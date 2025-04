Hvorfor Netflix kan dukke op som en handelskrigsoverlevende

Efterhånden som handelsspændingerne eskalerer, ser Netflix (NFLX) ud til at være en af ​​de sjældne amerikanske tech-giganter med en pude mod alvorligt nedfald.

Mens mange firmaer forbereder sig på hårde slag, kan streamingplatformens globale integration og afhængighed af lokalt indhold give den et beskyttende skjold i stormen af ​​tariffer og gengældelsesforanstaltninger, påpegede en analyse fra Barron’s.

Siden præsident Donald Trumps seneste runde af takstmeddelelser er hardwarecentrerede teknologigiganter kommet under pres, hvor Apple-aktien er faldet 16 %.

I mellemtiden har Netflix oplevet et forholdsvis mildt fald på 3%, hvilket overgår den bredere S&P 500, som er faldet 9% i samme periode.

Tirsdag steg aktien med tæt på 3 pct.

Lokale investeringer reducerer risikoen for gengældelse

I modsætning til produktbaserede virksomheder, hvis varer kan være direkte målrettet mod grænser, opererer Netflix gennem abonnementer og digital levering, og væver sig ind i det kulturelle og økonomiske struktur på dets internationale markeder.

Lande, der overvejer gengældelse mod amerikanske virksomheder, kan tøve med at pålægge Netflix straffeforanstaltninger på grund af deres betydelige investeringer i lokale økonomier.

Mellem 2020 og 2023 hældte Netflix 6,8 milliarder dollars ind i europæiske produktioner og vedligeholdt 11 lokale kontorer og hubs på tværs af kontinentet.

Ifølge Bernstein-analytiker Laurent Yoon gør denne dybe integration Netflix ikke bare til en outsider, der leverer udenlandsk indhold, men til en deltager i at pleje lokale industrier.

Derudover fremhæver Yoon, at 60 % af Netflix’ indholdskatalog består af ikke-amerikanske titler, hvilket forstærker dets engagement i regional historiefortælling.

Dette omfattende lokale engagement giver Netflix en vis politisk isolation.

Lande, der er afhængige af Netflix’ investeringer og licensafgifter, kan tænke sig om to gange, før de indfører skrappe foranstaltninger, der kan ende med at skade deres egne kreative sektorer.

Skatter på digitale tjenester er fortsat en truende bekymring

Netflix er dog ikke helt immun. I en eskalerende handelskrig ligger en af ​​de største risici i potentialet for højere digitale serviceafgifter.

Disse afgifter, der allerede varierer fra 2 % til 5 % på flere markeder, kan stige eller sprede sig til nye jurisdiktioner.

Men sammenlignet med annoncebaserede modeller som Google eller Meta, står Netflix’ abonnementsforretning over for en unik dynamik.

Enhver skattestigning vil sandsynligvis blive overført direkte til abonnenterne, hvilket gør det til en gennemsigtig omkostningsstigning.

Oppenheimer-analytiker Jason Helfstein bemærker, at denne synlighed kan gøre sådanne skatter politisk upopulære på hjemmemarkedet, da forbrugerne direkte føler klemmen.

Overkommelig underholdning viser sig at være robust i nedgangstider

På trods af risiciene kan Netflixs lavprisunderholdningsmodel spille til dens fordel, hvis de globale økonomier trækker sig sammen.

Historiske mønstre tyder på, at billig eskapisme har en tendens til at holde sig godt under nedgangstider.

Under den store depression oplevede Hollywood en “guldalder”, da publikum søgte underholdning til en overkommelig pris midt i økonomiske vanskeligheder.

“At blive hjemme og se Netflix er helt klart en billigere måde at overnatte på end at gå ud på en restaurant eller gå på et spillested,” sagde Helfstein til Barron’s og understregede Netflix’ potentielle modstandskraft.

Selv i lande som Frankrig, hvor den lokale kultur er stærkt beskyttet, overgår Netflix hjemmelavede konkurrenter som Canal Plus i antal abonnenter.

Denne dominans, kombineret med Netflixs kulturelle tilpasningsevne, kan hjælpe det med at omgå de værste konsekvenser af en intensiverende global handelskonflikt.