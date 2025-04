Amerikanske vinsælgere er bekymrede over præsident Donald Trumps tariffer, som skal træde i kraft senere onsdag.

Toldsatserne forventes at øge omkostningerne ved importerede vine og spiritus.

Adam Williams, 57, ejer af Ansley Wine Merchants i Atlanta, fortalte Reuters i en rapport, at priserne på alle produkter vil stige på grund af Trump-administrationens foreslåede 20% told på varer fra EU.

Dette inkluderer kundefavoritter såsom 2023-årgangen Sancerre fra Frankrig, som i øjeblikket koster $45.

Med taksten kan prisen på en flaske vin stige ud over, hvad den gennemsnitlige kunde er villig til at betale.

Truslen om told på europæisk vin- og champagneimport fra Trump kommer på et tidspunkt, hvor den globale efterspørgsel efter den alkoholiske drik allerede er faldende.

Forhandlernes bekymringer og forudsigelser

En erklæring udgivet af US National Association of Wine Retailers i weekenden udtrykte bekymring over “betydelige indtægtsreduktioner, fyringer og virksomhedslukninger.”

Den Europæiske Union, med Frankrig og Italien i spidsen, er den største eksportør af vin til USA. Franske vin- og spirituseksportører, FEVS forudsiger, at salget af fransk vin og spiritus i USA kan falde med mindst 20 %, når toldsatserne indføres.

Den amerikanske handelsgruppe, National Association of Wine Retailers, udtalte, at forbrugerne vil “tøjle deres forbrug” og skære ned på “ikke-essentielle varer som vin”, når de står over for højere priser på grund af tariffer.

Gruppen mener, at ethvert håb om tariffer, der ansporer salget af indenlandske vine, “er malplaceret”.

Små virksomheders dilemma

Ansley Wine Merchants’ Williams har smagt alle de 1.500 forskellige etiketter i sit lager, hvoraf de fleste henter fra udlandet, ifølge Reuters-rapporten.

Williams udtrykte bekymring over den potentielle indvirkning af situationen på vinbranchen og udtalte, at selvom han ikke var alt for ængstelig endnu, burde han måske være det.

Han indrømmede usikkerhed om alvoren af ​​konsekvenserne og understregede, at 90 % af hans vinetiketter stammer fra udlandet, specifikt Frankrig og Italien.

Han præciserede yderligere, at disse vine kommer fra små, familieejede vinmarker og uafhængige producenter, hvilket adskiller dem fra de masseproducerede vine, der almindeligvis findes i dagligvarebutikker.

Målt tilgang

På grund af distributører og importører, der har vedtaget en “vent-og-se”-tilgang, har der næsten ikke været nye forsendelser fra udlandet.

Williams udtrykte usikkerhed om fremtiden og udtalte:

Jeg er ikke sikker på, hvad der vil ske, hvis taksterne rammer så hårdt, som jeg tror, ​​de vil. Jeg har otte ansatte, der er som familie, og jeg skal tage mig af dem. Men jeg ved ikke, hvad der skal ske her.

“Men jeg vil ikke sælge masseproduceret vin,” sagde han.

Ryan Stanton, general manager for Ultimate Wine Distributors, et Atlanta-baseret vinimportfirma, udtalte: “Buy America er fantastisk i teorien, men der er mange ting, som vi ikke kan og ikke kan lave i Amerika.

Den nederste linje er, at priserne stiger.«

“Vi har en masse vin klar til at sejle i Frankrig, men den er bare parkeret der, mens alle venter på at se, hvad der sker. Det er i forhandlinger. Vi venter på, at støvet lægger sig,” tilføjede Stanton.