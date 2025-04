De europæiske markeder viste kraftige fremgang torsdag efter et overraskende træk fra den amerikanske præsident, Donald Trump, om at udskyde en ny runde af toldsatser på snesevis af lande, inklusive EU.

Meddelelsen, der blev afgivet sent onsdag, udløste et større rally på tværs af globale aktier, da investorer reagerede på tegn på at lette handelsspændingerne mellem to af verdens største økonomiske blokke.

Med eurozonen allerede i modvind fra aftagende vækst og forsyningskædeproblemer, sendte den midlertidige lettelse, som den amerikanske beslutning gav, en bølge af optimisme gennem finansmarkederne i regionen.

Indekser stiger over hele Europa

Ved 9 am CET torsdag var de europæiske aktiemarkeder solidt i positivt terræn. Tysklands DAX-indeks steg 8,37 %, mens EURO STOXX 50 steg 8,78 %.

Frankrigs CAC 40 steg 2,27 %, FTSE 100 i London steg 5,96 %, og Spaniens IBEX 35 steg 8,10 %.

Italiens FTSE MIB registrerede den stærkeste stigning blandt større børser med en stigning på 10,20%, mens schweiziske SMI steg 9%.

Euroen blev styrket med 0,27 % over for dollaren til 1,09815 dollar, og pundet steg 0,38 % for at handle til 1,28688 dollar, hvilket afspejler en bredere investorsentiment til fordel for europæiske aktiver.

EU vil udvide handelsforbindelserne

Den tre måneder lange suspension af toldsatser kommer efter Trumps meddelelse i sidste uge om en told på 20 % på amerikansk import fra EU.

De foreslåede toldsatser var en del af et bredere fremstød fra den amerikanske administration for at pålægge udenlandske nationer gensidige handelsforanstaltninger.

Vendningen markerer dog et markant toneskifte, især over for EU.

Europa-Kommissionens formand Ursula von der Leyen kaldte pausen et vigtigt skridt for global handelsstabilitet.

Hun gentog EU’s forpligtelse til at engagere sig med USA om “friktionsfri og gensidigt gavnlig” handel og bemærkede, at forudsigelige forhold er afgørende for globale forsyningskæder.

Mens den amerikanske beslutning ikke påvirkede eksisterende toldsatser på nøglesektorer som stål, aluminium og biler, satte den yderligere told på en række importer på pause.

Den Europæiske Union forventes stadig at iværksætte modforanstaltninger mod de amerikanske afgifter på stål og aluminium fra næste uge. Imidlertid kommenterede von der Leyen ikke direkte på disse planer i sine offentlige udtalelser.

Der er fortsat langsigtede bekymringer

Selvom den amerikanske toldsuspension gav kortsigtet lettelse til markederne, er de underliggende handelsspændinger stadig uløste.

Trumps træk ses som en del af en bredere strategi for at øge presset på Kina, samtidig med at friktionen med traditionelle allierede midlertidigt reduceres.

De afbrudte toldsatser var rettet mod milliarder af dollars i EU-eksport, og deres suspension ses af analytikere som en forhandlingstaktik snarere end et permanent politisk skift.

Den Europæiske Union har reageret ved at intensivere sine bestræbelser på at diversificere sine handelsforbindelser.

Ifølge von der Leyen samarbejder blokken med handelspartnere, der tilsammen tegner sig for 87 % af den globale handel, i et forsøg på at reducere afhængigheden af ​​et enkelt land eller økonomisk blok.

Hun fremhævede også behovet for at forbedre integrationen i EU’s indre marked.

I sine bemærkninger pegede hun på et fornyet fremstød fra Bruxelles for at fjerne interne barrierer og øge det økonomiske samarbejde mellem medlemslandene.

Den globale reaktion fortsætter

Den amerikanske toldforsinkelse kom på et afgørende tidspunkt for de globale markeder.

I onsdags oplevede Wall Street store gevinster, hvor investorer tolkede meddelelsen som et tegn på, at Washington muligvis er åben for forhandlinger med sine handelspartnere.

Det rally fortsatte i Europa torsdag med fornyet købsinteresse på tværs af sektorer.

Den langsigtede retning for handelsforbindelserne mellem USA og EU er dog fortsat usikker.

Suspensionen er sat til at udløbe om tre måneder, og der er ingen garanti for, at drøftelser i dette vindue vil føre til en varig aftale.

I mellemtiden kan EU’s planlagte modforanstaltninger og USA’s fokus på at konfrontere Kina genoplive spændingerne hen ad vejen.

Efterhånden som markederne fortsætter med at reagere på udviklingen i USA’s handelspolitik, ser det ud til, at EU afdækker sine indsatser ved at styrke den interne samhørighed og udvide globale partnerskaber – skridt, der kan forme regionens modstandsdygtighed over for fremtidige økonomiske chok.