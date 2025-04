Den store luftbro: hvordan Apple fragtede 1,5 mio. iPhones fra Indien til USA for at slå Trumps toldsatser

Apple har løftet omkring 600 tons, eller omkring 1,5 millioner iPhones, fra Indien til USA, og chartret fragtflyvninger i et kapløb om at slå de nyligt pålagte tariffer under præsident Donald Trumps seneste handelsforanstaltninger, rapporterede Reuters med henvisning til folk, der er bekendt med sagen.

Den ekstraordinære logistiske indsats fremhæver, hvor langt teknologigiganten vil skærme sit salg på et af sine største markeder.

Analytikere har advaret om, at priserne på iPhones i USA kan stige, efterhånden som tarifferne på kinesisk fremstillede enheder stiger til 125 %, hvilket langt overstiger afgiften på 26 % på indiske importvarer.

Den indiske told er dog i øjeblikket sat på pause under en 90-dages udsættelse, som Trump har annonceret i denne uge.

“Apple ønskede at slå taksten,” sagde en af ​​de kilder, der var involveret i planlægningen, og talte på betingelse af anonymitet i betragtning af følsomheden af ​​diskussionerne.

Hvordan Apple lobbyede med Indien for en “grøn korridor” til toldbehandling

Apple menes at have lobbyet indiske myndigheder til drastisk at reducere toldbehandlingstiden i Chennai lufthavn fra omkring 30 timer til kun seks, sagde Reuters.

Dette “grønne korridor”-arrangement, inspireret af lignende processer i Kina, har gjort det muligt for Apple at fremskynde strømmen af ​​højværdigods fra deres indiske produktionshub.

Kilder afslørede, at siden marts er mindst seks fragtfly, hver i stand til at transportere 100 tons, fløjet ud af Indien med iPhones bestemt til det amerikanske marked.

Ifølge Reuters skøn, baseret på vægten af ​​en iPhone 14 og dens emballage, svarer det til omkring 1,5 millioner enheder.

Apple, som sælger mere end 220 millioner iPhones årligt på verdensplan, er i stigende grad afhængig af Indien som produktionsbase.

Industridata indikerer, at omkring 20 % af iPhone-importen til USA nu kommer fra Indien, mens resten stadig i vid udstrækning kommer fra Kina.

Ved en takst på 54 % ville prisen på 1.599 USD for top-end iPhone 16 Pro Max i USA være steget til 2.300 USD, viser beregninger baseret på fremskrivninger fra Rosenblatt Securities.

Søndagsvagter på Foxconn

For at imødekomme stigningen i efterspørgslen øgede Apple produktionen på sine indiske faciliteter, især på den største Foxconn-fabrik nær Chennai, som har været i drift selv om søndagen – en typisk fridag i landet.

Sidste år producerede fabrikken omkring 20 millioner iPhones, inklusive de nyeste iPhone 15 og 16 modeller.

Apples hovedleverandører i Indien, Foxconn og Tata, driver i øjeblikket tre fabrikker i landet, med yderligere to faciliteter under opførelse.

Foxconns forsendelser fra Indien til USA steg i januar og februar og nåede henholdsvis $770 millioner og $643 millioner, langt over det tidligere interval på $110 millioner til $331 millioner i de foregående måneder, ifølge handelsdata.

Mere end 85 % af disse forsendelser blev leveret til store amerikanske hubs som Chicago, Los Angeles, New York og San Francisco.

Indiens fulde kapacitet kan imødekomme 50 % af USA’s efterspørgsel efter iPhones

Bank of America-analytiker Wamsi Mohan har anslået, at Apple kunne producere så mange som 25 millioner iPhones i Indien i år.

Mens omkring 10 millioner enheder er øremærket til salg på hjemmemarkedet, vil resten sandsynligvis blive eksporteret, og meget af det er på vej til USA.

“Hvis Apple skulle omdirigere alle Indien-fremstillede iPhones til USA, kunne det imødekomme omkring 50% af den amerikanske efterspørgsel efter enheden i år,” sagde Mohan til Wall Street Journal.