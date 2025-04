Præsident Trump truer med 50% told på Kina, kræver gengældelsesafgifter trukket tilbage inden den 8. april

Præsident Donald Trump advarede mandag om, at USA vil indføre en yderligere told på 50 % på kinesisk import, hvis Beijing ikke trækker en nylig annonceret gengældelsestold på amerikanske varer tilbage.

Truslen markerer en eskalering af handelsspændinger og øger indsatsen forud for en deadline den 8. april.

“Hvis Kina ikke trækker sin stigning på 34% ud over deres allerede langsigtede handelsmisbrug tilbage i morgen den 8. april 2025, vil USA pålægge Kina YDERLIGERE toldsatser på 50% med virkning fra den 9. april,” skrev Trump på sociale medier.

Præsidenten sagde også, at de igangværende drøftelser med Kina ville blive standset. “Alle samtaler med Kina om deres ønskede møder med os vil blive afsluttet!” han postede.

Trump tilføjede, at USA ville indlede forhandlinger med andre lande, der havde anmodet om møder.

Erklæringen følger en række skarpe toldforhøjelser, som USA har pålagt import fra flere store handelspartnere, herunder Vietnam og Taiwan, hvilket har givet anledning til bekymringer på tværs af virksomheds- og investeringslandskabet.

Amerikanske aktier falder igen

Amerikanske aktier faldt i volatil handel, da investorerne afvejede muligheden for endnu en runde af stejle tariffer.

Dow Jones Industrial Average bevægede sig kortvarigt ind i positivt territorium tidligt i sessionen, drevet af spekulationer om, at administrationen kunne forsinke toldudrulningen.

Disse gevinster vendte dog hurtigt, efter at en embedsmand i Det Hvide Hus sagde, at alle rapporter om en 90-dages toldpause var “falske nyheder”, hvilket forstærkede administrationens hårde holdning.

Markedet har været under pres, siden Det Hvide Hus annoncerede høje toldsatser på tværs af en række nøglepartnere.

Udsigten til en told på 50 % på kinesiske varer har øget investorernes usikkerhed, hvor analytikere advarer om stigende omkostninger for amerikanske virksomheder og risikoen for en bredere afmatning i den globale handel.

Kina er blandt USA’s største handelspartnere, og enhver yderligere eskalering kan have vidtrækkende konsekvenser for forsyningskæder, indtjening og forbrugerpriser.

Det globale marked blødte mandag

De asiatiske og europæiske markeder dykkede i mandags, hvilket forværrede et globalt salg, som blev udløst af præsident Donald Trumps omfattende toldudmelding.

Tokyos Nikkei 225-indeks faldt næsten 8 % kort efter åbningen, mens kinesiske markeder – typisk mindre reaktive over for globale chok – også stod over for et intenst pres.

Hongkongs Hang Seng-indeks faldt 13 %, og Shanghai Composite tabte 7 %.

Indien blev heller ikke sparet. Sensex lukkede 3 % lavere på ₹73.100-niveauet, mens Nifty 50 endte på 22.160.

I Europa sank markederne til 16-måneders laveste niveau efter rapporter om, at EU var ved at udarbejde gengældelsestakster.

Den paneuropæiske STOXX 600 faldt 5,2 % til 470,52, hvilket forværrede fredagens tab på 5,1 %, som allerede havde skubbet den ind i korrektionsområdet. Tysklands DAX faldt 5,7 %, Frankrigs CAC 40 faldt 5,2 %, og Storbritanniens FTSE 100 faldt 5,1 %.

Den forlængede to-dages rute har slettet billioner i global aktieværdi, hvor volatiliteten er steget og investorernes stemning raslede, efterhånden som udsigten til en fuldgyldig handelskrig vinder frem.