Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO) fortsætter med at kæmpe, da Kina lovede “resolutte og kraftfulde” foranstaltninger, efter at USA hævede sine toldsatser yderligere på import fra Asiens største økonomi til mere end 100 %.

Eskalerende handelsspændinger mellem Kina og USA er meningsfuldt for AVGO, da det i øjeblikket genererer omkring 20 % af sin samlede omsætning fra Beijing.

Alligevel er der grund til at indlæse Broadcom-aktier, der nu er faldet mere end 35 % i forhold til dets højeste år til dato.

Broadcom-aktien handles til en attraktiv værdiansættelse

Selvom der åbenbart er modvind overfor AVGO, har det massive frasalg af teknologiaktien siden starten af ​​dette år gjort den ret attraktiv med hensyn til værdiansættelse.

Broadcom-aktierne går nu efter en forward-pris-til-salg-multipel på mindre end 15.

Det er et markant fald fra Nvidias mere end 18.

Det er en del af grunden til, at JPM-analytikere kaldte Broadcom-aktien som en førsteklasses kandidat til et “relief-rally” i deres seneste notat til kunder.

Investeringsselskabet anbefaler at købe AVGO-aktier på tilbagetrækningen og ser opad i dem til $250, hvilket indikerer potentiale for en mere end 60% gevinst fra det nuværende niveau.

Et udbytte på 1,51 % gør Broadcom Inc endnu mere attraktivt at eje forud for en forventet takstdrevet recession i bagerste halvdel af 2025.

AVGOs nye tilbagekøb kan hjælpe aktiekursen med at komme sig

Tidligere på ugen annoncerede Hock Tan, administrerende direktør for Broadcom Inc., et program for tilbagekøb af aktier på 10 milliarder dollar, som han sagde vil være fuldt ud eksekveret ved udgangen af ​​dette år.

Tans meddelelse er superpositiv for AVGO-investorer, da den i det væsentlige bekræfter, at selskabets ledelse forbliver selvsikker på trods af en stadig mere udfordrende makroøkonomisk baggrund.

Trods modvind ser Broadcom CEO fortsat et stærkt momentum i efterspørgslen efter dets brugerdefinerede chips, som han mener kan skubbe virksomhedens AI-omsætning op med 50 % i 2025.

På indtjeningsopkaldet sidste måned signalerede Tan nye kunder til firmaets tilpassede AI-acceleratorer, der placerer AVGO til at gå direkte op mod kunstig intelligens-elskeren, Nvidia.

Hvorfor Cramer ikke køber AVGO-aktier

Den berømte investor Jim Cramer hilste også Broadcoms meddelelse om aktietilbagekøb velkommen i sin seneste opdatering til medlemmer af hans investeringsklub i denne uge og tilføjede “det er en fantastisk situation.”

Cramer forventer, at tilbagekøbsprogrammet vil lægge et gulv under AVGO aktiekursen, da det vil fungere som en konsekvent køber selv i udfordrende tider.

Det multinationale ville ikke have annonceret et betydeligt tilbagekøb som dette, hvis det var en lille smule bekymret over kontantgenerering gennem resten af ​​2025, tilføjede han.

Når det er sagt, bekræftede den tidligere hedgefondsforvalter, at han ikke vil indlæse Broadcom-aktier på nuværende niveau, da han allerede har en stor nok position (650 aktier/3,55 vægtning) i AI-chipproducenten.