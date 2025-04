Crypto wrap: BTC har $82k og top altcoins kanter højere

Bitcoin forsøger at holde over $82k, mens altcoins som Fartcoin, Flare og Bittensor førte anklagen blandt topvindere.

Ethereum, XRP og Solana oplevede alle bemærkelsesværdige gevinster i de sidste 24 timer.

I øjeblikket er den samlede kryptomarkedsværdi tæt på 2,6 billioner dollars.

I mellemtiden er det globale daglige volumen på 155 milliarder dollars, en stigning på omkring 16 % på 24 timer, da handlende forbliver stort set forsigtige.

Takster fortsætter med at tæmme optimismen

Kryptomarkedet viste tegn på modstandsdygtighed under den asiatiske session torsdag den 10. april 2025, da investorer navigerede på markedet efter gårsdagens store nyhed: Præsident Donald Trumps takstmeddelelse.

Onsdag indførte Trump en 90-dages pause på gensidige tariffer for over 75 lande, mens han pålagde Kina en heftig told på 125 %.

Dette udløste en risikostigning på de globale markeder, hvor S&P 500 steg med 9,5 % for sin bedste dag siden 2008.

Den samlede risiko-på-stemning løftede krypto. Analytikere advarer dog om, at kysten endnu ikke er alt for klar, da investorer holder øje med Kina for de næste skridt.

Analytikere hos QCP Capital skrev:

“Markederne er nu på kant og forbereder sig på Beijings næste træk. Hvis Kina gengælder aggressivt, kan dette euforiske rally hurtigt trævle ud i en klassisk tyrefælde. Indtil videre har det politiske omdrejningspunkt beroliget nogle nerver og drevet kortsluttende kryptovolum lavere – men under overfladen er der risici ved at brygge.”

Bitcoin-prisen forsøger at holde $82k niveauet

Bitcoin (BTC) handlede støt mellem $81k og $82k under den asiatiske session, en stigning på over 6% fra sit laveste onsdag.

BTC chart on CoinMarketCap

Denne modstandsdygtighed har styrket handlendes tillid, hvor Bitcoin genvinder niveauet på $82k, hvilket sandsynligvis vil give mulighed for en gentest af vigtige modstandsområder.

IntoTheBlock bemærker, at 85% af Bitcoin-indehavere forblev i profit på trods af det nylige fald.

Mindre end 10 % er under vandet efter stigningen, hvilket indikerer begrænset salgspres fra langsigtede ejere.

“Købet af december $BTC $100.000 opkald signalerer, at nogle investorer stadig ser potentiale for, at Bitcoin kan teste $100.000-milepælen igen senere i år – forudsat at markederne kan navigere gennem den kortsigtede volatilitet,” bemærkede QCP Capital via X.

Men med usikkerhed, der stadig truer, kan $85.000-området vise sig at være svært for tyre.

Top altcoin vindere i dag

Mens analytikere forbliver forsigtigt optimistiske med hensyn til Bitcoin, har stigningen i prisen på flagskibets digitale aktiv også hjulpet adskillige top altcoins til at stige.

De 100 største kryptovalutaer efter markedsværdisegment har haft tre bemærkelsesværdige performere inden for de seneste 24 timer.

Fartcoin

Fartcoin (FARTCOIN) førte flokken og steg med mere end 34% i de sidste 24 timer, pr. data fra CoinMarketCap.

Tokenets pris nåede højdepunkter på $0,75 i tidlig handel og lå omkring $0,73 i skrivende stund.

Som nævnt har den tarifdrevne risiko-på-stemning sandsynligvis ført til dette rally.

Krypto-investorer har ofte jagtet tokens med høj momentum midt i markedets usikkerhed.

Flare

Flare (FLR) fulgte efter med en imponerende stigning på 26 %, og handlede til tops på $0,018.

Tokenets 24-timers handelsvolumen nåede $53 millioner, en stigning på mere end 600%, hvilket tyder på massiv interesse.

FLRs stærke resultater stemmer overens med buy-dip-trends, da investorer søger projekter med solide fundamentals.

Bittensor

Bittensor (TAO) rundede de tre bedste præstationer inden for de seneste 24 timer, og steg 16 % til højdepunkter på $234.

Handelsvolumen for mønten nåede op på omkring $179 millioner, en stigning på over 50%.

Tokenet nåede et højdepunkt på omkring $240 tidligere i dag.