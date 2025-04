Kinas forbruger- og producentpriser er på vej i modsatte retninger, mens landet kæmper med faldende global efterspørgsel, en forværret handelskrig med USA og indenlandske bestræbelser på at øge forbruget.

Forbrugerpriserne faldt 0,1 % år-til-år i marts, hvilket markerede anden måned i træk med deflation.

I mellemtiden faldt producentpriserne med 2,5 %, det skarpeste fald siden november 2024, hvilket gav anledning til nye bekymringer over rentabiliteten for kinesiske producenter og den bredere virkning af landets økonomiske strategi midt i et stigende eksternt pres.

Forbrugerpriserne falder på trods af stimulus på 300 mia. yuan

Marts fald på 0,1 % i forbrugerprisindekset fulgte et fald på 0,7 % i februar, hvilket placerede Kina solidt i deflationært område.

National Statistics Bureau rapporterede dataene torsdag, og afslørede et vedvarende fald i prisniveauet, selvom Beijing øger stimulansen.

Kinesiske beslutningstagere har forsøgt at opveje en svækket ekstern efterspørgsel ved at stimulere det indenlandske forbrug.

I marts fordoblede regeringen budgettet for et forbrugerindbytteprogram til 300 milliarder yuan ($41,47 milliarder), hvilket dækkede omkring 15 % til 20 % af produktomkostningerne som smartphones og husholdningsapparater i mellemklassen.

Dette var en stigning fra 150 milliarder yuan, der blev tildelt sidste år til et snævrere produktsortiment.

På trods af dette pres er kerneinflationen – eksklusive fødevarer og brændstof – fortsat afdæmpet og steg kun 0,5 % i marts efter et fald på 0,1 % i februar.

Opsvinget er fortsat under januars vækst på 0,6 %, hvilket afspejler dæmpet forbrugerefterspørgsel på trods af subsidier.

Producentpriserne faldt 2,5 % i marts

Mens forbrugerpriserne viser tidlige tegn på stabilisering, viser producentprisindekset fortsat en dybere deflation.

Producentpriserne faldt 2,5 % i marts sammenlignet med samme periode sidste år, hvilket forlængede en række fald til 29 måneder.

Det langvarige fald i fabrikspriserne tyder på en svækkelse af rentabiliteten på tværs af Kinas industrisektorer.

Situationen forværres af den faldende oversøiske efterspørgsel, hvor kinesiske eksportører nu står over for hårdere konkurrence og told.

Denne deflation på producentsiden kan yderligere påvirke beskæftigelsen, produktionen og indkomstvæksten i eksportdrevne regioner.

Yuanen reagerede også på dette pres, hvor onshore-yuanen handlede til 7,3469 per dollar – nær det laveste niveau siden 2007.

Offshore-yuanen svækkedes 0,23% til 7,3611, hvilket afspejler investorernes bekymringer om den bredere økonomiske effekt.

Handelskrigen mellem USA og Kina intensiveres med nye toldsatser på eksport

Det eksterne chok blev forstærket af nye takster. Onsdag indførte Kina en told på 84 % på amerikanske varer.

Som svar hævede den amerikanske præsident, Donald Trump, tolden på kinesisk import fra 104 % til 125 % natten over.

Eskaleringen signalerer voksende udfordringer for kinesiske eksportører, som allerede står over for svag efterspørgsel og faldende priser.

Med producenter, der nu konkurrerer om en faldende andel af det globale marked, forventes deflationære tendenser i fabriksproduktionen at fortsætte.

Disse tariffer gør også kinesiske varer mindre konkurrencedygtige i udlandet, hvilket lægger yderligere pres på virksomheder, der allerede er påvirket af stigende inputomkostninger og lavere marginer.

Vækstmål knyttet til det indenlandske forbrug

Premier Li Qiang havde tidligere skitseret et mål om “omkring 5%” BNP-vækst for 2025, hvor regeringen udpegede forbrug som årets topprioritet.

Hans årlige arbejdsrapport nævnte “forbrug” 27 gange, det højeste i et årti, hvilket signalerede et klart omdrejningspunkt i retning af interne vækstdrivere.

Regeringen har indikeret, at flere stimulanser kan blive annonceret inden for få dage.

Li Daokui, en fremtrædende akademiker og tidligere centralbankrådgiver, udtalte, at yderligere foranstaltninger til at stimulere det indenlandske forbrug er ved at blive klargjort til udrulning.

Økonomer har dog advaret om, at effektiviteten af ​​disse politikker kan være begrænset.

Ifølge Julian Evans-Pritchard fra Capital Economics er meget af Kinas nuværende finansudgifter stadig rettet mod at udvide udbuddet frem for efterspørgslen.

Når eksporten svækkes og prispresset fortsætter med at falde, kan overkapaciteten forværres, hvilket vil lægge yderligere nedadgående pres på priserne og forsinke opsvinget i forbrugerstemningen.

Torsdag reagerede Kinas aktiemarkeder positivt på håb om ny stimulans.

CSI 300 steg 1,6 %, mens Hong Kongs Hang Seng-indeks steg 3,9 %, hvilket førte til stigninger på tværs af asiatiske aktier.

Alligevel afhænger de langsigtede udsigter af, om forbrugerfokuserede politikker kan kompensere for ekstern modvind og strukturelle udfordringer, som kinesisk industri står over for.