev set som sympatisk over for Silicon Valley, er nu blevet en ihærdig fortaler for protektionistiske politikker.

Hans tilstedeværelse sammen med handelsrådgiver Peter Navarro har skabt forhindringer for dem, der søger politisk moderation.

Musks begrænsede succes med lobbyarbejde var tydelig, da han skrev et indlæg på X som svar på den amerikanske handelsrepræsentants forsvar af tolden.

Selvom han tidligere var kritisk, kommenterede Musk “Gode pointer”, hvilket tyder på en potentiel rekalibrering af hans offentlige tone.

Alligevel forbliver de større konsekvenser for Tesla og den bredere teknologiindustri uændrede.

Takster øger forbrugernes omkostninger på lang sigt

En af de mest markante kritikpunkter af de nye tariffer er deres langsigtede effekt på amerikanske forbrugere.

Kimbal Musk, et Tesla-bestyrelsesmedlem og Elon Musks bror, beskrev taksterne som en “permanent skat” i et indlæg på X.

Han bemærkede, at den nye politik har ført til en strukturel ændring i prisfastsættelsen, der direkte påvirker slutbrugere i USA.

Kimbals bemærkninger kom blot få uger efter, at han roste Trump for at fremvise Tesla ved en begivenhed i Det Hvide Hus.

Skiftet understreger, hvor hurtigt politisk goodwill kan udhules under økonomisk pres.

Peter Navarro, arkitekten bag takststrategien, har været et særligt fokus i Musks kritik.

Musk stillede for nylig spørgsmålstegn ved Navarros kvalifikationer og pegede på hans økonomi-ph.d. fra Harvard i et afvisende X-indlæg.

Mens Navarro ikke har kommenteret offentligt, forsvarede Det Hvide Hus sit hold og gentog, at Trump er den endelige beslutningstager.

Musk træder tilbage midt i et dybere skel

I weekenden talte Musk med Italiens vicepremierminister Matteo Salvini for at fremme en fremtid uden told og større arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne.

Han talte for en “nul-toldsituation” mellem USA og Europa og foreslog friere bevægelse for dygtige fagfolk globalt.

Musk, som forventes at træde tilbage fra sin rådgivende rolle i Trumps kreds, har konsekvent modsat sig handelsbarrierer.

Hans virksomheder – inklusive Tesla – har globale aktiviteter, der er direkte påvirket af tariffer, hvilket gør ham til en af ​​de mest højtråbende virksomhedsfigurer i denne politiske debat.

Timingen er kritisk. Med et truende præsidentvalg, og spændingerne mellem USA og Kina, der blusser op, udvides spliden mellem Silicon Valley-lederne og Trumps protektionistiske dagsorden.

For Tesla og dets jævnaldrende kan de økonomiske konsekvenser være øjeblikkelige, men de strategiske konsekvenser kan blive langt længerevarende.