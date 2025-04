Analyse: Gulds seneste frasalg formår ikke at ryste støttende udsigter, men sølv er fortsat sårbart

Prisen på guldbarrer, og til en vis grad sølv, vil sandsynligvis fortsat være understøttet af øgede globale økonomiske spændinger, risikoen for stagflation, en svagere dollar og stigende inflationsforventninger kombineret med faldende amerikanske realrenter, sagde eksperter.

Spotguld nåede en ny rekordhøj på $3.167 per ounce på grund af øgede inflationsrisici, efter annonceringen af ​​de stejleste amerikanske handelsbarrierer i over et århundrede i sidste uge.

“Men stigende volatilitet som reaktion på kollapsende aktiemarkeder vendte opmærksomheden mod kapitalbevarelse og nedgearing – et fokus, der skadede alle gearede positioner, inklusive dem i sølv, og ikke mindst guldbarrer, som ofte betragtes som en sikker havn i tider med uro,” sagde Ole Hansen, chef for råvarestrategi i Saxo Bank, i et notat.

Uro på markedet påvirker guldbarrer

Faldet på 16,5 %, tre dage i sølv, har været alvorligt sammenlignet med den velordnede og forventede korrektion i guld efter dets rekordhøjde.

Cirka 50% af sølvs efterspørgsel kommer fra industrielle applikationer.

Sammenbruddet af COMEX futures-præmien og bekymringer om økonomisk vækst forårsagede størstedelen af ​​skaden, ifølge Hansen.

Det udbredte udsalg af råvarer og finansmarkeder påvirkede også guldpriserne, som oplevede et markant fald i sidste uge og mandag.

Carsten Fritsch, råvareanalytiker hos Commerzbank AG, sagde:

Det lyder måske mærkeligt, men det er sket flere gange i perioder med øget risikoaversion, da markedsdeltagere skal sælge guldpositioner for at udligne tab andre steder, fx i aktier.

ETF-udstrømme vejer på guldprisen

Prisen på guld er faldet med op til 5 % siden fredag, muligvis på grund af verdens største guld-ETF, der har registreret udstrømme på 9,4 tons i de sidste to handelsdage.

Mandag var prisen faldet til under 3.000 dollars per ounce for første gang i en måned.

I mellemtiden var sølvpriserne faldet med 7 % i fredags og faldet til et syvårigt lavpunkt mandag til $28,3 per ounce på COMEX.

Siden sidste onsdag har faldet i sølv samlet set været på godt 16 %, hvilket betyder, at sølvprisen er faldet næsten lige så meget som olieprisen.

Guld/sølv-forholdet er også steget over 100 for første gang siden midten af ​​2020 under COVID-19-pandemien.

“Dette viser endnu en gang, at sølv ikke er en sikker havn i tider med stærkt stigende risikoaversion eller stigende frygt for recession, men opfører sig som en cyklisk råvare,” sagde Fritsch.

Saxo Banks Hansen bemærkede:

I perioder som denne er det altoverskyggende fokus på at nedbringe risikoen og forblive likvid nok til at imødekomme eventuelle margin calls i tabsgivende positioner.

Priserne stiger igen

“Da støvet begynder at lægge sig efter en af ​​de værste tre-dages risikoreduktionsperioder i de seneste år, er der opstået en vis efterspørgsel efter både guld og sølv,” tilføjede Hansen.

I løbet af de sidste par sessioner er guldpriserne på COMEX steget tilbage over $3.000 per ounce og handlede til $3.067 per ounce i skrivende stund.

Selvom sølvpriserne ikke var steget så markant som guld i år, er priserne steget tilbage over $30 per ounce onsdag.

Hansen mener, at økonomisk usikkerhed, risikoen for stagflation og en svagere dollar gør, at guldbarrer kan stige igen.

“Dertil kommer et marked, der nu aggressivt positionerer Fed til at levere flere nedskæringer i år – i øjeblikket tæller næsten 100 basispunkter af lempelse ved årets udgang,” sagde Hansen.

Også ifølge Commerzbank forventes udsigten til rentenedsættelser i USA at understøtte bullionpriserne.

Prisprognoser

I betragtning af denne udvikling har Saxo Bank besluttet at fastholde sin guldprognose på $3.300 per ounce for dette år.

Men på grund af den potentielle recessionsrisiko, der kan påvirke den industrielle efterspørgsel efter sølv, og baseret på et guld-sølv-forhold på 88, sagde Hansen, at banken har sænket deres sølvmål fra over $40 per ounce til omkring $37,5 per ounce.

“Gulds korrektion fra en frisk rekord har igen været relativt lavvandet med flere vigtige niveauer af støtte, der endnu ikke er blevet udfordret,” sagde Hansen.

Det vigtigste efter vores mening er et område omkring USD 2.950, som udover at være toppen i februar også repræsenterer en 0,382 Fibonacci retracement af opløbet fra slutningen af ​​december.

En afvisning på dette niveau ville indikere en mindre korrektion i en stærk optrend.