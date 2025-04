Trumps toldsatser og den efterfølgende gengældelse fra andre nationer har været en kilde til kaos for amerikanske aktier i de seneste uger – og tilsyneladende falder byrden på amerikanske sparere, især dem, der er tæt på at gå på pension.

Amerikanerne ser, at deres 401(k) pensionskonti mister tusindvis af dollars, da Trump-administrationen fortsætter med at påberåbe sig en global handelskrig.

Deres planer om at stole på pensionskonti gennem deres seniorår er i stigende grad udsat for risiko midt i det igangværende udsalg.

Faktisk er nogle af de amerikanske pensionister allerede begyndt at stille spørgsmålstegn ved, om de ville være i stand til at forblive pensionerede, hvis markedsruten fortsætter.

“Det er stressende. Hvis det fortsætter, kan jeg ikke forblive pensioneret,” sagde Victor Fettes, en 54-årig pensionist fra Georgia i et NBC-interview i sidste uge.

Hvorfor betyder markedssalget noget for amerikanske pensionister?

Tidligere på ugen blev det toneangivende S&P 500-indeks set et fald på omkring 20 % i forhold til det højeste år til dato.

Det er vigtigt for amerikanske pensionister, da 401(k)-opsparingskonti ofte har betydelig eksponering mod aktiemarkedet gennem gensidige eller børshandlede fonde.

Dette forklarer tilstrækkeligt, hvorfor det tolddrevne udsalg, der har fjernet mere end 11 billioner USD fra de amerikanske markeder siden Trumps indsættelse den 20. januar, gør opsparere mere nervøse i 2025.

Efterhånden som tarifferne fortsætter med at chokere den globale økonomi, forsinker amerikanske pensionister også køb af store billetter og renoveringer af hjemmet. Nogle er endda bekymrede for, at 401 (k) tab også kan skade deres livskvalitet betydeligt.

Hvad Trumps 90-dages toldpause betyder

Amerikanske aktier er ved at stige, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump , annoncerede en 90-dages pause på alle gensidige toldsatser på lande, der ikke gør gengæld.

Det er dog stadig usikkert, om den opside vil blive ved med at være, da det ikke er en indikation af, at han ville rulle disse takster tilbage.

Så det gør temmelig lidt for at afhjælpe den forventede negative effekt af nye afgifter på amerikanske virksomheder, hvilket tyder på, at aktiekurserne kan vakle igen fremadrettet – hvilket potentielt kan resultere i flere tab for amerikanske pensionister.

Når det er sagt, er benchmark S&P 500-indekset i øjeblikket steget næsten 7,0 % i forhold til dets tidligere lukning.

Eksperter har sænket målene for årets udgang på SPX

Tariffer-drevet usikkerhed har fået investeringsselskaber til at blive mere due på SPX også i år.

Tidligere på ugen sænkede chefen for amerikanske aktier ved UBS med hovedkontor i Zürich, David Lefkowtiz, sit ultimomål på benchmarkindekset til 5.800.

Lefkowitz reddede sin tidligere opfordring til 6.400, da Trumps handelspolitik har fået “vores økonomiske team til at nedjustere deres vækstforventninger for at afspejle anæmisk BNP-vækst i år.”

I sit forskningsnotat sænkede strategen sit estimat for SPX per-aktie-indtjening for dette år med næsten 6,0% til $250.

Ikke desto mindre antyder hans mål for årets udgang på benchmark-indekset en potentiel opside på omkring 8,0 % herfra.