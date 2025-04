Hvordan Kinas dominans i sjældne jordarter truer Europas grønne energimål

Europa vil sandsynligvis kun være i stand til at producere en lille del af de sjældne jordarter, det kræver til elektriske køretøjer og vindmøller, primært på grund af billig konkurrence fra Kina, den førende producent, rapporterede Reuters tirsdag.

I de seneste år har Europa og USA gjort en fælles indsats for at styrke deres indenlandske kapaciteter inden for produktion og forarbejdning af sjældne jordarters elementer.

Dette strategiske træk er primært drevet af et ønske om at reducere deres afhængighed af Kina, som i øjeblikket dominerer det globale marked for sjældne jordarter, der tegner sig for cirka 90 % af de forarbejdede sjældne jordarter.

Afhængigheden af ​​en enkelt kilde til disse kritiske materialer har rejst bekymringer om forsyningskædens sårbarheder, potentielle forstyrrelser og geopolitiske risici.

Kinas dominans og globale forsyningsproblemer

Copy link to section

Ved at udvide deres indenlandske industrier med sjældne jordarter sigter Europa og USA på at opnå større selvforsyning og forsyningssikkerhed.

Laurent Migom fra Bain blev citeret i rapporten:

I dag er der et omkostningsgab på 20 % til 40 % mellem en værdikæde i Kina og en potentiel værdikæde i Europa.

Migom udtalte ved et arrangement, hvor den kemiske gruppe Solvay lancerede en udvidelse af sin sjældne jordarters behandling i La Rochelle, Frankrig, at de på grund af det nuværende miljø ikke forventer tilstrækkelig produktion af permanente magneter i Europa.

I nogle tilfælde er omkostningsforskellen endnu større, med kinesiske produkter 60-70 % billigere end europæiske produkter, citerede Reuters en anden kilde.

Omkostningsforskelle udfordrer europæiske produkter

Copy link to section

Den Europæiske Unions årlige efterspørgsel efter sjældne jordarters oxider, afgørende komponenter i de kraftige permanente magneter, der findes i elektriske køretøjer og vindmøller, forventes at opleve betydelig vækst.

I år 2030 forventes denne efterspørgsel at stige med op til 50% og nå 30.000 tons.

Denne stigning i efterspørgslen udmønter sig i en betydelig økonomisk værdi, anslået til at være så høj som 1,5 milliarder euro.

Analysen leveret af Migom fremhæver den eskalerende betydning af sjældne jordarters oxider i Europas overgang til bæredygtige energi- og transportløsninger.

Fremtidig efterspørgsel og produktionskapacitet

Copy link to section

I mellemtiden vil Europa ifølge Bain have kapacitet til at producere under 5.000 tons på det tidspunkt.

Kinas dominans inden for minedriftssektoren for sjældne jordarter er ubestridelig og repræsenterer betydelige 65 % af det globale udbud.

Dette betyder dog ikke, at verden udelukkende er afhængig af Kina for disse kritiske ressourcer.

Betydelige forekomster af sjældne jordarter findes i forskellige andre regioner rundt om på kloden, og mange af disse forekomster er i øjeblikket under aktiv udvikling.

Denne diversificering af minedrift med sjældne jordarter har potentialet til at mindske risici forbundet med forsyningskædeforstyrrelser og geopolitiske spændinger, hvilket sikrer en mere stabil og sikker forsyning af disse væsentlige materialer til industrier verden over.

Migom udtalte dog, at kun 2-5 af de 50 mineprojekter uden for Kina, der sigter mod at starte produktionen i 2030, vil være økonomisk levedygtige at lancere under de nuværende markedsforhold, primært på grund af lave priser på sjældne jordarter.

Migom udtalte, at disse projekter ville producere omkring 20.000 til 25.000 tons sjældne jordarter årligt.

Af dette i alt ville kun 6.000 tons være den specifikke type, der kræves til magnetproduktion.

Han tilføjede, at genbrug kunne hjælpe med at levere sjældne jordarter i Europa, men først efter 2035, hvor der vil være tilstrækkelige mængder af gamle magneter til rådighed til genanvendelse.