Apple (AAPL)-aktien falder 2 % trods vurderingsopgradering: her er grunden

Apple-aktier fortsatte deres fald onsdag, efter at Kina reagerede på amerikanske toldforhøjelser ved at hæve sin egen afgift på amerikanske varer til 84 %, hvilket eskalerede handelskrigen og forværrede investorernes bekymringer om teknologigigantens Kina-eksponering.

AAPL-aktien faldt 2,04% i førmarkedshandel, hvilket udvidede dens tab til over 23% i løbet af de seneste fire sessioner.

Det stejle fald har skubbet Apple til under Microsoft i markedsværdi, hvilket afslutter dets regeringstid som det mest værdifulde selskab i USA.

Selskabets markedsværdi på tirsdag var omkring 2,59 billioner dollars. Microsoft er i øjeblikket vurderet til omkring 2,64 billioner dollars.

Hvorfor falder AAPL-aktien?

Copy link to section

Onsdag annoncerede Kina formelt sin gengældelsesafgiftsforhøjelse efter præsident Trumps tiltag om at hæve amerikanske toldsatser på kinesisk import til 104 %.

I en regeringserklæring beskrev Beijing den amerikanske eskalering som en “fejl ovenpå en fejl” og beskyldte Washington for at skade det multilaterale handelssystem.

Kinas nye toldsats på amerikanske varer træder i kraft kl. 12:01 lokal tid den 10. april.

Analytikere har advaret om, at Apple, som stadig er stærkt afhængig af kinesisk produktion, især til iPhone, kan stå over for et betydeligt indtjeningspres under det nye handelsregime.

Needham forudsagde for nylig, at Apples 2025-indtjening kunne blive reduceret med mindst 28 % i en fuldgyldig handelskrig mellem USA og Kina, medmindre det sikres en fritagelse for tolden.

Jefferies sænker kursmålet på trods af opgradering

Copy link to section

Jefferies opgraderede onsdag Apple fra underperform til hold, men sænkede kursmålet fra 202,33 USD til 167,88 USD, hvilket afspejler det forværrede makromiljø og Apples sårbarhed over for tarifferne.

Aktien handler nu tæt på sit laveste niveau i 52 uger på $164,07.

Firmaet forventer, at Apple i sidste ende opnår en undtagelse på grund af dets erklærede plan om at investere 500 milliarder dollars i USA i løbet af de næste fire år, hvilket kan omfatte flytning af en del iPhone-produktion i staten.

Alligevel markerede Jefferies bredere økonomiske risici, herunder en potentiel global recession, der kunne tynge iPhone-efterspørgslen.

Jefferies reducerede også sine iPhone-forsendelsesprognoser for regnskabsårene 2025 til 2027 med mellem 3,6 % og 7,7 %, hvilket svarer til omsætningsrevisioner på 2 % til 4,1 % i samme periode.

Apples forsøg på rumtakster

Copy link to section

Apple har angiveligt sendt fem fulde fly af iPhones og andre produkter fra Indien og Kina til USA i den sidste uge af marts.

Tiltaget kom forud for en tarif på 10 % på elektronik pålagt af den amerikanske administration, som trådte i kraft den 5. april.

Marts er typisk en roligere periode for produktforsendelser, hvilket gør timingen bemærkelsesværdig.

Ifølge rapporterne sigtede virksomheden på at fylde sine amerikanske varehuse op inden toldfristen for at styre priser og forsyninger på kort sigt.

Produkter afsendt før den 5. april var ikke omfattet af den nye told.