Handelskrig kan presse S&P 500 yderligere ned til dette niveau

Amerikanske aktier kæmper for at finde en bund, efter at præsident Trump annoncerede gengældelses-, eller hvad nogle ville kalde straffetold, på snesevis af lande den 2. april.

Finansmarkeder fra hele verden reagerer negativt på Trumps tariffer, da den relaterede forstyrrelse af den globale forsyningskæde kan føre til en bredt funderet recession.

Selvom S&P 500 allerede er faldet omkring 17 % på grund afTrumps handelspolitik, er der stadig grund til at træde varsomt, da benchmarkindekset kan tabe yderligere i de kommende måneder.

S&P 500 kan synke yderligere til 4.850 niveauet

Ifølge Carter Braxton Worth, grundlægger og administrerende direktør for Worth Charting, tyder en dybere analyse af SPX-diagrammet på, at de amerikanske aktier måske ikke er færdige med at glide endnu.

I sin seneste rapport advarede Worth om, at benchmark-indekset kunne tabe yderligere til 4.850-niveauet, hvilket indikerer en potentiel downside på yderligere 5,0 % herfra.

Worth forventer, at niveauet på 4.850 forhåbentlig vil tjene som en meningsfuld støtte, da det falder sammen med markedets post-COVID-19-top i 2021 – såvel som “markedets optrendlinje, der har været i kraft siden 2020-pandemiens lavpunkt.

“Vores arbejde fortsætter med at antyde, at markedet er på vej ned mod 2021 peak/5-års trendlinjen,” skrev markedsveteranen i sidste uge.

Strateger fortsætter med at sænke deres SPX-mål ved udgangen af ​​året

Trumps tariffer har fået adskillige markedsstrateger til at sænke deres ultimomål for S&P 500 i 2025, den seneste er Lori Calvasina fra RBC Capital Markets.

Calvasina nævnte fortsat usikkerhed, der kommer ud af Det Hvide Hus, da hun trimmede sit årsafslutningsmål på benchmark-indekset i sidste uge til et Street-low-niveau på 5.550.

“Med dette træk er vores gamle bear case for indekset i år blevet vores nye base case,” fortalte hun kunder i et nyligt notat. Calvasina forventer nu, at SPX-indtjeningen er begrænset til $258 – et fald fra hendes tidligere call for $264.

Bemærk, at RBC’s nye mål antyder, at S&P 500 vil ende i år mere end 5,0 % under den pris, hvor det startede i 2025.

Repressalietolder skader også amerikanske aktier

Som reaktion på Trumps toldsatser er en flok lande, inklusive Kina, begyndt at annoncere gengældelsesafgifter på amerikanske varer.

I sidste uge sagde Beijing, at fra den 10. april vil al amerikansk import være underlagt en ny told på 34 %, hvilket kan vise sig at være katastrofalt for en lang række amerikanske virksomheder med betydelig indtægtseksponering i Kina.

Selv titaner som Apple og Nvidia er meget afhængige af Kina for toplinjevækst, hvilket yderligere forklarer, hvorfor det amerikanske aktiemarked styrter hårdt ned midt i den igangværende handelskrig.

Når det er sagt, fortsætter analytikere hos Oppenheimer med at se SPX overgå 7.000-niveauet i år, hvilket indikerer en potentiel opside på ekstraordinære mere end 35 % herfra.