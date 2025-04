Top 2 aktier sikret mod Trumps tarifkaos

Amerikanske aktier er fortsat hårdt pressede for et meningsfuldt opsving, efter at præsident Trump slog kinesisk import med en endnu højere told på 104 %.

Benchmark-indekset blev på et tidspunkt set handlet så meget som 20 % under det højeste niveau fra år til dato i denne måned.

Men ikke alle bestande blev skabt lige.

Der er stadig en flok amerikanske aktier, der er stærkt positioneret til at forblive modstandsdygtige over for en spirende handelskrig. Disse omfatter Walmart og Chewy.

Lad os se nærmere på, hvad hver af disse to har i vente for investorer i 2025.

Walmart Inc (NYSE: WMT)

G Squared investeringschef Victoria Greene forventer, at Walmart vil fremstå som en “sikker havn” midt i Trumps nye toldsatser på snesevis af lande verden over.

Walmart driver en betydelig del af sin omsætning fra ikke-skønsmæssige kategorier som dagligvarer og tøj, som hun mener vil forblive stærk uanset nye told på kinesisk import.

“Walmart giver mest værdi og valuta for pengene. De er meget stærke på dagligvarer, hvilket jeg tror giver det den defensive holdning,” argumenterede Greene i et CNBC-interview i denne uge.

Derudover kunne den store kasseforhandler benytte sig af sit medlemskabsprogram, Walmart+, for at navigere i Trump-tariffer og de relaterede bekymringer om en forude recession.

Medlemmer handler dobbelt så meget og bruger cirka tre gange mere end ikke-medlemmer, ifølge Walmart.

Plus, et udbytte på 1,10 % gør køb af WMT-aktier endnu mere spændende, især hvis du satser på en afmatning i 2025.

Wall Street ser ud til at være enig med Greene om Walmart-aktier.

Konsensusvurderingen af ​​detailgiganten ligger i øjeblikket på “køb” med et gennemsnitligt mål på $109, hvilket indikerer en potentiel opside på næsten 30% herfra.

Chewy Inc (NYSE: CHWY)

Chewy kunne holde sig selv midt i toldanfald og den relaterede markedsvolatilitet, da den har meget lille produktions- eller indtægtseksponering mod Kina.

Ifølge virksomhedens administrerende direktør, Sumit Singh, er online-forhandleren “godt isoleret” fra tariffer, da den genererer mere end 85% af sin omsætning fra forbrugsvarer og sundhedskategorien.

Selv procentdelen af ​​hårde varer, der kommer fra Kina, er ikke så stor, sagde han til CNBC i et nyligt interview.

Det har hjulpet Chewy med at rapportere solid økonomi midt i en udfordrende baggrund.

I marts rapporterede det Florida-baserede selskab om en årlig vækst på 15 % i sin omsætning i 4. kvartal til 3,25 milliarder USD på 28 cents justeret indtjening på en aktiebasis.

Analytikere lå til sammenligning på henholdsvis 3,2 milliarder dollar og 21 cent per aktie.

Derudover har Chewy en masse vækstmuligheder, herunder en “underpenetreret” mobilapp samt dyrlægefokuserede initiativer, sagde Mizuho-analytiker David Bellinger i et forskningsnotat.

Han forventer, at firmaets tilbagekøbsprogram også hjælper med at låse op for opsiden.