Nigerianske myndigheder har udskudt retssagen mod Binance, da spændingerne fortsætter over kryptobørsens rolle i landets økonomiske problemer.

Ifølge en nylig rapport har en domstol i Nigeria skubbet sagen om skatteunddragelse tilbage til den 30. april.

Forsinkelsen giver Federal Inland Revenue Service (FIRS) mere tid til at reagere på Binances anmodning om at annullere en tidligere retskendelse, der gjorde det muligt at forkynde juridiske dokumenter til virksomheden via e-mail.

FIRS anlagde oprindeligt sagen i februar og hævdede, at Binance skylder landet hele $2 milliarder i skat sammen med yderligere $79,5 milliarder i økonomisk skade.

Relaterede retsdokumenter afslører, at agenturet presser på for, at børsen skal betale selskabsskat for årene 2022 og 2023.

Oven i købet har FIRS krævet en årlig bøde på 10 % på de ubetalte skatter og næsten 27 % i renter på de udestående beløb.

Agenturet har hævdet, at Binances forretningsaktivitetsniveau kvalificeres som en “betydelig økonomisk tilstedeværelse” i Nigeria, hvilket gør det ansvarligt for beskatning i henhold til lokal lovgivning.

Binance har dog anfægtet rettens tidligere beslutning om at tillade, at ordren forkyndes via e-mail.

Ifølge Binances advokat Chukwuka Ikwuazom bør ordren annulleres, da Binance er registreret på Caymanøerne, ikke har noget fysisk kontor i Nigeria og blev serveret uden behørig domstolstilladelse til grænseoverskridende levering.

Binances historie om juridiske problemer i Nigeria

Siden udvidelsen af ​​sine tjenester til Nigeria den 24. oktober 2019, med tilføjelsen af ​​Naira, har Binances rejse i det vestafrikanske land været præget af regulatorisk pushback.

Tingene kom til hovedet i februar 2024, da to Binance-ledere, Tigran Gambaryan, en amerikansk statsborger, og Nadeem Anjarwalla, en britisk-kenyansk statsborger, uventet blev tilbageholdt af nigerianske myndigheder.

Lederne var rejst til Abuja for, hvad der skulle være en række møder med embedsmænd for at løse bekymringer omkring Binances lokale operationer.

I stedet blev de anholdt og sigtet for skatteunddragelse og hvidvaskning af penge.

Situationen tog en dramatisk drejning, da Anjarwalla undslap varetægtsfængslingen i marts og flygtede ud af landet, efter sigende på vej til Kenya, hvor han fortsat er på fri fod.

Gambaryan blev dog bag tremmer i flere måneder.

Som tidligere omtalt på Invezz begyndte der snart at dukke rapporter op om, at Gambaryan led af lungebetændelse, malaria og en diskusprolaps, alt imens han angiveligt blev nægtet passende lægehjælp.

Hans tilbageholdelse fangede amerikanske lovgiveres opmærksomhed, hvilket endda fik repræsentanten Rich McCormick til at indføre en resolution i juli 2024, der klassificerede hans anholdelse som en gidselsituation.

I oktober frafaldt den nigerianske regering anklagerne om hvidvaskning af penge mod Gambaryan, hvilket førte til hans løsladelse den 23. oktober 2024.

Han vendte tilbage til USA samme måned, hvilket gjorde en ende på en næsten syv måneder lang tilbageholdelse.

Ind imellem stoppede Binance officielt alle naira-relaterede tjenester og forlod det nigerianske marked i marts 2024.