Hvordan Australien vinder fordel på oksekødsmarkedet midt i handelskrigen mellem USA og Kina

I sidste uge, da den amerikanske præsident Donald Trump erklærede told på import fra adskillige lande, nævnte han specifikt australsk oksekød.

Han gav udtryk for sin forståelse af Australiens forbud mod amerikansk oksekød på grund af bekymringer om kogalskab,

“De vil ikke tage noget af vores oksekød, og jeg bebrejder dem ikke,” citerede Reuters Trump for at sige i en rapport.

Insidere i australsk oksekødsindustri siger, at på trods af Trumps 10% told på australske produkter, har oksekødseksporten til USA været upåvirket og kører på rekordhøje niveauer på 275 millioner dollars om måneden i gennemsnit over de seks måneder op til februar.

USA’s eksport til Kina er i problemer

Copy link to section

Kinas gengældelsestariffer og dets beslutning om ikke at forny den lokale registrering af hundredvis af amerikanske kødfaciliteter bringer månedlig amerikansk oksekødseksport til Kina til en værdi af omkring 125 millioner dollars i fare.

Denne situation skaber en mulighed for Australien, Brasilien, Argentina og New Zealand til at øge deres forsendelser af oksekød til Kina.

Andrew McDonald, hvis Bindaree Food Group driver kødforarbejdningsfaciliteter i Australien og sender oksekød til USA, udtalte, at han ikke var alt for bekymret over 10 %.

Amerikanske købere havde sat ordrer på pause i flere uger, mens de ventede på at se resultatet af Trumps toldhandling.

McDonald sagde, at takstmeddelelsen havde fornyet deres interesse for australsk oksekød, og at efterspørgslen i Kina også var stigende.

Han sagde:

Det er et godt resultat for Australien.

Kvart pund

Copy link to section

Stigningen i amerikansk oksekødsimport er en direkte konsekvens af langvarige tørre vejrforhold, der har påvirket tamkvægbesætninger alvorligt.

Disse ugunstige vejrmønstre har fået kvægtallet til at falde til deres laveste punkt siden 1950’erne.

Denne betydelige reduktion i kvægbestanden har haft en kaskadeeffekt på den amerikanske oksekødsindustri, hvilket har ført til nedsat oksekødsproduktion og en efterfølgende stigning i de indenlandske oksekødspriser.

Som et resultat er USA blevet mere og mere afhængig af oksekødimport for at imødekomme forbrugernes efterspørgsel.

Brancheanalytikere forudsiger, at det vil tage lang tid, potentielt flere år, for tamkvægbesætninger at komme sig, og for indenlandsk oksekødsproduktion at vende tilbage til niveauerne før tørken.

Denne forlængede genopretningsperiode understreger alvoren af ​​tørkens indvirkning på den amerikanske oksekødsindustri og de udfordringer, den står over for med at genvinde selvforsyningen.

På grund af vådt vejr er Australiens kvægbesætning steget, hvilket har resulteret i et overskud af udbud.

Dette har positioneret Australien som den største oksekødseksportør til USA og tilbyder konkurrencedygtige priser og magre udskæringer, som i øjeblikket er mangelvare på det amerikanske marked.

australske priser

Copy link to section

Prisen på importeret australsk magert oksekød i USA var omkring $3,12 pr. pund (næsten et halvt kilogram) før tolden, ifølge Rabobank-analytiker Angus Gidley-Baird.

Prisen på en kvart pund lavet med noget australsk oksekød steg kun med 2,5 cent, da det lokale produkt var prissat omkring $3,80 ifølge rapporten.

Selv med taksten blev prisen hævet til 3,43 $ pr. pund, hvilket stadig var betydeligt billigere end det lokale produkt, tilføjede Baird.

Det kraftige fald af den australske dollar i forhold til den amerikanske dollar vil stort set opveje den smerte, de australske producenter føler på grund af øgede omkostninger, som sandsynligvis vil blive fordelt i hele forsyningskæden.

Dette skyldes det faktum, at en svagere australsk dollar tilskynder amerikanske købere til at øge deres indkøb, samtidig med at de giver australske sælgere mere lokal valuta for hver amerikanske dollar, de modtager.

Dennis Voznesenski, analytiker ved Commonwealth Bank, udtalte, at Canada og Mexico er de eneste store oksekødseksportører, der ikke er underlagt amerikanske toldsatser.

De har dog begrænset kapacitet til at øge forsendelserne væsentligt i den nærmeste fremtid.

I mellemtiden reagerede Kina, den tredjestørste importør af amerikansk oksekød efter Sydkorea og Japan, på Trumps toldsatser med gengældelse.

USA tegner sig for 10 % af Kinas import af oksekød målt i værdi. Kina er den eneste store køber af amerikansk oksekød, der har gengældt tolden.